Meilleures alternatives Fitbit 2021 | iPlus

Le marché est saturé de toutes sortes de vêtements de fitness, mais quelles sont les meilleures alternatives Fitbit ? Si vous recherchez un appareil qui offre tout en matière de technologie de pointe, de fonctionnalités abondantes et de suivi complet de la santé et de la forme physique, notre préféré est Apple Watch Series 7. Il regorge de toutes les fonctionnalités que vous pourriez jamais envie et certains dont vous n’avez jamais su que vous en aviez besoin. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau tracker ou d’une smartwatch, voici nos alternatives Fitbit préférées.

Meilleur dans l’ensemble : Apple Watch Series 7 – Smart Watch

Source : Stephen Warwick / iMore

L’Apple Watch Series 7 est arrivée. En plus de toutes les fonctionnalités, nous avons adoré son prédécesseur, l’Apple Watch Series 6, la série 7 héberge un écran plus grand et plus avancé, un nouveau clavier et de nouveaux cadrans, une durabilité IPX, une charge rapide et de nouvelles couleurs. Il offre 18 heures d’autonomie.

La série 7 a réduit les bordures d’affichage à 1,7 mm et la forme de la montre a été affinée. Le boîtier a des coins plus doux et plus arrondis, créant une esthétique plus élégante. Il est 70 % plus lumineux à l’intérieur et peut contenir 50 % de texte en plus sur l’écran que la série 6. À première vue, le design n’est pas très différent de celui de la série 6, mais la différence est perceptible lorsque l’on considère le nombre de places supplémentaires à l’écran.

Le clavier complet est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables de la série 7. Vous pouvez appuyer ou glisser d’une lettre à l’autre avec QuickPath. De nouveaux cadrans de montre ont été spécialement conçus pour la série 7 afin de compléter le nouvel affichage.

L’Apple Watch Series 7 est la première Apple Watch dotée d’une durabilité IPX. Cela signifie que vous pouvez le porter en toute sécurité dans des environnements poussiéreux sans vous soucier de sa mort imminente. Le cadran de la montre est fait du cristal le plus résistant aux fissures d’Apple, vous pouvez donc faire basculer cette montre dans toutes les aventures difficiles.

Bien que la durée de vie de la batterie soit restée la même – 18 heures, la série 7 offre une charge rapide. Il est livré avec un câble USB-C qui peut le porter de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. Huit minutes de charge suffisent pour huit heures de suivi du sommeil.

La série 7 est chère et n’a pas de nouvelles fonctionnalités de santé à offrir, mais les mises à niveau technologiques font de cette montre la meilleure Apple Watch à ce jour.

Avantages:

Écran plus grand et plus avancé Clavier complet Nouveaux cadrans Durabilité IPX Charge rapide

Les inconvénients:

Mise à niveau limitée coûteuse par rapport à la série 6

Meilleur dans l’ensemble

Apple Watch Série 7 – Montre intelligente

Prenez une bouchée de cette pomme

Apple Watch Series 7 offre un écran plus grand et plus avancé, un clavier complet, de nouveaux cadrans de montre, une durabilité IPX et une charge rapide.

Meilleur finaliste : Garmin Vivoactive 4S – Montre connectée

Source : Garmin

Garmin Vivoactive 4S présente un cadran de montre légèrement plus petit que son grand frère, le Garmin Vivoactive 4. C’est la voie à suivre si vous voulez quelque chose de plus léger et plus discret sur votre poignet. Il offre un suivi complet de la santé et de la forme physique, des entraînements à l’écran et de la musique en streaming.

La surveillance de l’énergie de Body Battery vous permet de voir les niveaux d’énergie de votre corps tout au long de la journée afin que vous puissiez trouver les meilleurs moments pour l’activité et savoir quand il est temps de se reposer. Il est équipé d’un capteur Pulse 0x qui mesure votre taux d’oxygène dans le sang pour montrer à quel point votre corps absorbe l’oxygène.

Le suivi du stress donne un aperçu vers une meilleure santé mentale. Le Vivoactive 4S enverra des rappels de relaxation et vous invitera même à faire de courtes activités de respiration s’il sent que vous êtes stressé. L’activité toute la journée et le suivi avancé du sommeil vous permettent de garder un œil sur chaque partie de votre journée. Vous obtiendrez une image complète de la façon dont vous dormez, avec une ventilation de vos phases de sommeil léger, profond et paradoxal, ainsi que des données de pouls 0x et de respiration.

Le Vivoactive 4S est livré avec 20 modes GPS et d’entraînement en salle préchargés, notamment la marche, la course, le vélo, la natation et le golf. Il propose des entraînements de cardio, de force, de yoga et de Pilates faciles à suivre, animés et à l’écran, qui aident à la forme et à la prévention des blessures.

