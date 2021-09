Meilleures ampoules et bandes lumineuses LIFX 2021

Meilleur

Ampoules et bandes lumineuses LIFX Android Central 2021

LIFX est l’une des marques les plus populaires parmi lesquelles vous pouvez choisir pour moderniser votre maison avec les meilleures ampoules intelligentes. Ces lumières se connectent directement à votre réseau Wi-Fi domestique et n’ont donc pas besoin d’un hub pour fonctionner avec Google Assistant ou Alexa, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent. Bien que les meilleures ampoules et bandes lumineuses LIFX ne soient pas les moins chères que vous puissiez trouver, elles ne manquent pas en termes de qualité, de luminosité et de facilité d’utilisation. Ce sont les meilleures ampoules et bandes lumineuses LIFX pour votre maison.

Meilleur dans l’ensemble : LIFX Color A19

Source : Amazon

Lors de la configuration de votre maison intelligente, que ce soit avec l’une des nombreuses ampoules intelligentes, le premier produit LIFX que vous devriez rechercher est l’ampoule de couleur A19. A 1100 lumens, cette ampoule est vibrante et très lumineuse mais peut heureusement être tamisée à 1% au moment d’aller se coucher. Vous pouvez même programmer vos lumières pour qu’elles s’éteignent automatiquement le soir et s’éclaircissent le matin pour vous aider à démarrer. Grâce à une large plage de températures de blanc allant de 1500K à 9000K et à un choix de 550 milliards de combinaisons de couleurs, vous serez toujours en mesure de définir la bonne ambiance pour votre activité, qu’il s’agisse de dîner avec un éclairage faible et romantique ou de regarder un film avec une lueur multicolore.

L’ampoule de couleur LIFX A19 se connecte directement au Wi-Fi, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’investir dans un hub supplémentaire, mais vous avez la possibilité de faire fonctionner vos lumières via l’application LIFX ou via des commandes vocales. Cette ampoule est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri, et peut fonctionner avec des intégrations de maison intelligente comme IFTTT.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Très lumineux à 1100 lumens Plage de température 1500K-9000K Dimmable

Meilleur dans l’ensemble

LIFX Couleur A19

Commencer

Si vous deviez vous procurer une ampoule LIFX, l’ampoule intelligente LIFX Color A19 est le point de départ avec une vaste plage de températures de blanc et des milliards de combinaisons de couleurs parmi lesquelles choisir.

Meilleur pour la sécurité : LIFX Nightvision BR30

Source : LIFX

Une ampoule intelligente est un investissement rentable à faire pour améliorer la sécurité de votre maison. L’ampoule LIFX Nightvision BR30 ressemble beaucoup à l’ampoule de couleur A19, mais elle fonctionnera à la fois à l’intérieur et à l’extérieur grâce à son indice de résistance aux intempéries IP65. Il émet une lumière infrarouge invisible à l’œil humain, mais facilement captée par les caméras de sécurité, ce qui peut considérablement améliorer la vision de votre caméra de sécurité lorsqu’il fait sombre à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cette ampoule contient 1100 lumens, elle est donc extrêmement lumineuse, mais contrairement à l’ampoule A19, elle est mieux adaptée comme projecteur extérieur, éclairage ou plafonnier grâce à sa conception qui projette les lumières plus directement, imitant un downlight et éclairant une zone concentrée. Grâce à la connectivité Wi-Fi, vous pourrez toujours utiliser Google Assistant ou Alexa pour contrôler vos lumières, en plus de pouvoir les assombrir et choisir parmi une vaste gamme de couleurs et de températures.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Utilisation intérieure/extérieure Indice IP65 Vision nocturne

Les inconvénients:

Le dessus plus large peut ne pas convenir à tous les appareils

Meilleur pour la sécurité

LIFX vision nocturne BR30

Pluie ou soleil

L’ampoule étanche LIFX Nightvision BR30 utilise la lumière infrarouge pour améliorer la vision des caméras de sécurité la nuit, faisant de cette ampoule le choix parfait comme projecteur extérieur ou plafonnier.

