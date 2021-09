Meilleures ampoules et bandes lumineuses Govee 2021

Meilleur

Ampoules et bandes lumineuses Govee

En ce qui concerne les ampoules intelligentes, vous n’êtes peut-être pas aussi familier avec les ampoules et les bandes lumineuses Govee qu’avec d’autres marques populaires telles que Philips Hue, mais ce serait une erreur de négliger ce lecteur unique. Depuis 2017, Govee a pour objectif d’améliorer la vie quotidienne avec ses lumières LED intelligentes colorées qui vous permettent d’éclairer et de personnaliser votre espace. Que vous cherchiez à égayer votre salon, votre jardin ou votre salle de divertissement, ce sont les meilleures ampoules et bandes lumineuses Govee à obtenir.

Meilleure ampoule globale: ampoules intelligentes Wi-Fi Govee

Source : Govee

Si vous recherchez la meilleure ampoule Govee, vous n’avez pas à chercher plus loin que les ampoules intelligentes à changement de couleur de Govee qui se connectent facilement à votre réseau Wi-Fi domestique. Ces ampoules sont compatibles avec Google Assistant, Siri et Alexa, donc si vous utilisez l’un de ces écosystèmes, vous pouvez allumer ou éteindre vos lumières avec une commande vocale rapide et via l’application.

Les ampoules intelligentes Govee peuvent vous aider à transformer votre espace ou à créer l’atmosphère parfaite selon votre humeur avec 16 millions d’options de couleurs, des températures de blanc allant de 2700K à 6500K et huit modes scène prédéfinis tels que le mode lecture ou chandelle. Ce qui est unique à propos de ces ampoules par rapport aux autres ampoules intelligentes telles que Sengled, c’est que vous pouvez télécharger l’une de vos photos préférées dans l’application, qui identifiera ensuite les couleurs de l’image et les appliquera à vos lumières Govee. Le mode DIY vous permet également de personnaliser les couleurs et les vitesses pour créer cinq effets d’éclairage différents.

Govee propose également un mode lever et coucher du soleil pour que vos ampoules s’éclaircissent ou s’assombrissent lorsque vous vous réveillez ou vous endormez, et vous pouvez même configurer des minuteries pour que votre éclairage corresponde automatiquement à votre routine quotidienne lorsque vous cuisinez, travaillez, etc. Et si vous possédez plusieurs ampoules Govee, vous pouvez créer des groupes pour contrôler jusqu’à 50 ampoules à la fois. Ceci est utile lorsque vous entrez dans un grand salon et que vous souhaitez que toutes les lumières s’allument ou changent de couleur en même temps.

Avantages:

Commande vocale, application et télécommande 16 millions de couleurs et gradation Contrôle jusqu’à 50 ampoules Durée de vie de 50 000 heures Mode DIY

Les inconvénients:

Options de taille et de forme limitées

Meilleure ampoule globale

Ampoules intelligentes Wi-Fi Govee

Arc-en-ciel de couleurs

Offrant 16 millions de couleurs vives et une gamme de blancs chauds à froids, cette ampoule A19 standard est parfaite pour la plupart des maisons.

Meilleure ampoule Bluetooth: ampoules intelligentes Bluetooth Govee

Source : Govee

L’ampoule intelligente Bluetooth Govee offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’ampoule Wi-Fi. Cependant, ce qui vous manque, c’est la commande vocale et la possibilité d’allumer et d’éteindre vos lumières lorsque vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous utilisez une application pour régler votre éclairage, ces ampoules sont un excellent choix et offrent la même gamme de 16 millions de couleurs différentes ainsi que diverses nuances de blanc à intensité variable.

En plus de huit modes scène prédéfinis, d’un mode de personnalisation DIY et d’une fonction de minuterie, vous bénéficiez d’un bonus par rapport aux ampoules Wi-Fi : le mode musique dynamique. Donc, si vous aimez organiser une bonne fête, chaque ampoule Bluetooth est équipée d’un micro intégré qui fait vibrer vos lumières et changer avec le rythme de votre musique.

En ce qui concerne le mode groupe, vous pouvez connecter jusqu’à six ampoules ensemble et contrôler chacune à une distance de 196 pieds. Si vous souhaitez avoir la possibilité de contrôler plusieurs ampoules à la fois, vous devrez passer à une ampoule Wi-Fi. Néanmoins, ces ampoules ont une longue durée de vie et consomment 80 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence traditionnelles, ce qui en fait un investissement dont vous ne vous sentirez pas coupable.

