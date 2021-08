Meilleures alternatives T-Mobile 2021 | Android Central

Meilleur

T-Mobile alternatives Android Central 2021

Si vous recherchez une excellente alternative à T-Mobile, il existe une tonne d’options avec une grande variété de plans. De nombreux MVNO utilisent le réseau de T-Mobile, soit exclusivement, soit en combinaison avec d’autres opérateurs, grâce à sa couverture croissante, à la 5G et à sa grande compatibilité avec les téléphones déverrouillés. Ces opérateurs fonctionnent même avec la 5G si vous avez un téléphone compatible. Metro by T-Mobile convient parfaitement à la plupart des gens, grâce à de nombreuses options de données et à des économies multilignes.

Meilleur dans l’ensemble : Metro by T-Mobile

Metro by T-Mobile n’est techniquement pas un MVNO puisque T-Mobile en est propriétaire. Cependant, Metro fonctionne de manière indépendante et a des politiques, des prix et des fonctionnalités différents. Metro propose des forfaits avec appels et SMS illimités. Les différences de prix se résument aux forfaits de données disponibles à 2 Go, 10 Go ou illimités. Les forfaits commencent à 30 $ par mois, ce qui comprend toutes les taxes et les frais supplémentaires.

Tous les forfaits sont livrés avec des appels et des SMS illimités, et le 10 Go est livré avec une diffusion de musique illimitée. Le forfait illimité le moins cher comprend 5 Go de données de point d’accès et 100 Go de stockage sur Google One. Le forfait illimité le plus élevé augmente les données du point d’accès à 15 Go et est accompagné d’un abonnement à Amazon Prime.

Le réseau T-Mobile s’est beaucoup développé au cours des dernières années, et si vous avez un téléphone qui prend en charge toutes ses bandes LTE, vous devriez avoir une excellente couverture dans la plupart des endroits. Comme la plupart des opérateurs basés sur T-Mobile, Metro fonctionne même avec la 5G si vous avez un téléphone qui la prend en charge.

Avantages:

Forfaits de données volumineux Économies multilignes pour les familles Options de hotspot

Les inconvénients:

Peu de forfaits bon marché Pas de point d’accès sur les forfaits limités

Meilleur dans l’ensemble

Métro par T-Mobile

Plus de forfaits pour T-Mobile

Metro by T-Mobile offre une faible barrière à l’entrée et est une excellente option pour quelqu’un qui n’a pas besoin de passer à des données illimitées.

Meilleur rapport qualité-prix : Walmart Family Mobile

Walmart Family Mobile a tiré parti du réseau de T-Mobile avec une présence en vitrine inégalée par aucun autre MVNO. Avec une énorme présence marketing à la fois dans et hors des magasins, il est probable que vous ayez déjà entendu parler de ce service, même si vous ne faites pas vos achats chez Walmart.

Le forfait à faible coût de 24,88 $ par mois offre des appels et des SMS illimités combinés à 2 Go de données LTE avec une vitesse de téléchargement réduite si vous dépassez. Pour 29,88 $, vous obtenez 5 Go de données et 39,88 $, 40 Go. Si vous avez besoin de données vraiment illimitées, cela vous coûtera 49,88 $ par mois.

Walmart Family Mobile avance vraiment avec plusieurs lignes. Bien que son forfait illimité soit un peu cher par rapport à certains autres opérateurs, c’est un bien meilleur rapport qualité-prix si vous ajoutez quelques lignes. Chaque ligne supplémentaire que vous ajoutez à votre compte partage votre forfait et coûte 24,88 $ par ligne. Si vous avez besoin de connecter quelques lignes, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

Avantages:

Forfait pour les lignes supplémentaires Disponible en magasin Illimité disponible

Les inconvénients:

Le service client est terne

Meilleure valeur

Mobile familial Walmart

En magasin ou en ligne

Un prix de lancement bas avec une marge de croissance en fait l’un des forfaits les moins chers pour un utilisateur de données.

Meilleurs forfaits familiaux illimités : US Mobile

Les plans d’US Mobile semblent un peu déroutants avec de nombreuses mises à niveau et options disponibles pour chacun, mais c’est vraiment assez simple. Vous pouvez créer votre propre plan personnalisé, en commençant par quelques minutes et textes. Si vous n’avez besoin que de quelques minutes sur un téléphone de secours, vous ne trouverez pas de meilleure offre. Pour la plupart des gens, les appels et SMS illimités coûtent 10 $ par mois avec de 50 Mo à 15 Go de données.

US Mobile utilise à la fois Verizon et T-Mobile pour son réseau, vous pouvez donc choisir l’option qui a la meilleure couverture pour vous. Les deux réseaux prennent également en charge la 5G sur US Mobile.

Le forfait illimité de US Mobile commence à 45 $ par mois, avec des remises lorsque vous ajoutez plus de lignes. Deux lignes coûtent 30 $ par ligne et trois lignes ou plus ne coûtent que 25 $ par ligne. Si vous avez au moins trois lignes, vous pouvez choisir parmi un service de streaming gratuit comme Netflix ou même Playstation Plus. L’ajout de la quatrième ligne vous offre également un autre service de streaming.

Avantages:

Des forfaits personnalisés et illimités sont disponibles Service d’abonnement gratuit avec trois lignes Réductions sur les lignes deux à quatre

Les inconvénients:

L’épargne du plan familial nécessite des plans illimités

Meilleurs forfaits famille illimités

États-Unis mobiles

Abonnements gratuits avec trois et quatre lignes

US Mobile propose de bons prix de forfait illimité même avec une mise à niveau de vitesse lorsque vous ajoutez jusqu’à quatre lignes. Vous pouvez même obtenir un service de streaming gratuit avec trois lignes.

