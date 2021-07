Meilleures alternatives Eero 2021 | Android Central

Meilleur

Eero est l’un des plus grands noms des routeurs maillés grand public, mais certaines des meilleures alternatives de maillage eero offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Les routeurs de la société sont faciles à configurer, à connecter et à entretenir, mais Eero est loin d’être la seule marque dans cet espace. Donc, si vous savez que vous avez besoin d’un système de maillage et que vous recherchez une alternative à l’engouement Eero, ce sont vos meilleurs paris.

Si facile à utiliser : Google Nest Wifi – Système WiFi maillé



En ce qui nous concerne, la meilleure alternative à Eero vient de Google. Avec son système Nest Wifi, Google a rendu la configuration d’un réseau maillé incroyablement facile sans sacrifier la vitesse ou les fonctionnalités. La configuration est gérée via la fantastique application Google Home, et cet ensemble vous offre un routeur principal et un point de maillage pour une couverture allant jusqu’à 3 800 pieds carrés. Vous obtiendrez des vitesses allant jusqu’à 2,2 Gbit/s, les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sont prises en charge, et le point de maillage sert même de haut-parleur Google Assistant.

Choix économique : TP-Link Deco M5 – Système WiFi maillé



Le TP-Link Deco M5 est l’un des systèmes maillés les plus abordables de la liste, et même s’il n’est peut-être pas le système de routeur maillé le plus puissant du marché, il fait tout de même beaucoup de choses. Le Deco offre une couverture jusqu’à 5 500 pieds carrés et peut prendre en charge plus de 100 appareils à la fois. Vous trouverez également des fonctionnalités de sécurité réseau améliorées, des contrôles parentaux, un filtrage de contenu, etc. Le design n’est pas le plus flatteur, mais le Deco monte en flèche en ce qui concerne la fonctionnalité.

Wi-Fi d’entrée 6 : Netgear Nighthawk MK62 – Système Wi-Fi Mesh



Si vous cherchez à obtenir un peu plus de vitesse de votre système maillé sans augmenter la taille des nœuds, le Nighthawk MK62 de Netgear est une excellente option avec des nœuds compacts et des vitesses AX1800 Wi-Fi 6. Un routeur et un satellite peuvent couvrir ensemble jusqu’à 3 000 pieds carrés. C’est une excellente option pour ceux qui souhaitent passer au Wi-Fi 6 mais n’ont pas besoin d’une tonne de vitesse. Configurez votre maillage avec la robuste application Nighthawk, qui vous permet de gérer les appareils connectés, de positionner vos nœuds ou d’ajouter plus de nœuds sur toute la ligne pour augmenter la couverture.

Facile à utiliser : Google Wifi – Système WiFi Mesh



Google Wifi est une recommandation facile pour quelqu’un qui n’a pas besoin d’une tonne de vitesse et qui souhaite une expérience Wi-FI maillée simple. Google Wifi est un routeur maillé compact avec une connexion AC1200 Wi-Fi 5 qui sera assez bon pour à peu près n’importe quelle utilisation, de la navigation au streaming HD. Il est configuré rapidement et facilement avec l’application Google Home et reçoit des mises à jour de sécurité fréquentes de Google pour que tout se passe bien. Vous bénéficiez également d’un contrôle parental basé sur la base de données Safe Search de Google.

Wi-Fi 6 tribande : TP-Link Deco X68



Si vous voulez les performances de maillage les plus cohérentes possibles, un système WI-Fi 6 tri-bande comme le TP-Link Deco X68 est la solution. Avec une bande supplémentaire de 5 GHz dédiée à la connexion maillée, ce système maillé peut suivre la majorité des appareils Wi-FI 6 à pleine vitesse, même lorsqu’ils sont connectés à un nœud. Le Deco X68 est également l’un des systèmes Wi-Fi 6 tri-bande les plus compacts, ce qui facilite au maximum le placement optimal des nœuds. Vous pouvez même l’étendre avec n’importe quel autre routeur Deco si vous avez besoin de plus de couverture.