Certains pensent que l’écran est difficile à lire à l’intérieur et que la durée de vie de la batterie est inférieure à celle attendue, mais dans l’ensemble, il s’agit d’une montre intelligente solide.

Avantages:

Surveillance de l’énergie de la batterie du corps Surveillance du pouls 0x Surveillance du stress Suivi avancé du sommeil 20 modes d’entraînement préchargés

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie inférieure à celle prévue L’affichage peut être difficile à lire

Meilleur finaliste

Garmin Vivoactive 4S – Montre intelligente

Fonctionnalité emballée

Une montre intelligente riche en fonctionnalités avec stress, sommeil, Pulse 0x, suivi d’activité toute la journée et 20 modes sportifs préchargés.

Le meilleur au quotidien : Apple Watch SE – Smart Watch

Source : Luke Filipowicz / iMore

Apple Watch SE est une excellente option pour ceux qui veulent une Apple Watch mais ne veulent pas débourser des centaines et des centaines pour la dernière série. SE est lourd en fonctionnalités, léger en prix. Des capteurs avancés vous aident à rester au top de votre santé. Il propose des dizaines de profils d’entraînement, notamment la course, la marche, le yoga, le cyclisme, le HIIT et la danse, et s’associe facilement avec des équipements de fitness compatibles.

SE peut détecter si vous avez fait une chute brutale et peut vous mettre en contact avec les services d’urgence si vous en avez besoin. Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence lors d’un voyage à l’étranger, SE vous mettra en contact avec les services d’urgence locaux si vous maintenez enfoncé le bouton latéral. L’application de bruit vous permet de savoir quand les niveaux sonores externes présentent un danger pour votre audition, et un altimètre toujours allumé suit votre altitude 24h/24 et 7j/7.

Vous pouvez écouter votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés avec Apple Music, et il se connectera de manière transparente à tous vos produits Apple. Un abonnement cellulaire en option vous permet de rester connecté sans téléphone. Il est disponible en plusieurs couleurs et matériaux de bande et offre jusqu’à 18 heures d’autonomie.

En revanche, il n’a pas d’affichage permanent et il manque certaines de nos fonctionnalités préférées sur Apple Watch Series 6 et 7, comme les applications de surveillance ECG et Sp02.

Avantages:

Apple Watch moins chère Suivi complet de la santé et de la condition physique Détection des chutes et SOS d’urgence Surveillance du bruit et altimètre toujours allumé Autonomie de la batterie toute la journée

Les inconvénients:

Pas d’affichage permanent Pas d’ECG ou de Sp02

Meilleur tous les jours

Apple Watch SE – Montre intelligente

Rentable

Une Apple Watch moins chère qui propose un suivi complet de la santé et de la forme physique et des fonctionnalités avancées.

Meilleur rapport qualité/prix : Coros Pace 2 – Montre de sport

Source : Nicolette Roux / iMore

La Coros Pace 2 est une montre de sport GPS ultralégère. Il ne pèse que 29 grammes et est équipé d’une bande en nylon confortable à séchage rapide, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien. Pace 2 offre 30 heures d’autonomie complète de la batterie GPS, une augmentation de 20 % par rapport à son prédécesseur. Si vous avez besoin que votre batterie dure encore plus longtemps, passez à UltraMax pour près de la moitié de la consommation de la batterie. Si vous n’utilisez pas beaucoup le mode GPS, Coros Pace 2 offre jusqu’à 20 jours d’activité et de suivi du sommeil.

Cette montre de sport est livrée avec 14 modes sportifs préchargés. Si vous le portez au lit, Pace 2 garde un œil sur vos cycles de sommeil, la durée du sommeil, le temps que vous passez éveillé, votre plage de fréquence cardiaque et votre fréquence cardiaque moyenne. Vous pouvez définir des heures de coucher, de réveil et des alarmes afin de vous assurer que vous vous réveillez frais et prêt à affronter la journée.

Pace 2 est équipé d’une fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, d’un altimètre allumé en permanence et d’un thermomètre pour que vous puissiez surveiller de près votre santé et votre bien-être. Il dispose également d’une application facile à utiliser.

Cependant, il n’a pas d’écran tactile; il a deux boutons et une molette pour le défilement. De plus, vous ne pouvez pas stocker, diffuser ou lire de la musique.

Avantages:

Grande autonomie de la batterie Léger et confortable GPS intégré Activité toute la journée + suivi du sommeil Fréquence cardiaque, altimètre et thermomètre 24h/24 et 7j/7

Les inconvénients:

Pas d’écran tactile Pas de musique Bandes limitées disponibles

Meilleure valeur

Coros Pace 2 – Montre de sport

Excellent rapport qualité-prix

Une montre de sport GPS légère qui offre un suivi des activités et du sommeil toute la journée, ainsi qu’une autonomie exceptionnelle.