Meilleurs forfaits de données : Mint Mobile

Mint Mobile est un MVNO un peu comme les autres, avec une touche spéciale sur la façon dont vous achetez le service.

Bien que vous puissiez acheter un forfait de conversation, de texte et de données pendant un mois, vous pouvez également acheter un service prolongé jusqu’à un an pour réaliser des économies importantes. Les forfaits incluent des appels, des SMS et des données 2G illimités avec 4 Go, 10 Go, 15 Go ou des options de données illimitées. Vous commencez avec trois mois au taux le plus bas de Mint et pouvez choisir de renouveler pour un an si le service fonctionne, ou vous pouvez payer un peu plus par mois pour choisir une durée plus courte.

45 $ vous offre un forfait de trois mois avec appels et SMS illimités ainsi que 4 Go de données LTE (qui diminuent de vitesse une fois votre limite atteinte). 300 $ vous offrent une année complète de service, y compris 15 Go de données LTE. Même si vous ne voulez pas payer l’année entière à l’avance, vous pouvez toujours obtenir des tarifs avantageux sur les forfaits de données.

Si vous savez de combien de services vous aurez besoin, l’achat en gros peut vous permettre de réaliser des économies considérables. Mint Mobile utilise des prix agressifs pour offrir une valeur à long terme et est compatible avec la plupart des téléphones GSM déverrouillés.

Avantages:

Beaucoup de données Économisez avec un achat à plus long terme Plusieurs options de plan Hotspot inclus

Meilleurs forfaits de données

Menthe Mobile

Un nouveau regard sur le service cellulaire

Mint se démarque en vendant des services en gros morceaux pour économiser de l’argent. C’est une excellente option si vous savez combien de données vous utilisez.

Le plus flexible : Tello

Source : Joe Maring / Android Central

Tello vous permet de personnaliser complètement votre forfait avec un choix de minutes et de données. Les SMS sont toujours illimités. Vous pouvez commencer à partir de 100 minutes pour 5 $ par mois et ajouter plus de minutes et de données au besoin. L’ajout de 1 Go de données, par exemple, porte votre coût mensuel jusqu’à 7 $ par mois. Des données illimitées sont disponibles, mais elles seront ralenties à 25 Go d’utilisation.

Tello propose également une promotion qui réduit vos coûts pendant les six premiers mois. Le forfait illimité, par exemple, coûte normalement 39 $ par mois, bien qu’il ne soit plus que 29 $ par mois pour les six premiers mois. En parlant de coût, tous les frais inclus sont inclus, il n’y a donc pas de coûts surprises. Vous bénéficiez également d’un partage de connexion gratuit avec Tello, donc si vous voulez hotspot toutes vos données, vous le pouvez.

Avantages:

Forfait économique et flexible disponible Nombreuses options de données pour la plupart des gens Le partage de connexion est inclus avec chaque forfait Forfait facile à changer

Le plus flexible

Tello

Plan de toute taille

Tello commence petit avec seulement 100 minutes, mais peut être mis à niveau vers un nombre illimité de conversations, de SMS et de données afin que tout le monde puisse trouver un bon ajustement.

Idéal pour les voyages : Google Fi

Tout sur Google Fi vise à être simple pour les utilisateurs. Il utilise le réseau de T-Mobile pour la plupart des téléphones GSM déverrouillés et est capable d’utiliser encore plus de réseaux avec un téléphone conçu pour Fi qui prend également en charge UScellular. Un téléphone compatible bénéficiera toujours du même forfait mais n’accédera qu’au réseau de T-Mobile.

À partir de 20 $ par mois pour des appels et des SMS illimités, Google Fi peut être bon marché. Si vous souhaitez utiliser des données, vous êtes facturé 10 $ pour chaque 1 Go utilisé, bien que si vous n’utilisez que 500 Mo, vous ne paierez que 5 $ à la fin du mois. Mieux encore, les données ne sont facturées que jusqu’à 60 $, ce qui signifie que si vous devez dépasser, votre facture n’augmentera pas. Si vous savez que vous utiliserez beaucoup de données, vous pouvez obtenir un forfait illimité qui ne ralentit pas les données jusqu’à ce que 22 Go soient utilisés.

Avec le forfait Flexible et Illimité Plus, vous pouvez voyager à l’étranger avec des tarifs de données inchangés dans plus de 200 pays. Le forfait Simply Unlimited moins cher supprime le partage de connexion et l’itinérance internationale pour un prix de 10 $ par mois moins cher qu’Unlimited Plus.

Avantages:

Forfaits simples Données internationales gratuites Excellente compatibilité téléphonique 5G disponible illimitée sur l’ensemble du réseau

Les inconvénients:

Le forfait flexible peut coûter cher Seuls certains téléphones fonctionnent avec l’ensemble du réseau

Idéal pour voyager

Google Fi

Tarification simple et utilisation internationale

L’une des principales raisons d’obtenir Google Fi est de voyager à l’étranger. Même si vous ne le faites pas, le prix initial en fait une excellente option.

En bout de ligne

Si vous avez une bonne couverture avec T-Mobile, vous avez une tonne d’options pour vous connecter. Le réseau GSM hautement compatible de T-Mobile facilite également la recherche d’un téléphone qui fonctionnera. T-Mobile a également évolué rapidement sur son réseau 5G et permet à la plupart des clients MVNO de s’y connecter sans payer plus ni choisir un forfait spécial.

Si vous voulez essayer le réseau T-Mobile mais que vous ne voulez pas vous retrouver coincé dans un plan coûteux ou signer des contrats, Metro by T-Mobile est le meilleur choix pour la plupart des gens. Avec des forfaits compétitifs et des tonnes de données disponibles, c’est une excellente option sans contrat pour un gros utilisateur de données.