Idéal pour les grandes maisons : Linksys Velop tri-bande



Le Velop tri-bande est l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 5 que vous puissiez obtenir avec sa couverture énorme et ses vitesses AC2200 constantes. Il est idéal pour les grands ménages (trois chambres ou plus) et offre une gamme allant jusqu’à 6 000 pieds carrés si vous obtenez le pack de trois. La configuration est gérée via l’application mobile Linksys, qui fournit des contrôles pour le contrôle parental, l’accès des invités, etc.

Mettre à niveau le Wi-Fi 6 : Asus ZenWiFi AX



Faites passer votre maillage au niveau supérieur avec le système Asus ZenWiFi AX XT8. Avec des vitesses AX6600 et un port WAN 2.5G, ce système est suffisamment rapide pour suivre presque toutes les connexions Internet. Il couvre jusqu’à 5 500 pieds carrés avec un routeur et un point de maillage. Vous avez également accès à la sécurité Internet gratuite et au contrôle parental avec AiProtection. Si vous recherchez un système maillé suffisamment rapide pour des années, ZenWifi AX est un excellent choix.

Tout en un : Netgear Orbi WiFi 6 DOCSIS 3.1



Si vous envisagez de passer à des vitesses gigabit sur votre connexion par câble, vous aurez besoin d’un modem et d’un routeur capables de suivre le rythme. L’Orbi CBK752 est livré avec une combinaison Orbi et modem ainsi qu’un satellite. Avec les vitesses tri-bande Wi-Fi 6 de l’AX4200, vous conserverez vos vitesses Internet partout dans votre maison. Il peut également économiser de l’espace puisque vous n’aurez pas besoin d’un modem autonome et réduisez la complexité de votre réseau domestique.

Backhaul Powerline : TP-Link Deco P9 – Système WiFi Mesh



Selon l’âge de votre maison et la façon dont elle a été construite, vous constaterez peut-être que vos murs bloquent tout ou la plupart de votre signal Wi-FI, même avec un routeur puissant. Au lieu de cela, vous pouvez créer un maillage avec le Deco P9 de TP-Link et utiliser les lignes électriques de votre maison pour agir comme un backhaul filaire. Vous n’aurez besoin d’aucun matériel supplémentaire et le logiciel Deco de TP-Link choisira automatiquement le chemin le plus fort entre votre appareil et votre connexion Internet sans avoir besoin d’enregistrer un nouveau nom Wi-Fi.

De tous les routeurs maillés répertoriés ici, nous pensons que la plupart des gens seront satisfaits de Nest Wifi. Il est relativement abordable, offre des vitesses/couverture incroyables et est ridiculement facile à installer dans à peu près n’importe quelle maison. La simplicité et les routeurs vont rarement de pair, nous apprécions donc grandement à quel point Nest Wifi est simple. Il y a une raison pour laquelle c’est l’un des meilleurs routeurs maillés sans fil que vous puissiez acheter. Sans oublier que le point d’accès Nest Wifi peut également faire office de haut-parleur Google Assistant, ce qui n’est que la cerise sur le gâteau.

Si vous avez un budget limité, il est difficile de battre le Deco M5 de TP-Link. Il offre une couverture suffisante pour la plupart des foyers et une grande vitesse pour le streaming et la navigation HD. Le Deco M5 est également livré avec quelques astuces comme HomeCare qui comprend une protection antivirus ainsi que des contrôles parentaux avancés. Avec HomeCare, il est facile de voir comment les personnes de votre réseau utilisent Internet, et il est rapide de définir des limites et même de planifier du temps hors ligne.

Si vous avez voulu essayer un routeur WI-Fi 6 mais que vous ne voulez pas vous ruiner, le Nighthawk MK62 de Netgear est un excellent choix avec ses vitesses AX1800 offrant suffisamment de performances en streaming 4K et en vidéoconférence même lorsqu’il est connecté au nœud. Le MK62 est également compact avec seulement 4,8 pouces de diamètre et 2,5 pouces de hauteur. Vous obtenez également un port Ethernet ouvert sur le routeur de base et le satellite pour les appareils filaires plus anciens.