Meilleure bande lumineuse : Kit de démarrage LIFX Lightstrip

Source : LIFX

Les bandes lumineuses intelligentes ne sont pas aussi conventionnelles que les ampoules, mais elles sont un excellent moyen de créer un éclairage d’ambiance ou simplement d’éclairer vos armoires de cuisine, escaliers, bureaux, cadres de lit et centres de divertissement avec une lueur parfaite. La bande lumineuse flexible LIFX a une longueur de 80 pouces (6,6 pieds) et peut être coupée, pliée ou étendue jusqu’à 33 pieds pour s’adapter à tous les coins ou espaces restreints de votre maison.

Comme les ampoules intelligentes LIFX, ces bandes lumineuses sont dimmables et offrent une plage de températures de blanc de 1500K à 9000K en plus de huit zones de couleurs adressables par bandes lumineuses grâce à la technologie Polychrome. Celles-ci sont ultra lumineuses à 1400 lumens et sont livrées avec des effets d’application pour animer vos lumières. Si vous aimez les jeux, ces bandes lumineuses peuvent se synchroniser avec votre équipement Razer Chroma pour créer une expérience immersive. Vous pouvez également définir des horaires et contrôler votre éclairage facilement via des commandes vocales ou l’application.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Extra lumineux (1 400 lumens) Peut être coupé, allongé et plié Se synchronise avec Razer Chroma

Meilleure bande lumineuse

Kit de démarrage LIFX Lightstrip

Éclairage d’ambiance

Illuminez et animez votre maison avec un éclairage multicolore et créez la bonne ambiance pour chaque occasion avec le kit de démarrage LIFX Lightstrip.

Idéal pour le divertissement : LIFX Z TV Lightstrip (40 pouces)

Source : LIFX

Si vous cherchez à améliorer votre espace de divertissement et que vous voulez une bande lumineuse qui conviendra le mieux à votre écran de télévision, la bande lumineuse LIFX Z TV est le choix pour vous. Cette bande lumineuse de 40 pouces (3,3 pieds) est la longueur idéale pour la plupart des grands téléviseurs (46 pouces et plus) et est facile à appliquer avec l’adhésif 3M. Si vous êtes intéressé par le jeu, cette bande lumineuse se synchronisera avec votre équipement Razer Chroma pour réagir à l’action sur votre écran et créer une immersion plus profonde. Il peut également vous aider à réduire la fatigue oculaire en émettant un éclairage biaisé ou la bonne nuance d’éclairage blanc derrière votre écran.

Cette bande lumineuse de 700 lumens est dotée de la technologie polychrome, ce qui signifie que vous aurez huit zones de couleurs différentes sur chaque bande lumineuse parmi 16 millions d’options de couleurs et de nuances de blanc. Et comme les autres éclairages LIFX, ces bandes lumineuses se connectent au Wi-Fi afin que vous puissiez utiliser des assistants vocaux pour les faire fonctionner avec l’application. Vous pouvez également créer des horaires et une automatisation, y compris une automatisation de jour et de crépuscule qui ajuste votre éclairage à votre style de vie.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Peut être étendu Synchronisation avec Razer Chroma

Les inconvénients:

Ne convient pas aux petits téléviseurs Pas aussi lumineux (700 lumens)

Idéal pour le divertissement

Bande lumineuse TV LIFX Z (40 pouces)

Rétroéclairage

Le LIFX Z TV Lightstrip conviendra à la plupart des téléviseurs plus grands et créera l’ambiance idéale pour votre prochaine soirée cinéma ou session de jeu.

Idéal pour les repas : LIFX Candle White to Warm E12

Source : LIFX

Si vous recherchez un éclairage blanc et intime pour les petits luminaires, l’ampoule LIFX Candle White to Warm E12 sera la solution idéale pour les lustres d’entrée, les salles à manger et les chambres à coucher. Cette ampoule à double diffuseur est élégante par nature et imite une vraie bougie avec un effet Flicker, créant une ambiance chaleureuse pour les nuits d’hiver enneigées. Cette ampoule offre également une impressionnante plage de température blanche de 2 200 K à 6 500 K et peut être programmée pour s’estomper, changer de température et s’allumer et s’éteindre.

