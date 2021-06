Meilleures alternatives Philips Hue 2021

in

Meilleur

Philips Hue alternatives Android Central 2021

Les lampes intelligentes Philips Hue sont parmi les plus cool du marché, et elles sont certainement parmi les plus populaires, mais elles peuvent être assez chères, surtout une fois que vous vous lancez dans les ampoules colorées. Donc, si vous recherchez une option moins chère, ou simplement quelque chose d’autre que ce qui est populaire (peut-être quelque chose sans hub ?), Alors découvrez ces autres meilleures alternatives Philips Hue.

Meilleure alternative : Ampoule Philips WiZ Connected A19



Choix du personnel

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que Philips Hue n’est pas la seule marque d’ampoules intelligentes de l’entreprise. Les ampoules Philips WiZ Connected ne nécessitent aucun concentrateur, contrairement aux ampoules Hue, se connectant directement au Wi-Fi ou au Bluetooth via l’application WiZ. Bien qu’elles soient moins chères, ces ampoules n’en sont pas moins performantes. Ils peuvent être atténués et réglés en couleur à votre convenance. Ces ampoules brillent dans des millions de couleurs grâce à la puissante application WiZ Connected et prennent en charge votre assistant virtuel préféré.

Une ampoule pour chaque pièce : les ampoules Wyze Smart Home



Il y a de fortes chances que vous vouliez plus d’une ampoule intelligente pour pouvoir en placer une (ou deux) dans chaque pièce. Cet ensemble de Wyze est un excellent moyen de le faire, vous offrant quatre ampoules à un prix imbattable. Vous bénéficiez d’un éclairage blanc à intensité variable et n’avez pas à vous soucier d’un hub.

37 $ sur Amazon (pack de 4)

Abordabilité à portée de main : Ampoule LED à intensité variable Cree Connected



Le prix de cette ampoule crie peut sembler trop beau pour être vrai, mais ce n’est pas le cas. Malheureusement, vous ne trouverez aucune option pour plusieurs couleurs, mais Cree propose une ampoule extrêmement abordable qui est dimmable et peut être contrôlée depuis votre téléphone ou via Alexa.

13 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Effets spéciaux : Ampoule LIFX Day & Dusk



Les ampoules LIFX Day & Dusk offrent une intégration puissante avec Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que des connexions plus profondes à votre maison intelligente via IFTTT. Dotée d’un fil A19 commun, cette ampoule intelligente peut présenter des milliers de nuances de blanc pour s’assurer que votre pièce ressemble exactement à ce que vous voulez. Il comporte également des paramètres d’automatisation jour/crépuscule et fonctionne sans aucun concentrateur requis.

25 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Aucun hub requis : Eufy Lumos Smart Bulb 2.0



Pour un contrôle Wi-Fi sans hub de vos lumières intelligentes, les ampoules Lumos d’Eufy sont excellentes. Vous pouvez changer la température de la lumière de froide à chaude ou quelque part entre les deux. Eufy prend également en charge les horaires automatisés et le contrôle à distance, le tout avec une garantie de 18 mois.

16 $ sur Amazon

Fonctionne avec tout : ampoule à intensité variable Yeelight



Les ampoules de Yeelight fonctionnent avec Alexa, Google Assistant, SmartThings et Apple Homekit. Quel que soit le service intelligent sur lequel vous comptez, il y a de fortes chances que Yeelight le prenne en charge. Cette ampoule particulière a une lumière blanche à intensité variable, peut être contrôlée à distance et n’a pas besoin de hub.

Couleur abordable : Ampoule LED multicolore TECKIN



Les ampoules multicolores ont tendance à être chères, mais elles n’ont pas à l’être, grâce à TECKIN. Disponible en une seule ampoule ou en pack de deux ou de quatre, vous pouvez choisir parmi plus de 16 millions de couleurs, des scènes prédéfinies et plus encore, le tout sans avoir à vous soucier d’un hub dédié.

16 $ sur Amazon

Deux fois plus de couleur : les ampoules LUMIMAN RGB



Pour des ampoules fabuleuses et multicolores à un prix avantageux, ce pack de deux de LUMIMAN est impossible à ignorer. Pour le prix d’une seule ampoule de certaines autres sociétés, vous en obtenez deux de LUMIMAN. Chaque ampoule propose des millions d’options de couleurs, des programmes d’automatisation et ne nécessite pas de hub pour fonctionner.

20 $ sur Amazon

Art mural lumineux : Nanoleaf Rhythm Edition



Si vous voulez que vos lumières intelligentes fassent plus d’effet qu’une simple ampoule, consultez le Rhythm de Nanoleaf. Cela vous donne un pack de neuf panneaux, chacun comportant des millions d’options de couleurs. Il existe également des capteurs audio, qui modifient l’éclairage en fonction de vos morceaux.

Tant d’ampoules, si peu de temps

Les ampoules Philips Hue sont peut-être parmi les plus reconnaissables dans l’espace d’éclairage intelligent, mais comme vous pouvez le voir, elles sont loin d’être votre seule option. Étonnamment, la meilleure alternative à un Philips Hue est un autre produit Philips. Qu’il s’agisse des ampoules WiZ Connected à changement de couleur ou des ampoules WiZ Connected entièrement blanches, Philips couvre désormais votre maison pour moins d’argent que jamais. La meilleure partie? Ceux-ci ne nécessitent même pas de hub pour fonctionner, mais ils peuvent se connecter directement à votre smartphone via Bluetooth ou peuvent être contrôlés par votre assistant virtuel préféré.

Les ampoules RVB de LUMIMAN sont un autre choix abordable qui ne fera pas sauter la banque. Aucun hub n’est requis, vous obtenez deux ampoules pour un prix modique et vous disposez de 16 millions de couleurs avec lesquelles jouer. En ce qui concerne les bonnes valeurs, celui-ci est parmi les meilleurs.

Enfin, si vous n’êtes pas préoccupé par les couleurs fantaisistes et que vous voulez juste un moyen peu coûteux d’obtenir un tas d’ampoules dans votre maison, l’ampoule Wyze Smart Home et ce pack de quatre vous offrent des tonnes d’ampoules dans un seul emballage facile.

Quelles que soient les ampoules intelligentes que vous achetez, vous avez le choix entre de nombreuses options pour lancer (ou agrandir) votre maison intelligente !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Propre et clair et sous contrôle

Nettoyez votre téléphone en profondeur avec ces désinfectants UV

Garder votre téléphone propre à l’intérieur est aussi simple que de vider les fichiers de cache et de supprimer les anciennes photos sauvegardées. Nettoyer l’extérieur de votre téléphone jusqu’au niveau microbiotique peut également être facile si vous disposez du bon équipement.

Boostez votre batterie

Avant de prendre la route, voici les chargeurs de voiture que votre téléphone mérite

Conduire d’un point A à un point B est une activité où votre téléphone devrait être peu ou pas utilisé, ce qui en fait un excellent moment pour le recharger afin qu’il soit plein et frais à votre arrivée. Ce sont les meilleurs chargeurs de voiture pour garder votre téléphone chargé pendant des années de trajets à venir.