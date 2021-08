Meilleures ampoules LED intelligentes bon marché 2021

Meilleur

ampoules LED intelligentes bon marché Android Central 2021

Le moyen le plus simple d’embellir votre maison est sans doute d’utiliser l’une des meilleures ampoules LED intelligentes bon marché. Tout ce que vous avez à faire est de dévisser votre ampoule traditionnelle existante, de la remplacer par une ampoule intelligente, de télécharger l’application, de vous connecter et le tour est joué ! Vous pouvez contrôler l’ampoule depuis votre téléphone, ou même parfois par la voix avec Google Assistant ou Alexa. Il existe de nombreuses ampoules intelligentes étonnantes, mais lorsqu’il s’agit de simplicité et d’abordabilité, l’ampoule LiFX de 1 100 lumens est une excellente option car elle dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée et ne nécessite donc pas de concentrateur séparé. Il peut également afficher jusqu’à 16 millions de couleurs et fonctionne avec toutes les principales plates-formes de commande vocale.

Meilleur dans l’ensemble : Ampoule LiFX A19

Source : Amazon

En ce qui concerne la simplicité d’utilisation et les prix abordables, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette ampoule pratique. Elle peut remplacer n’importe quelle ampoule dimmable 11 W standard de taille A19 pour afficher jusqu’à 16 millions de couleurs, y compris les blancs chauds et froids. Grâce au Wi-Fi intégré, vous n’avez pas besoin d’un hub séparé, ce qui facilite sa configuration.

Vous pouvez le contrôler depuis l’application mobile ainsi que par la voix en utilisant Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit avec un haut-parleur intelligent compatible. Avec un angle de faisceau de 135 degrés et une durée de vie de 22,8 ans basée sur une utilisation jusqu’à trois heures par jour, il utilise également un look assez funky.

Avantages:

Wi-Fi intégré Aucun hub requis Jusqu’à 16 millions de couleurs Fonctionne avec les assistants vocaux

Les inconvénients:

Plus cher Certains signalent des problèmes de connectivité Non conçu pour une utilisation en extérieur

Meilleur dans l’ensemble

Ampoule LiFX A19

Polyvalent et sans hub pour une configuration et une utilisation faciles

Cette ampoule fonctionne avec Google, Amazon et Apple pour le contrôle vocal. Et l’absence de hub signifie que la configuration et la connexion au Wi-Fi sont simples.

Idéal pour la configuration de la maison intelligente : ampoule intelligente Sengled

Source : Amazon

Si vous ajoutez cette ampoule à une maison intelligente existante, ou si vous cherchez à agrandir pour en créer une, c’est un complément parfait, pouvant être utilisé avec des scènes et des routines. Il fonctionne à la fois avec Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal avec un haut-parleur intelligent compatible. Vous pouvez également l’ajouter à des scènes et des routines avec SmartThings et Wink lorsqu’il est associé à un hub compatible, comme le Sengled Smart Hub ou les appareils Wink ou Alexa dotés de hubs intégrés.

Disponible individuellement ou en kits de 2, 4 ou 8 packs, il peut faire partie d’une plus grande configuration de maison intelligente. De plus, elle est économe en énergie et consomme 80 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence. L’angle du faisceau est de 240 degrés afin que vous puissiez obtenir la lumière là où vous le souhaitez.

Avantages:

Fonctionne avec les hubs compatibles Alexa et l’assistant Google Créez des scènes/routines

Idéal pour la configuration de la maison intelligente

Ampoule Intelligente Sengled

Ajoutez l’ampoule aux scènes et routines existantes

Ajoutez plusieurs ampoules dans différentes pièces, associez-les à un hub et contrôlez l’éclairage par la voix à l’aide de Google Assistant ou d’Amazon Alexa.

Idéal pour l’intégration : Philips Hue White A19 LED Smart Bulb

Source : Philips

L’une des marques les plus populaires dans cet espace, cette ampoule est idéale si vous prévoyez d’utiliser plusieurs appareils intelligents différents dans la maison, y compris plusieurs ampoules. Idéales pour ceux qui cherchent à s’étendre au-delà d’une seule ampoule, les ampoules Philips Hue peuvent être configurées pour des systèmes pour toute la maison. Ajoutez jusqu’à 10 ampoules Hue Bluetooth ou Zigbee au système et contrôlez-les via une application, la voix ou dans le cadre d’un système Hue existant.

Contrôlez les lumières depuis chez vous ou même lorsque vous êtes absent à l’aide de l’application mobile. Vous pouvez également ajouter des accessoires tels que des capteurs de mouvement et des commutateurs intelligents et les contrôler tous via la même interface. Et avec une durée de vie allant jusqu’à 22 ans ou 25 000 heures à vie selon les moyennes de l’industrie, vous n’avez pas à vous soucier de les remplacer.

