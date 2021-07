Meilleures alternatives Sony WH-1000XM4 2021

Meilleur

Les écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM4 de Sony sont incroyablement populaires auprès des voyageurs, et pour cause. Ils offrent un mélange presque parfait d’une excellente qualité sonore, d’une autonomie de batterie et, bien sûr, d’une suppression active du bruit. Malheureusement, ils sont chers, mais ils sont loin d’être votre seule option dans ce domaine de plus en plus populaire. Que vous recherchiez un meilleur confort ou que vous n’aimiez tout simplement pas les commandes capacitives, certaines de ces alternatives peuvent vous convenir mieux.

Meilleur dans l’ensemble: Bose Noise Cancelling Headphones 700



Les écouteurs de la série 700 de Bose vont un cran au-dessus des QC35, avec une meilleure qualité sonore et un design beaucoup plus élégant qui se sent incroyablement à l’aise sur votre tête. Bien sûr, vous bénéficiez toujours d’une excellente suppression du bruit, de l’USB-C et même d’Alexa intégré. Considérez le Bose 700 comme votre choix de mise à niveau complet.

Audio supérieur : B&O Beoplay HX



Bang & Olufsen offre l’un des meilleurs sons du marché, même avec ses écouteurs Bluetooth. Le HX dispose d’une réduction de bruit réglable, d’un jumelage de deux appareils et de la possibilité de filtrer sélectivement les sons de fond d’un simple geste de balayage. Il y a aussi un capteur de proximité qui met la musique en pause lorsque vous ne portez pas le casque.

Meilleur son passthrough : Sennheiser Momentum 3



Les derniers écouteurs Momentum de Sennheiser ont une qualité audio exceptionnelle, dégageant un son beaucoup plus neutre que les XM4. Le Momentum 3 a également un son passthrough plus naturel, ainsi qu’une suppression du bruit compétitive et même la possibilité de jouer de la musique tout en chargeant via USB-C – quelque chose que les XM4 ne peuvent pas faire.

Meilleur confort : Bose QC35 II



Les écouteurs QC35 de Bose sont peut-être les seuls bidons ANC plus reconnaissables que ceux de Sony. Les QC35 II sont compacts, suffisamment confortables pour être portés toute la journée et utilisent des boutons physiques pour les commandes de lecture. Ils peuvent également se connecter à deux appareils à la fois – avertissement juste, cependant : ils se chargent via Micro-USB.

Choix de budget : Soundcore Life Q30



Les écouteurs Soundcore Life Q30 sont un joyau en ce qui concerne à la fois leur son et leur ajustement. Ils durent jusqu’à 60 heures avec une seule charge avec ANC désactivé, et vous pouvez obtenir quatre heures d’utilisation avec seulement cinq minutes de charge via USB-C. Ajoutez l’excellente prise en charge de l’application Soundcore pour peaufiner le son et vous ne pouvez pas demander beaucoup plus.

Véritable excellence sans fil : Jabra Elite 75t



Les vrais écouteurs sans fil ne sonnent généralement pas aussi bien que les écouteurs intra-auriculaires, mais ils sont beaucoup plus pratiques pour une utilisation quotidienne. Le Jabra Elite 75t tient parfaitement dans votre poche, dure 7,5 heures (avec 20,5 heures supplémentaires dans l’étui de charge), sonne fantastique, et ils ont même une bonne isolation passive qui compense le manque d’ANC.

Vous avez beaucoup d’options qui sonnent bien

Il existe de nombreux excellents casques antibruit parmi lesquels choisir, et de nos jours, vous pouvez trouver quelque chose de bon dans pratiquement tous les budgets. Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est une alternative incroyablement haut de gamme et luxueuse aux 1000XM4, mais d’autres casques comme le Sennheiser Momentum 3 sont tout aussi excellents.

J’utilise toujours mes WH-1000XM4 presque quotidiennement, et ils sont une partie absolument essentielle de mon sac chaque fois que je voyage ou même que je travaille dans un café bruyant, mais je suis surpris de voir à quel point j’ai aussi été en utilisant de vrais écouteurs sans fil ces derniers temps. Les écouteurs Jabra Elite 75t sont plus pratiques et portables que n’importe quelle paire d’écouteurs supra-auriculaires, et ils sonnent incroyablement bien. Si vous possédez déjà un bon ensemble d’écouteurs à réduction de bruit, vous voudrez peut-être les considérer plutôt que des canettes améliorées !