Avantages:

Aucun hub requis 16 millions de couleurs et durée de vie gradable de 50 000 heures Économie d’énergie Mode musique dynamique

Les inconvénients:

Options de taille et de forme limitées Peut connecter seulement 6 ampoules Ne fonctionne pas avec les assistants vocaux

Meilleure ampoule Bluetooth

Ampoules intelligentes Bluetooth Govee

Danser toute la nuit

Personnalisez et personnalisez votre espace avec un éclairage coloré et synchronisez vos ampoules intelligentes Govee avec votre musique grâce au mode musique dynamique.

Idéal pour le divertissement à domicile : Govee Immersion Wi-Fi TV Backlight

Source : Govee

Si vous cherchez à améliorer votre divertissement à domicile et à transformer votre nuit moyenne de frénésie, le rétroéclairage Govee Immersion TV est exactement ce dont vous avez besoin. Ce rétroéclairage de 12,5 pieds se décline en quatre sections et conviendra à la plupart des écrans plats de 55 à 65 pouces. Il est plus abordable qu’un boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play, tout en offrant une expérience comparable en ajoutant une dimension à ce qui se passe sur votre écran de télévision.

Grâce à la technologie ColorSense et à une caméra HD 1080p, ces rétroéclairages reconnaissent et capturent les couleurs sur votre écran de télévision pendant que vous jouez ou regardez un film et les appliquent aux rétroéclairages, prolongeant la couleur au-delà des quatre coins de votre écran et amplifiant votre visionnage vivre.

Grâce à la connectivité Wi-Fi, vous pouvez toujours demander à Google Assistant, Alexa ou Siri de régler la luminosité de votre rétroéclairage, de changer la couleur ou de sélectionner directement parmi 12 modes de scène dynamiques prédéfinis dans l’application Govee pour définir l’ambiance. En plus du choix de 16 millions de couleurs, vous pouvez même personnaliser chaque segment de la bande, et si vous regardez un concert ou organisez une soirée karaoké, vous pouvez synchroniser vos lumières avec votre musique.

Avantages:

Expérience visuelle immersive Contrôle vocal et par application 16 millions de couleurs, scènes prédéfinies et mode musique Caméra HD 1080p Sections personnalisables

Les inconvénients:

Ne convient pas aux téléviseurs incurvés

Idéal pour le divertissement à domicile

Rétroéclairage TV Wi-Fi Govee Immersion

Netflix comme jamais auparavant

Améliorez votre cinéma maison et votre expérience de jeu avec ces rétroéclairages Govee Immersion TV qui imitent les couleurs de votre écran.

Meilleure bande lumineuse: Bandes lumineuses à LED Govee RGBIC Wi-Fi + Bluetooth

Source : Govee

Govee propose une sélection impressionnante de bandes lumineuses que vous pouvez obtenir pour donner un petit coup de jeune à votre décor. Cette bande lumineuse d’intérieur est disponible en 32,8 ou 16,4 pieds et est facile à installer avec un adhésif 3M puissant. Comme la plupart des produits Govee, il fonctionne parfaitement avec Alexa, Google Assistant ou via l’application Govee et ajoutera une touche multicolore à votre espace.

Chaque bande lumineuse est dimmable et peut afficher 15 couleurs différentes en même temps, grâce à la technologie RGBIC, dégageant un aspect arc-en-ciel. Cela signifie également que vous pouvez personnaliser la couleur et la luminosité des segments individuels de la bande. De plus, il existe 16 millions d’options de couleurs, quatre modes de musique dynamiques, un mode DIY et 64 différents modes de scène prédéfinis parmi lesquels vous pouvez choisir pour créer la bonne atmosphère.

Les bandes lumineuses sont un moyen créatif d’éclairer votre maison, mais si vous cherchez à faire la même chose à l’extérieur, vous devriez vous procurer les bandes lumineuses d’extérieur à DEL Govee Phantasy. Ceux-ci incluent un revêtement résistant à l’eau et peuvent être utiles pour créer le bon éclairage de vacances ou simplement pour organiser la meilleure fête.

Avantages:

Contrôle vocal et d’application Contrôle des couleurs segmenté Mode musique et scènes prédéfinies Perles ultra-lumineuses Technologie RGBIC

Meilleure bande lumineuse

Bandes lumineuses à LED Wi-Fi + Bluetooth Govee RGBIC

Éclairage d’ambiance

Créez un éclairage ambiant dans chaque pièce de votre maison à l’aide des bandes lumineuses Govee et de la puissante technologie RGBIC qui produit un effet multicolore.