Avantages:

S’intègre facilement à n’importe quel système Alexa et l’assistant Google Créez des scènes/routines

Idéal pour l’intégration

Ampoule intelligente LED Philips Hue A19

Des millions de couleurs et intégration avec un système Hue

Utilisez un hub pour contrôler jusqu’à 50 lumières intelligentes depuis votre téléphone ou par la voix.

Meilleur budget : Ampoule Lumiman Smart WiFi

Source : Lumiman

Avec Lumiman, vous obtiendrez deux ampoules pour moins que le prix d’une pizza, ce qui en fait l’une des ampoules intelligentes les plus abordables et les mieux notées. Ces ampoules fonctionnent avec Alexa, Siri et Google Assistant et se connectent directement au Wi-Fi pour que vous n’ayez pas à vous soucier d’obtenir un hub.

En téléchargeant l’application PLUSMINUS, vous pouvez faire fonctionner les ampoules lorsque vous n’êtes pas chez vous, ainsi qu’ajuster les modes d’éclairage et la luminosité afin de créer le cadre parfait. De plus, vous pouvez définir des horaires, des minuteries et contrôler plusieurs ampoules à la fois en créant un groupe.

Avantages:

Fonctionne avec Alexa, Siri et Google Assistant Aucun hub requis Abordable Se connecte au Wi-Fi

Meilleur budget

Ampoule WiFi intelligente Lumiman

Doubler la lumière

Ce pack de deux ampoules intelligentes abordables se connecte directement au Wi-Fi et fonctionne avec tous les principaux assistants vocaux.

Meilleur pour Microsoft : TP-Link Kasa Smart Bulb

Source : TP-Link

Si vous utilisez Microsoft Cortana comme assistant vocal de choix, c’est l’ampoule intelligente parfaite pour vous. Il peut être contrôlé par l’assistant numérique Cortana de Microsoft ainsi que par Alexa et Google, offrant des options de commande vocale supplémentaires. Et il a l’avantage supplémentaire d’une connexion directe au Wi-Fi, aucun hub n’est nécessaire, ce qui facilite la configuration.

Vous obtiendrez des options de lumière multicolores adaptées à votre humeur ou à l’occasion. Contrôlez-le de n’importe où à l’aide d’un appareil Android ou iOS, notamment pour tamiser les lumières, changer la couleur et allumer et éteindre les lumières.

Avantages:

Fonctionne avec Microsoft Cortana Alexa et l’assistant Google Aucun hub requis

Meilleur pour Microsoft

Ampoule intelligente TP-Link Kasa

Contrôlez l’ampoule avec Microsoft Cortana, Alexa ou Google

Contrôlable à la voix par Microsoft Cortana, cette smart peut se connecter facilement au Wi-Fi de votre maison, de sorte que vous êtes opérationnel en un rien de temps.

Meilleur pour la réputation de la marque : C by GE Direct Connect Smart Bulb

Source : GE

En termes de reconnaissance de marque en matière d’éclairage, vous ne pouvez pas faire mieux que GE. Ces ampoules à changement de couleur sont livrées avec une commande vocale, des millions de couleurs et la possibilité de les ajouter aux scènes et aux horaires de la maison intelligente. L’application est disponible pour les appareils Android et iOS et fonctionne avec Alexa et Google pour le contrôle vocal.

En prime, aucun hub ou pont n’est requis pour que cette ampoule intelligente éclaire votre salon. Il se connecte directement au Wi-Fi et vous pouvez le contrôler loin de chez vous via l’application mobile Cync si jamais vous oubliez d’éteindre les lumières. En plus d’une ampoule polychrome, vous avez le choix entre un blanc accordable ou un blanc doux en pack simple ou double.

Avantages:

Marque réputée Alexa, commande vocale Google Créez des scènes/horaires Contrôlez loin de chez vous Économie d’énergie

Meilleur pour la réputation de la marque

Ampoule intelligente C par GE Direct Conncet

Ayez l’esprit tranquille avec cette marque de confiance

Cette ampoule à changement de couleur peut remplacer n’importe quelle ampoule A19 standard pour fournir un éclairage intelligent que vous pouvez contrôler à partir d’une application ou par la voix.

Idéal pour les fêtes : Ampoule LED à changement de couleur Houkiper

Source : Amazon

Bien que cette ampoule ne soit pas techniquement intelligente comme les autres, en soi, incapable d’être contrôlée par la voix ou une application mobile, elle est livrée avec une télécommande intelligente qui peut être utilisée pour la contrôler de l’autre côté de la pièce. C’est une solution simple pour ceux qui ne sont pas prêts à plonger à pleine vitesse dans la maison intelligente.

