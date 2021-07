Meilleures alternatives Nest Cam abordables 2021

Meilleur

Nest fabrique d’excellentes caméras de sécurité connectées au Wi-Fi, mais leurs prix élevés poussent de nombreux clients à rechercher les meilleures alternatives Nest Cam bon marché. Jusqu’à l’arrivée des nouvelles Nest Cam 2021, vous êtes coincé avec les Nest Cam Indoor (IQ) et Nest Cam Outdoor actuelles, toutes vieilles de plusieurs années et assez chères par rapport aux caméras concurrentes plus récentes. Que vous recherchiez l’appareil photo le moins cher que vous puissiez acheter ou quelque chose avec autant de fonctionnalités que Nest pour un peu moins, nous avons ce qu’il vous faut. Voici quelques-unes de nos alternatives Nest préférées.

Meilleur dans l’ensemble : Ring – Caméra de sécurité Wi-Fi intérieure 1080p – Blanc



Le favori du personnel

La caméra intérieure de Ring capture une vidéo 1080p avec des zones de mouvement personnalisables, une vision nocturne et un son bidirectionnel. Vous pouvez diffuser votre flux vidéo directement sur un écran intelligent alimenté par Alexa comme Echo Show, et le service Ring Protect vous permet de conserver une chronologie des enregistrements précédents déclenchés par le mouvement. En tant qu’alternative bon marché à la Nest Cam Indoor, ses spécifications se rapprochent à environ la moitié du prix de la caméra Nest la moins chère.

Meilleure caméra intérieure/extérieure pas chère : Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur, caméra vidéo intérieure/extérieure filaire 1080p HD



Les caméras Wyze prouvent que les caméras de sécurité peuvent avoir d’excellentes spécifications sans un prix gonflé. Il dispose d’un CMOS starlight pour une vision nocturne en couleur avec suffisamment de lumière ambiante; stockage cloud gratuit de 14 jours pour de courts clips ; un champ de vision de 130 degrés (FOV); audio bidirectionnel; Détection de personnes par IA (avec abonnement) ; compatibilité avec Alexa et Google Home ; et résistance à l’eau. Son principal inconvénient est son câble d’alimentation court, mais vous pouvez acheter une rallonge.

Meilleure caméra extérieure sans fil pas chère : Arlo Essential Spotlight Camera – 1 Pack – Wireless Security



L’Arlo Essential a la même résolution 1080p avec un champ de vision de 130 degrés, un son bidirectionnel et une résistance à l’eau IP65 par rapport au Nest Outdoor plus cher. Il a même un zoom plus puissant et fonctionne sur batterie au lieu d’avoir besoin d’un cordon d’alimentation – bien qu’il ne dispose pas de la détection sonore du Nest et de moins de LED de projecteur pour la vision nocturne. Néanmoins, cette alternative Nest vous permettra d’en acheter plus et de les placer sans vous soucier de trouver un point de vente à proximité.

Meilleure couverture dans toute la pièce : Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt



Eufy a rempli ses caméras d’intérieur avec de superbes fonctionnalités. Il dispose d’un emplacement de stockage microSD, est compatible avec Alexa, Google Assistant et HomeKit, permet aux messages préenregistrés de se déclencher lorsqu’un humain ou un animal de compagnie entre dans une zone spécifique, peut différencier les humains, les animaux de compagnie et les objets (sans pour autant nécessitant un abonnement) et peut filmer 24h/24 et 7j/7 en résolution 2K. Le modèle pan & tilt fait tout cela et peut tourner sur 360º horizontalement et 96º verticalement, en suivant automatiquement le mouvement détecté.

Meilleure polyvalence d’installation : caméra de sécurité Ring Stick Up Cam Battery HD



La Stick Up Cam de Ring a une apparence et des performances presque identiques à la caméra d’intérieur, mais son prix plus élevé vous offre une résistance aux intempéries et plus de flexibilité pour l’endroit où vous pouvez la placer. Choisissez entre la batterie rechargeable en option, l’alimentation enfichable, l’alimentation par Ethernet (PoE) ou les panneaux solaires qui maintiennent votre caméra sans fil constamment chargée. Bien sûr, il fonctionne toujours avec Alexa et diffuse sur des écrans intelligents compatibles Alexa en 1080p à 30FPS.

Meilleur service gratuit : Arlo (VMC3040-100NAS) Q – Caméra de sécurité filaire HD 1080p



L’Arlo Q est une autre caméra de sécurité 1080p avec alertes de mouvement et vision nocturne. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant et dispose d’un son bidirectionnel. Il peut enregistrer des vidéos en continu 24h/24 et 7j/7 avec un abonnement payant, mais la véritable fonctionnalité phare est le service gratuit Arlo Basic, qui enregistre une semaine complète de séquences pour un maximum de cinq caméras. Aussi vieux que la Nest Cam Indoor, il est préférable d’acheter l’Arlo Q en vente à ce stade.

Une petite aubaine : Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte



La première caméra intérieure de Blink a des spécifications assez banales : alimentation filaire, vidéo 1080p, audio bidirectionnel, champ de vision de 110º, vision nocturne et alertes de mouvement à un prix avantageux. Cependant, il se distingue par sa prise en charge native d’Alexa, vous permettant de lire des clips ou d’afficher des vues en direct de caméras spécifiques ou d’activer et de désactiver les Minis via des commandes vocales. Le stockage dans le cloud n’est malheureusement plus gratuit, mais il existe une option de stockage local.