Meilleur budget : The Withings Move – Activity Tracker

Source : Withings

La Withings Move est le mélange parfait d’une montre classique et d’un tracker d’activité. Il est disponible en plusieurs couleurs, vous pouvez donc choisir ce qui correspond le mieux à votre ambiance. Il dispose d’une synchronisation transparente, vous pouvez donc visualiser les tendances et voir toutes vos données sur votre smartphone avec l’application Health mate.

Le Move offre un suivi d’activité toute la journée et est livré avec 10 modes d’entraînement préchargés. Vous pouvez suivre vos ZZZ avec le suivi du sommeil. Réveillez-vous avec un score de sommeil basé sur vos cycles de sommeil léger et profond, les interruptions, la profondeur et la régularité. Vous pouvez définir une heure de réveil intelligent pour vous-même afin de vous réveiller frais et dispos pour la journée.

Cette montre offre jusqu’à 18 mois d’autonomie. Oui, c’est vrai — 18 mois ! Il est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc le balancer sous la douche, la baignoire ou la piscine.

En revanche, il n’a pas de moniteur de fréquence cardiaque ni de GPS intégré, et le boîtier en plastique se raye et se raye facilement.

Avantages:

Design classique et rétro Suivi des activités et du sommeil toute la journée Synchronisation automatique Autonomie de la batterie de 18 mois

Les inconvénients:

Pas de surveillance de la fréquence cardiaque Le boîtier en plastique s’érafle facilement GPS connecté uniquement

Meilleur budget

The Withings Move – Suivi d’activité

Tout simplement classique

Un tracker de fitness économique doté d’un design classique, d’un suivi des activités et du sommeil toute la journée et d’une autonomie de 18 mois.

Meilleur look: Samsung Galaxy Watch Active 2 – Montre intelligente

Source : Android Central

La Samsung Galaxy Watch Active 2 présente un design élégant et élégant. Il est livré dans un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, et vous avez le choix entre plusieurs cadrans et bracelets, vous pouvez donc vraiment vous l’approprier.

Cette montre dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et vous enverra des alertes de fréquence cardiaque élevée ou basse si nécessaire. Le Samsung Galaxy Active 2 offre un suivi de l’activité toute la journée, vous permettant ainsi de surveiller de près votre santé et votre forme physique. Il est équipé d’un suivi du sommeil, ce qui vous permet d’obtenir des informations précieuses sur la façon dont vous pouvez finalement vous reposer mieux. Il surveille également les niveaux de stress et aide à réduire l’anxiété avec la nouvelle application Calm intégrée.

La Galaxy Watch Active 2 offre jusqu’à cinq jours d’autonomie sur une seule charge et dispose d’une connectivité Bluetooth. Il est livré avec l’application Spotify, vous pouvez donc lire et diffuser de la musique avec votre montre.

Notez que certains utilisateurs se plaignent que le nombre de calories, le vélo GPS et le suivi de course sont désactivés. Certains pensent également que l’écran est difficile à voir à l’extérieur.

Avantages:

Rythme cardiaque élégant et élégant 24h/24 et 7j/7 + alertes de fréquence cardiaque élevée et faible Suivi de l’activité et du sommeil toute la journée Jusqu’à cinq jours d’autonomie de la batterie Streaming Spotify

Les inconvénients:

Le nombre de calories peut être éteint L’écran est difficile à voir à l’extérieur Le suivi GPS/vélo n’est pas aussi précis que le téléphone

Meilleur look

Samsung Galaxy Watch Active 2 – Montre Intelligente

Ambiance rétro

Une montre intelligente présente un design élégant, des alertes de fréquence cardiaque élevée et faible, une connectivité Bluetooth et un streaming Spotify.

En bout de ligne

Fitbit est une marque formidable et réputée, mais nous comprenons vouloir explorer des alternatives. Certains de ces produits sont des montres intelligentes et d’autres sont des trackers de fitness, mais ils ont tous des fonctionnalités uniques à offrir.

Apple Watch Series 7 est notre meilleur choix dans l’ensemble, car il s’agit vraiment d’une classe à part. Il offre des améliorations de conception et de technologie en plus de toutes les fonctionnalités que nous aimons à propos de Watch OS. De plus, il est doté d’un système cellulaire intégré en option qui vous permet de passer des appels et d’envoyer des SMS de n’importe où avec juste votre montre – aucun téléphone requis ! Peu importe votre budget ou vos besoins, vous trouverez le portable parfait sur cette liste des meilleures alternatives Fitbit.