Aucune connexion Wi-Fi ou Bluetooth n’est nécessaire. Au lieu de cela, il communique avec la télécommande incluse via infrarouge (IR), qui peut contrôler plus d’une ampoule. Choisissez parmi 16 couleurs statiques ou choisissez parmi quatre modes, dont statique, flash, stroboscopique et fondu. La lumière se souviendra même de la dernière couleur que vous avez utilisée et l’activera lorsque vous la rallumerez.

Avantages:

Simple à utiliser Livré avec une télécommande intelligente Strobe et effets d’éclairage flash

Les inconvénients:

Pas de connectivité à la maison intelligente Pas de commande vocale Pas de contrôle d’application

Idéal pour les fêtes

Ampoule LED à changement de couleur Houkiper

Une solution simple pour un contrôle intelligent via une télécommande physique

Intelligente à l’ancienne, cette simple ampoule est contrôlée via une télécommande infrarouge pour changer les couleurs et même des effets comme un stroboscope.

Meilleures caractéristiques: Ampoule Smart Wyze

Source : Wyze

Wyze se fait un nom en matière de produits pour la maison intelligente, et l’ampoule Wyze ne fait pas exception. Ces ampoules super lumineuses vont jusqu’à 1 100 lumens, offrent 16 millions de couleurs et ont un contrôle de la température de la lumière blanche pour vraiment obtenir le bon éclairage pour s’adapter à votre humeur. Mieux encore, cette ampoule Wyze a un indice de rendu des couleurs (CRI) avancé, ce qui signifie que les couleurs (comme le bleu marine par rapport au noir dans votre placard) sont plus brillantes et plus fidèles à leur forme naturelle.

Vous pouvez même créer des notifications visuelles et des rappels avec les lumières Wyze via l’application, et vous pouvez créer des routines d’éclairage personnalisées. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que vos ampoules s’allument ou s’assombrissent avec le temps afin de savoir quand il est temps d’arrêter de travailler et d’aller au lit. Et bien sûr, ces ampoules fonctionnent avec Alexa et Google Assistant.

Avantages:

Jusqu’à 1100 lumens 16 millions de couleurs Plus de 90 routines de veille IRC

Les inconvénients:

Nouveau dans l’espace d’éclairage intelligent

Meilleures caractéristiques

Ampoule intelligente Wyze

Éclairage naturel

Avec les ampoules intelligentes Wyze, vous pouvez facilement configurer des horaires personnalisés, des notifications et des scènes d’éclairage lumineuses et puissantes.

En bout de ligne

L’ampoule LiFX A19 est un gagnant dans cette catégorie et parmi certaines des meilleures ampoules intelligentes que vous pouvez trouver aujourd’hui. Il coche toutes les cases nécessaires en termes de ce que vous voulez d’une ampoule intelligente et fonctionne avec tous les assistants vocaux populaires afin que vous puissiez le contrôler vocalement et le définir dans le cadre de scènes et de programmes. Il offre 16 millions de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il dispose également d’une connexion Wi-Fi intégrée afin que vous puissiez le connecter directement au réseau de votre maison au lieu d’utiliser un concentrateur en option que vous devez acheter séparément. Et il peut remplacer à peu près n’importe quelle ampoule de taille A19 standard.

De plus, il est réglable pour que vous puissiez définir non seulement la couleur parfaite pour votre humeur, mais également le bon niveau de luminosité. Et avec 1 100 lumens, cette ampoule brille lorsque vous le souhaitez. C’est une lampe intelligente idéale pour démarrer n’importe quelle maison intelligente ou pour agrandir une maison existante.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Persaud écrit sur la technologie grand public depuis près de 18 ans, avant même que la maison intelligente n’existe, et travaille en tant que pigiste depuis six ans. Aujourd’hui, elle vit dans une maison entièrement automatisée avec son mari et son fils, où tout, des lumières aux stores, en passant par la sécurité, la télévision et la musique, peut être contrôlé à partir d’un smartphone ou de la voix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

éclaire ta maison

Quelles ampoules C by GE conviennent le mieux à ma maison ?

Les meilleures ampoules C by GE sont un excellent choix pour choisir un éclairage intelligent pour votre maison. Soutenues par une marque de confiance, ces ampoules fonctionneront à la fois avec Alexa et Google et offriront la possibilité non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de créer des scènes lumineuses adaptées à votre humeur et à votre atmosphère.