Meilleures ampoules intelligentes en 2021 : parlez à vos lumières

Il est logique de mettre à niveau vos ampoules lorsque vous devez inévitablement les remplacer. La technologie des ampoules a beaucoup changé au fil des ans, mais rien n’a été totalement insensé. S’éloigner de la lumière nocive et utiliser un éclairage plus sûr et efficace a été un progrès. L’autre est les ampoules intelligentes.

Pour travailler avec des ampoules intelligentes, vous aurez besoin d’articles tels que des appareils domestiques intelligents. Vous pourrez programmer votre éclairage ainsi que lui parler avec certains appareils qui y sont connectés. Cela vous donnera l’éclairage que vous souhaitez avec les meilleurs moyens d’y accéder. Désormais, vous n’avez même plus besoin d’être à la maison pour allumer vos lumières. Nous avons mis en évidence certaines des meilleures ampoules intelligentes du marché pour vous montrer comment transformer votre maison en une maison intelligente.

Meilleures ampoules intelligentes globales: ampoule intelligente Philips Hue

Avantages: Compatible avec de nombreux appareils à commande vocale, longue durée de vie

Les inconvénients: Nécessite un hub pour planifier automatiquement

L’ampoule intelligente Philips Hue White A19 LED 2-Pack est une ampoule intelligente super intuitive qui est compatible avec une variété d’appareils à commande vocale comme Alexa et Google Assistant. Il est également compatible Bluetooth et compatible avec Zigbee, vous offrant une pléthore d’options pour synchroniser vos ampoules à l’unisson. Grâce à l’application gratuite Hue compatible Bluetooth pour votre smartphone, vous pouvez ajouter jusqu’à 10 ampoules intelligentes Hue Bluetooth/Zigbee à un seul appareil. Vous pouvez également acheter le Hue Hub (vendu séparément) pour contrôler jusqu’à 50 ampoules à la fois. Pour la commande vocale, vous pouvez utiliser l’éclairage intelligent Bluetooth Philips Hue directement avec votre voix à l’aide d’Alexa ou de Google Assistant. Il fonctionne également avec tous les haut-parleurs intelligents Echo, les écrans et les appareils Google Nest. Ils sont également très durables, avec une durée de vie garantie de 22 ans ou 25 000 heures.

Principales caractéristiques:

Hue Hub est idéal pour les bâtiments commerciaux Durée de vie garantie de 22 ans Compatible avec Zigbee

Meilleures ampoules intelligentes à changement de couleur: ampoule Peteme Smart WiFi Alexa

Avantages: Venez dans 16 millions de couleurs, écoénergétiques

Les inconvénients: Pas aussi brillant que les autres

Si vous recherchez une ampoule intelligente puissante dotée d’une multitude de couleurs éclatantes, cette ampoule LED intelligente de Peteme est un excellent choix. Ces ampoules intelligentes 7W 600lm avec culot E26 permettent d’économiser environ 80% d’énergie en plus qu’une ampoule traditionnelle 75W. Ils peuvent durer environ 27 000 heures, soit près de 25 ans. Ils sont également entièrement contrôlés par la voix, car ils sont compatibles avec une variété d’appareils intelligents tels que Alexa Echo, Echo Dot, Google Home Assistant et IFTTT. Pour le rendre encore plus facile, vous pouvez télécharger l’application gratuite « Smart Life » pour contrôler toutes les ampoules avec une seule commande sur votre appareil intelligent. Ces ampoules polyvalentes sont disponibles en 16 millions de couleurs, ce qui les rend idéales pour votre maison, un bar ou pour une fête. Chaque couleur peut également être atténuée, vous permettant un contrôle total sur l’ensemble de votre configuration d’éclairage.

Principales caractéristiques:

Fonctionne avec une application gratuite Smart Life Chaque couleur est dimmable Fonctionne avec IFTTT ainsi qu’avec d’autres appareils intelligents

Meilleure ampoule intelligente d’extérieur: ampoules intelligentes Sengled

Avantages: À commande vocale, détecte les mouvements dans un champ de 100 degrés

Les inconvénients: Votre signal Wi-Fi doit être bon si vous n’utilisez pas de hub

Pour une ampoule intelligente strictement destinée à l’extérieur, les ampoules intelligentes Sengled Smart Flood sont une excellente alternative. Que ce soit pour votre porche, votre terrasse ou même juste le côté de votre maison, ces ampoules illumineront l’extérieur de votre maison et permettront aux invités, aux membres de la famille et à tout autre visiteur de voir plus facilement votre maison. Ces lumières sont compatibles avec une variété de hubs comme le Sengled Smart Hub, ainsi qu’avec tous les appareils SmartThings, Alexa et Google Assistant. En plus des commandes à commande vocale, ces ampoules intelligentes disposent également d’un système de détection de mouvement. L’ampoule s’allume automatiquement pendant 90 secondes lorsqu’elle détecte un mouvement jusqu’à 30 pieds et la détection grand angle intégrée détecte le mouvement dans un champ de vision généreux de 100 degrés. Ces ampoules sont également très faciles à installer et sont résistantes à l’eau et aux intempéries, ce qui vous permet de les placer à l’extérieur sans souci.

Principales caractéristiques:

Résistant aux intempéries et à l’eau Illumine l’extérieur de la maison pour les invités et les membres de la famille Système de détection de mouvement

Meilleur rapport qualité-prix: ampoules LED WiFi intelligentes meross

Ampoules LED Wi-Fi intelligentes meross Source de l’image : meross/Amazon

Avantages: Livré en plusieurs quantités, connexion fiable au Wi-Fi

Les inconvénients: L’appariement peut parfois être irrégulier

Si vous cherchez à économiser de l’argent pour respecter votre budget, les ampoules LED WiFi intelligentes meross sont un excellent choix. Cela a des commandes vocales compatibles avec Amazon Echo, Echo Dot, Google Assistant et SmartThings. Il fonctionne avec n’importe quel routeur Wi-Fi 2,4 GHz ou double bande. Vous pourrez planifier à l’avance le moment où vous souhaitez qu’il se déclenche. Il vous permet également d’économiser une tonne d’énergie sur votre facture d’électricité, car il est efficace. Seulement 9W d’énergie sont consommés pendant l’utilisation. Cela a plusieurs couleurs RVB qui vous permettent de l’ajuster du blanc au froid à la couleur. Le réglage de la luminosité est simple.

Principales caractéristiques:

Économique Plusieurs couleurs RVB 9 W d’énergie consommée

Meilleures caractéristiques: ampoules intelligentes Kasa

Ampoules intelligentes Kasa Source de l’image : Kasa/Amazon

Avantages: Beaucoup de couleurs et réchauffe et refroidit, vous permet de surveiller la consommation d’énergie en temps réel

Les inconvénients: Fonctionne mieux avec les produits TP-Link strictement

Les ampoules intelligentes Kasa vous permettent d’explorer des possibilités infinies. Vous pouvez créer vos effets préférés au fur et à mesure que vous les utilisez. Trouvez le bon éclairage pour les fêtes et les études. Ils sont fiables et fiables, car ils sont utilisés par plus de 6 millions de personnes. Il y a 16 millions de couleurs, vous permettant de réchauffer ou de refroidir selon votre humeur. Vous pouvez le contrôler depuis votre application intelligente Kasa et surveiller l’énergie en temps réel. Vous pouvez le contrôler avec votre voix et programmer vos lumières également. Activer le mode Absence fera croire aux gens que vous êtes chez vous alors que vous ne l’êtes pas.

Principales caractéristiques:

16 millions de couleurs Mode Absent Utilisé par plus de 6 millions de personnes

