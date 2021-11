Meilleures applications CarPlay à télécharger sur iPhone

CarPlay est la fonctionnalité d’Apple qui apporte des fonctions de communication et de divertissement à l’écran intégré de votre voiture à l’aide d’applications iPhone. La fonctionnalité apparaît sur de nombreux présentoirs de rechange et sur de nouvelles voitures que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Au fur et à mesure que la prise en charge de CarPlay apparaît de la part de plus en plus de fabricants, nous voyons également de plus en plus de développeurs activer les fonctionnalités CarPlay dans leurs propres applications. Une fois que vous avez installé ces applications sur votre iPhone, elles apparaissent sur votre écran compatible CarPlay lorsque vous connectez votre iPhone. Lisez la suite pour la liste croissante d’applications iPhone qui prennent en charge CarPlay.

Mise à jour le 26 novembre 2021 avec la première application de commande de nourriture sur CarPlay.

Applications Apple

Téléphone (Favoris, Récents, Contacts, Clavier, Messagerie vocale)

Musique (Apple Music y compris Beats 1)

Plans (Recherche, POI, Navigation, À proximité, Guidage de voie, Partage d’ETA)

messages (Créez, lisez, répondez via Siri)

Lecture en cours (Cela affichera le contenu audio de n’importe quelle application iPhone similaire au centre de contrôle d’iOS)

Podcasts (Fonctionne également avec Siri)

Livres (Depuis iOS 8.4 pour la lecture de livres audio)

Calendrier (Depuis iOS 13 pour afficher les événements en cours et à venir, y compris les adresses)

Paramètres (Depuis iOS 13 pour contrôler Ne pas déranger pendant la conduite, Mode clair et sombre et Suggestions Siri)

Tableau de bord (Un nouvel ajout à l’écran d’accueil depuis iOS 13, comprend des vignettes pour la navigation, les emplacements favoris, la lecture audio, les suggestions Siri et les événements du calendrier)

Livres audio

Applications de communication

Recharge et stationnement de VE

Applications alimentaires

Dunkin’ : L’application Dunkin’ est désormais disponible sur CarPlay®, ce qui permet aux membres DD Perks® de commander plus facilement que jamais leurs commandes préférées ou récentes lors de leurs déplacements ! Ouvrez CarPlay® sur l’écran intégré de votre véhicule et faites glisser pour trouver l’icône Dunkin’ App.

Musique

Applications de navigation

Actualités & Sports

Podcasts