L’ampoule à bougie fonctionne avec Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri et SmartThings, ce qui en fait un ajout facile à votre maison intelligente. Il se connecte directement au Wi-Fi, donc aucun hub n’est nécessaire et peut être contrôlé via l’application. À 480 lumens, elle n’est pas aussi lumineuse qu’une ampoule LIFX standard, mais elle est dimmable et aura fière allure dans votre maison.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Plage de température des blancs de 2 200 K à 6 500 K Effet de bougie scintillante Élégant et élégant

Les inconvénients:

Ne convient pas aux appareils plus grands Pas aussi polyvalent Pas aussi lumineux (480 lumens) Le coût peut s’additionner

Meilleur pour manger

LIFX Bougie Blanche à Chaude E12

Gastronomie

Marre que toutes vos bougies s’éteignent ? La bougie LIFX White to Warm est une solution intelligente pour un éclairage intime et variable dans votre maison.

Meilleur budget : LIFX Blanc A19

Source : LIFX

Parfois, vous n’avez pas besoin d’ampoules de couleur dans toute votre maison, c’est là qu’intervient l’ampoule abordable LIFX White A19. À seulement 10 $ l’ampoule, vous n’obtiendrez pas l’ultra luminosité ou la vaste plage de température blanche que vous auriez avec d’autres ampoules LIFX . Au lieu de cela, cette ampoule est de 650 lumens et est disponible dans un blanc chaud standard de 2700K, ce qui la rend parfaite pour les couloirs, les lampes de chevet et d’autres zones de votre maison.

Malgré son prix inférieur, cette ampoule se connecte toujours au Wi-Fi, ne nécessite pas de concentrateur et peut être utilisée avec Alexa, Google Assistant et Siri en plus de fonctionner avec Samsung SmartThings. Vous pouvez programmer cette ampoule pour vous réveiller en ralentissant l’allumage des lumières ainsi qu’en ralentissant la décoloration lorsque vous vous endormez.

Avantages:

Compatibilité vocale avec Google Assistant, Alexa et Siri Ne nécessite pas de hub Dimmable Abordable

Les inconvénients:

Une seule température de blanc (2700K) Pas aussi lumineux (650 lumens)

Meilleur budget

LIFX Blanc A19

Blanc classique

Achetez quelques-unes de ces ampoules blanc chaud abordables pour améliorer votre maison intelligente sans vous ruiner.

En bout de ligne

Les ampoules intelligentes et les bandes lumineuses sont parmi les moyens les plus simples d’améliorer votre maison avec un éclairage économe en énergie en plus d’un éclairage qui fonctionne avec vos assistants vocaux préférés comme Google Assistant ou Alexa. L’avantage de LIFX par rapport aux autres marques d’éclairage intelligent populaires est que chacun de ses produits se connecte directement au Wi-Fi, ce qui signifie que la configuration est facile et que vous n’aurez jamais à investir dans un hub.

Si vous êtes nouveau sur LIFX, la meilleure ampoule à obtenir est l’ampoule classique LIFX Color A19 car elle devrait s’adapter à la plupart des luminaires de votre maison et offrira une gamme de couleurs vives ainsi que diverses températures de blanc. Si vous n’avez pas besoin de couleur et que vous espérez dépenser moins, vous pouvez vous procurer l’ampoule LIFX White A19 à un prix beaucoup moins cher. Et si vous recherchez une bande lumineuse pour éclairer votre espace de divertissement ou transformer vos meubles, le kit de démarrage pour bande lumineuse LIFX est le meilleur choix qui répondra aux besoins de la plupart des gens.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Olivia Lipski est un rédacteur indépendant pour Android Central et adore tester les dernières technologies de la maison intelligente et découvrir les meilleurs forfaits de téléphonie mobile. Quand elle n’est pas occupée à courir dans New York pour trouver de la bonne nourriture ou du café, elle est dans sa cuisine à essayer de le préparer elle-même.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

RVB partout

Ce sont les meilleures lumières intelligentes pour les jeux

Les lumières intelligentes ne sont pas seulement pour le salon. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer votre configuration de jeu, que vous souhaitiez rendre votre bureau plus flashy ou installer des lumières qui réagissent au jeu auquel vous jouez. Voici quelques-unes de nos options préférées.

éclaire ta maison

Quelles ampoules C by GE conviennent le mieux à ma maison ?

Les meilleures ampoules C by GE sont un excellent choix pour choisir un éclairage intelligent pour votre maison. Soutenues par une marque de confiance, ces ampoules fonctionneront à la fois avec Alexa et Google et offriront la possibilité non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de créer des scènes lumineuses adaptées à votre humeur et à votre atmosphère.