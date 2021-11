Meilleures amies? C’est ainsi que tout a commencé entre Paulina Rubio et Thalía

Paulina Rubio parle de son amitié avec Thalía | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Paulina Rubio a révélé comment sa rivalité avec Thalía a commencé, qui, je l’assure, était même l’une de ses meilleures amies. Cependant, tout a changé et ce n’était pas pour le mieux.

« La fille en or » s’est souvenue de son époque dans le célèbre groupe de « Timbiriche« et la relation avec son ancien compagnon de groupe.

Dans la tournée médiatique que Paulina Rubio fait pour promouvoir son plus récent single intitulé « Yo Soy », qu’elle a présenté le 29 octobre à Miami et est un appel à autonomiser les femmes basé sur sa propre expérience, la chanteuse a assisté au programme Yordi Rosado qui est diffusée chaque semaine sur la plateforme YouTube pour parler longuement de différentes facettes de sa vie personnelle et professionnelle, comme les polémiques dans lesquelles elle a été impliquée.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’une des plus notoires est la rivalité qu’il entretient avec Thalie pendant plusieurs décennies et cela a commencé lorsque tous deux faisaient partie du groupe musical à succès « Timbiriche ».

Paulina, qui a eu 50 ans le 17 juin, a confirmé qu’elle et Thalía se sont battus sur scène lors d’un concert que le groupe a donné à Ciudad Guzmán.

Je ne viens pas raconter ce jour précis, car tout un film peut en sortir », a commencé la chanteuse en ajoutant :

Cela peut vous intéresser: Paulina Rubio parle de sa rupture d’amitié avec Thalía

Honnêtement, Thalía et moi allions nous battre pour cela ou pour une autre raison. Donc, ça a été le déclic, mais on avait déjà des trucs bloqués », a expliqué le chanteur.

Avant cette révélation, le chanteur des tubes « That man is mine », précisait que les problèmes entre eux n’étaient pas de voir qui était le plus important, mais avec les hommes, puisque cela avait beaucoup à voir avec les copains, à embrasser tout le monde des groupe et d’avoir le petit ami et d’embrasser l’autre.

De plus, Paulina a assuré qu’elle ressentait une véritable amitié avec sa collègue, cependant, Mme Yolanda Miranda Mange, la mère de Thalía, était celle qui n’a pas laissé sa fille être son amie.

Concernant ce dernier, Paulina a tenu à préciser qu’elle n’a jamais ressenti d’envie pour son camarade de groupe d’alors :

Et je ne voulais pas avoir le petit ami de Thalía, ou María la del Barrio, ou quoi que ce soit. Elle était mon amie ».

Et comme si cela ne suffisait pas, la mère d’Andrea Nicolás Vallejo Rubio et d’Eros Bazúa Rubio, a annoncé qu’il y a environ deux ans, elle avait commencé à discuter avec Thalía.

Nous avons commencé à discuter il y a quelques années, j’imagine que les choses sont déjà… aplanies ; Nous avons beaucoup de choses en commun et zéro en commun, car il est très différent de moi. »

De cette façon, il est plus que clair que bientôt et plus tôt que prévu, nous pourrons voir le travail des deux célébrités ensemble, quelque chose que des millions de personnes attendent sans aucun doute.