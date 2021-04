Meilleures alternatives de sangle de tête et de sangle Elite pour Oculus Quest 2 2021

Meilleur

Oculus Quest 2 Head Strap & Elite Strap Alternatives Android Central 2021

Trouvez-vous la bande élastique livrée avec le Quest 2 inconfortable? Avez-vous eu votre pause Quest 2 Elite Strap? Étonnamment, le meilleur bracelet Quest 2 n’est en fait aucune des solutions officielles, même si vous n’aurez pas nécessairement à abandonner ce que vous avez pour l’améliorer. Que vous recherchiez un serre-tête qui vous permettra d’utiliser une souris et un clavier avec votre Quest 2 plus longtemps, ou que vous ayez besoin d’une meilleure répartition du poids lorsque vous jouez aux meilleurs jeux Quest 2, nous avons plusieurs options. pour vous de choisir.

Bercez votre crâne: Eyglo Elite Strap



Choix du personnel

La sangle Eyglo Elite est probablement la sangle la plus confortable de cette liste, et c’est pourquoi elle remporte le prix Staff Pick. Contrairement au bracelet d’origine ou même au bracelet officiel Oculus Elite, le modèle d’Eyglo épouse complètement l’arrière de votre crâne avec une mousse en cuir PU souple qui est amovible et facile à nettoyer. Comme la sangle Elite, la taille peut être facilement ajustée avec le simple bouton tournant à l’arrière. En plus de cela, Eyglo propose trois tailles différentes pour s’adapter à des têtes de tailles différentes, ce qui en fait l’un des meilleurs moyens de faire en sorte que votre Quest 2 vous serre la tête pendant longtemps.

À partir de 33 $ chez Amazon

Votre couleur préférée: MASiKEN K6 Elite Strap



Le design de MASiKEN est presque identique à celui d’Eyglo. Cependant, au lieu de proposer différentes tailles, MASiKEN fabrique son casque dans différentes couleurs. Du vert au bleu, en passant par le noir, le blanc, le rouge et même le jaune, MASiKEN a plusieurs couleurs primaires couvertes et convient parfaitement lorsqu’il est combiné avec des housses de coussin en silicone colorées.

35 $ ​​chez Amazon

Le côté le plus léger: la sangle de tête Seltureone



Le bracelet Elite de Seltureone est un peu plus petit et plus léger que celui d’Eyglo, et cela fait partie du charme du produit. Le bracelet Seltureone Elite épouse l’arrière de votre tête et la base de votre crâne avec un coussin moelleux qui est amovible et réglable, bien qu’il ne soit pas lavable, vous ne voudrez peut-être pas le partager avec trop de gens si vous jouez à des jeux actifs où vous transpirez beaucoup. Il est facilement démontable et redimensionnable grâce à la roue rotative à l’arrière.

35 $ ​​chez Amazon

Ajoutez un peu de PSVR: Baodancat Elite Strap



Il est indéniable que la forme générale du bracelet Baodancat Elite est très similaire au PSVR, et ce n’est pas du tout une mauvaise chose. Un coussin en cuir PU super épais repose à la fois sur votre front et à l’arrière de votre tête, tandis que la sangle elle-même est facilement réglable grâce à la roue rotative à l’arrière. Ces coussinets sont tous amovibles et facilement lavables, ce qui rend le partage de la Quest 2 avec cette sangle une expérience beaucoup plus agréable. Il est également fait de plastique de haute qualité qui ne se cassera pas, contrairement à d’autres sangles d’élite.

43 $ chez Amazon

Mieux que l’original: VOKOO Elite Strap



La conception de la sangle Elite de VOKOO est un peu plus proche de la sangle officielle Oculus Elite que de nombreuses autres options ici, bien que VOKOO change l’arrière de la sangle de tête pour une autre forme. Des coussinets en cuir PU amovibles et facilement lavables ornent l’arrière de la sangle et amortissent votre tête, ce qui facilite son port pendant de longues périodes.

37 $ chez Amazon

Améliorez, ne remplacez pas: Rembourrage arrière de la tête AMVR



Le coussin en TPU souple de forme ovale d’AMVR est moins un coussin et plus une méthode de répartition du poids pour le bracelet en tissu livré avec le Quest 2. Si vous êtes satisfait des courroies en tissu et avez besoin d’un peu plus de soutien, c’est plutôt option peu coûteuse qui existe également en deux couleurs: noir ou blanc.

18 $ chez Amazon

Ajouter un coussin: VR Cover Head Strap Foam Pad



VR Cover est une configuration à trois coussinets super confortable qui s’adapte sur le dessus de la sangle en tissu livrée avec le Quest 2. J’utilise personnellement ce produit et j’apprécie vraiment le rembourrage qu’il ajoute au sommet et à l’arrière de ma tête. Il est facile à retirer grâce aux bandes velcro qui s’adaptent sur le dessus de la sangle en tissu, et le cuir PU à l’extérieur le rend facile à nettoyer également.

19 $ chez VR Cover

Quand seul le meilleur fera l’affaire: Frankenquest Deluxe Audio Strap



Le Frankenquest, comme son nom l’indique, est un amalgame de deux produits différents et non liés combinés en un résultat magnifique. Prenant la sangle audio HTC Vive Deluxe – sans doute l’un des meilleurs accessoires de réalité virtuelle jamais grâce à sa conception tout-en-un – et un accessoire imprimé en 3D qui l’aide à se fixer à la Quest 2, la sangle de tête Frankenquest est la meilleure solution que vous ‘ll trouver n’importe où. En plus d’être ultra-confortable, il comporte également des écouteurs intégrés qui se trouvent juste à l’extérieur de vos oreilles, qui sont facilement réglables pour s’adapter à différentes hauteurs et tailles d’oreille. Assurez-vous simplement d’avoir à la fois la sangle audio de luxe et l’adaptateur Frankenquest ci-dessous, car vous aurez besoin des deux pour compléter le package.

23 $ chez Amazon 100 $ chez Amazon

Ne vous contentez pas

Alors que le bracelet en tissu livré avec le Quest 2 peut être considéré comme assez bon pour commencer, les joueurs qui jouent beaucoup en VR trouveront qu’il laisse un peu à désirer. Que vous ayez simplement des coussinets ou un coussin pour améliorer cette sangle en tissu, ou que vous cherchiez à remplacer la sangle de tête entière à la place, il existe des tonnes d’options ici qui ne coûtent pas très cher du tout. Avec la plupart des options oscillant autour de 35 $, les meilleures sangles Quest 2 ne coûteront qu’un nouveau jeu et vous dureront des mois et des années à venir, ajoutant une quantité importante de confort à votre jeu.

Si vous voulez vraiment faire tout votre possible et avoir le meilleur argent possible, le toujours fidèle Frankenquest est disponible pour le Quest 2. C’est une combinaison folle de la sangle audio HTC Vive Deluxe et de clips imprimés en 3D assez simples qui le gardent en place. Une fois que vous avez mis cette chose sur votre tête, vous vous demanderez pourquoi chaque casque VR n’est pas si confortable. En prime, les écouteurs sont déjà intégrés à la sangle, ce qui en fait une excellente solution tout-en-un.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec des améliorations pour les versions Quest 2, et tous les achats Quest sont transférés vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.