Meilleure option grand-angle : Canary View



Canary fabrique des caméras haut de gamme, mais le View est facilement abordable et suffisamment riche en fonctionnalités pour la plupart des foyers. L’objectif grand angle (147 degrés) couvre toutes les pièces, sauf les plus grandes, et vous obtenez bien sûr une vidéo 1080p avec vision nocturne. Le haut-parleur intégré sonne bien pour l’audio bidirectionnel (bien que vous ayez besoin d’un abonnement premium pour l’utiliser), et le bouton d’appel d’urgence de l’application appelle immédiatement la police locale.

Meilleure longue durée de vie de la batterie : Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries



Le Blink Outdoor a des spécifications respectables mais banales dans la plupart des domaines : résolution 1080p jusqu’à 30FPS, résistance aux intempéries, audio bidirectionnel et prise en charge d’Alexa. Son plus gros attrait pour nous est sa durée de vie estimée à deux ans avec deux piles AA, vous aurez donc rarement besoin de les échanger. Il nécessite un hub livré avec le Blink Outdoor, mais le hub permet le stockage local. Le principal inconvénient de Blink par rapport à Nest Outdoor est le manque d’intelligence artificielle pour la détection, mais vous ne pouvez pas tout avoir pour la moitié du prix.

Meilleure surveillance mobile : Wyze Cam Pan 1080p Pan/Tilt/Zoom Wi-Fi Indoor Smart Home Camera avec vision nocturne



Avec un champ de vision à 120 degrés, une couverture rotative à 360 degrés et une verticale à 93 degrés, le Wyze Cam Pan protégera entièrement votre maison de tous les points de vue. Il dispose d’un mode Pan Scan dans lequel il bascule périodiquement entre quatre points de cheminement personnalisés différents dans votre pièce, ainsi qu’un suivi de mouvement; l’Eufy Pan & Tilt peut suivre le mouvement, mais sinon, il regardera droit devant à moins d’être déplacé manuellement. Vous bénéficiez également d’un stockage cloud gratuit de 14 jours, d’un emplacement de stockage local et d’autres outils utiles.

Prix ​​très bas: Caméra Smart Home YI 1080p



Si vous souhaitez remplir votre maison de caméras pour pas cher et que cela ne vous dérange pas de payer un abonnement annuel, alors ces caméras pourraient être une alternative Nest très bon marché. Ils disposent d’une détection AI, d’un FOV respectable de 112 degrés, de 8 LED IR, de la prise en charge d’Alexa et d’autres outils utiles. Mais vous n’obtiendrez gratuitement que des enregistrements de 6 secondes sur le cloud, et la société a désactivé l’enregistrement microSD sans payer d’abonnement pour le privilège. Cette dernière action rend cette caméra plus difficile à recommander, mais nous l’incluons pour que les gens décident par eux-mêmes.

Fonctionnalités de stockage cloud intéressantes : Caméra de sécurité domestique sans fil Logitech Circle 2 intérieure/extérieure résistante aux intempéries



Le Circle 2 est une caméra de sécurité 1080p avec un objectif grand angle et une vision nocturne conçue pour une visibilité jusqu’à 15 pieds. Vous aurez besoin d’un abonnement pour la détection de personnes et les zones de mouvement, mais vous pouvez obtenir gratuitement jusqu’à 60 secondes d’enregistrements de mouvement dans le cloud qui restent en place pendant 1 jour. Il existe également une fonction de brève journée pratique qui condense les dernières 24 heures en un laps de temps de 30 secondes, vous n’avez donc pas à parcourir des heures de séquences. Elle est presque aussi chère que la Nest Cam Outdoor et n’a pas une autonomie de batterie incroyable, mais les acheteurs à la recherche d’une sécurité sans fil devraient l’envisager.

Les meilleures alternatives Nest Cam pas chères

Lorsqu’elles ont été lancées pour la première fois, les caméras Nest étaient en tête de l’industrie et leurs spécifications tiennent toujours malgré le temps qui passe. Mais depuis lors, le marché des caméras de sécurité connectées est devenu saturé de caméras concurrentes moins chères avec des spécifications et des fonctionnalités similaires. Trouver les meilleures alternatives Nest Cam bon marché est devenu plus facile au fil du temps ; c’est choisir le meilleur qui peut être un défi.

Tout d’abord, réfléchissez aux produits de maison intelligente que vous possédez déjà. Par exemple, si vous possédez déjà une Ring Doorbell, la Ring Indoor Cam ou la Ring Stick Up Cam sont des achats naturels. Ils seront tous contrôlables à partir de la même application, et un abonnement Ring Protect augmentera toutes leurs performances. Et certaines entreprises, comme Blink, propriété d’Amazon, fonctionnent particulièrement bien avec des haut-parleurs intelligents spécifiques.

Ensuite, réfléchissez au nombre que vous souhaitez acheter et à l’endroit où vous les placerez. La Ring Stick Up Cam vous offre une grande polyvalence, mais si vous savez que vous placerez votre caméra près d’une prise, une Wyze Cam v3 vous fera économiser beaucoup d’argent pour des performances similaires. Bien sûr, une seule Wyze Cam Pan ou Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt peut couvrir le même terrain que deux caméras intérieures bon marché.

Les caméras sans fil sont idéales pour placer les caméras plus haut sans câble de charge disgracieux, mais tenez également compte de la durée de vie de la batterie : le Blink Outdoor ou le Ring Stick Up Solar sont des choix solides là-bas. Demandez-vous également si votre caméra sans fil utilisera un concentrateur pour le stockage local ou si vous devrez vous fier aux frais de stockage en nuage, qui s’accumulent avec le temps.