Idéal pour la décoration : applique murale Govee Glide

Source : Govee

Si vous recherchez un éclairage qui sort de l’ordinaire mais qui aura l’air original dans votre maison, pensez à l’applique murale Govee Glide. Avec sept pièces lumineuses différentes, vous pouvez les assembler dans une forme qui convient à votre style et qui complète naturellement votre configuration de jeu ou tout autre luminaire comme un canapé ou un téléviseur.

L’applique murale Govee Glide peut émettre 16 millions de couleurs différentes et afficher jusqu’à 57 couleurs à la fois, apportant des effets multicolores à votre espace. Il est également livré avec plus de 40 modes de scène dynamiques parmi lesquels choisir et six modes de musique. Comme il est compatible Wi-Fi, vous pouvez également utiliser des commandes vocales via Alexa ou Google Assistant avec l’application pour régler l’éclairage. Bien que ce ne soit peut-être pas l’éclairage le plus essentiel pour votre maison, c’est certainement l’un des plus uniques.

Avantages:

Forme personnalisable 16 millions de couleurs différentes Facile à assembler Commande vocale et par application 40 modes scène et six modes musique

Idéal pour la décoration

Applique murale Govee Glide

Décorez votre espace

L’applique murale Govee Glide est un moyen unique d’apporter de l’éclairage et du design à votre espace avec des effets multicolores.

Idéal pour la cour : les guirlandes lumineuses d’extérieur Govee

Source : Govee

Rien ne rend l’organisation d’une garden-party ou d’un dîner à l’extérieur sur votre terrasse plus intime et confortable que les guirlandes lumineuses extérieures. Vous pouvez acheter ces guirlandes lumineuses Govee de 48 ou 96 pieds et personnaliser la couleur, la luminosité et les effets de chaque ampoule via les commandes vocales ou l’application Govee, grâce à la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Il existe 40 modes de scène prédéfinis parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de l’ambiance que vous souhaitez créer, et il y a toujours un mode DIY pour personnaliser vos lumières à votre guise.

Semblables aux ampoules intelligentes Govee, ces guirlandes lumineuses d’extérieur sont à intensité variable, prennent en charge les programmes d’activation/désactivation automatisés et peuvent être synchronisées avec votre musique. En plus de cela, ils ont un indice de protection IP65 et sont entièrement étanches et incassables, vous n’avez donc pas à vous soucier de les laisser à l’extérieur, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Si vous décidez à un moment donné que vous avez besoin de plus de guirlandes lumineuses, vous pouvez relier deux ensembles pour créer une longueur maximale de 96 pieds avec une seule prise d’alimentation.

Avantages:

Wi-Fi et Bluetooth activé Mode musique dynamique, 40 modes scène et mode bricolage IP65 étanche et incassable Contrôle vocal et application 16 millions de couleurs et gradation

Les inconvénients:

L’adaptateur secteur n’est pas étanche

Meilleur pour la cour

Guirlandes lumineuses d’extérieur Govee

Bonnes vibrations seulement

Créez l’ambiance de votre soirée en plein air avec ces guirlandes lumineuses d’extérieur Govee colorées qui peuvent être synchronisées avec votre musique.

Colorez votre maison avec les ampoules et bandes lumineuses Govee les plus lumineuses

Si vous cherchez à apporter un éclairage coloré dans votre maison ou à transformer votre espace de divertissement, Govee propose une impressionnante collection d’ampoules et de bandes lumineuses assez abordables qui valent la peine d’être achetées. Étant donné que la plupart de ses produits se connectent directement au Wi-Fi, vous n’avez pas besoin d’un hub pour démarrer avec Govee, et vous pourrez utiliser Google Assistant, Alexa et Siri ainsi que l’application pour contrôler vos lumières. ainsi que d’ajuster leurs couleurs.

Si une ampoule est ce dont vous avez besoin, alors l’ampoule intelligente Govee est le meilleur endroit pour commencer, avec une préférence pour l’ampoule Wi-Fi afin que vous puissiez allumer et éteindre vos lumières même lorsque vous êtes loin de chez vous. Si, toutefois, vous cherchez un moyen de pimenter votre configuration de jeu ou de divertissement à domicile, le rétroéclairage Wi-Fi TV Govee Immersion est un excellent choix. Mais si vous avez un téléviseur de moins de 45 pouces, vous pouvez envisager les barres lumineuses Govee Flow Pro. Ces deux produits sont des moyens abordables de créer une expérience d’éclairage immersive et originale.

