Meilleures applications Couch to 5K pour Android 2021

Aviez-vous des projets audacieux pour commencer à courir davantage au début de l’été, mais les choses n’ont tout simplement pas fonctionné ? Il peut être difficile de simplement sortir pour une course libre lorsque vous travaillez encore sur votre forme et votre endurance.

C’est là que l’utilisation de l’une des meilleures applications en cours d’exécution peut s’avérer utile. Les applications smartphone les plus populaires pour les coureurs sont les programmes d’entraînement Couch to 5K. Ils sont généralement construits autour d’un programme de 8 ou 9 semaines qui vous aide à courir en utilisant la méthode d’entraînement par intervalles. L’objectif est que vous puissiez effectuer une course complète de 5 km sans avoir besoin de pauses pour marcher d’ici la huitième semaine.

Les 3 meilleures applications

Plus d’options

Si vous recherchez “Couch to 5K” dans le Google Play Store, vous trouverez des dizaines d’options d’applications parmi lesquelles choisir, alors laquelle vous convient le mieux ? le C25K – Entraîneur de course 5K Le programme vous aide à démarrer en aussi peu que 30 minutes par jour pendant seulement trois jours par semaine. Vous trouverez l’intégration avec MyFitnessPal, et il y a tellement plus sous le capot.

Ensuite, nous avons le bien nommé Canapé à 5K, qui est l’application “officielle” Couch to 5K sur les plateformes mobiles. Il y a un coût initial qui ouvre les portes à divers plans de formation, ainsi qu’à des coachs de motivation virtuels pour vous guider tout au long de votre parcours.

Compléter nos trois meilleures applications Couch to 5K préférées n’est en fait pas conçu uniquement pour le mouvement C25K. Nike Run Club est un favori pour ceux qui veulent juste faire quelques séances d’entraînement, peut-être commencer à courir, et plus encore. Il existe des programmes de formation spécialisés intégrés, y compris une option canapé à 5K.

1. C25K – Entraîneur de course 5K

Il peut être difficile de trouver la bonne motivation pour sortir du canapé et se mettre en forme pour courir. L’application C25K Running Trainer vient de Zen Labs Fitness, qui a déjà un peu d’expérience avec ses autres applications d’entraîneur de course. Ceux-ci incluent les goûts de Canapé à 10K, Entraînement de 7 minutes, et Entraîneur semi-marathon.

Sans payer un centime, cette application vous permet de démarrer en exécutant seulement 30 minutes par jour, trois jours par semaine, pendant huit semaines. Vous pouvez cartographier votre course et voir à quel rythme vous couriez. Ensuite, vous pouvez partager vos progrès sur toutes les plateformes de médias sociaux. Mais l’aspect vraiment intéressant est l’intégration avec MyFitnessPal, la meilleure montre connectée Samsung et même le meilleur Fitbit.

Bien qu’il existe de nombreuses fonctionnalités disponibles simplement en téléchargeant l’application, il y en a encore plus avec le Zen Unlimited Pass. La société fournit de la musique organisée par des DJ, des calories et des statistiques de distance, ainsi qu’un accès complet à toutes les applications et programmes de course Zen Labs Fitness.

Débloquez le pouvoir

C25K – Entraîneur de course 5K

Conçu pour les débutants

Des listes de lecture organisées au coaching audio et à l’intégration avec vos appareils portables préférés, C25K – 5K Running Trainer a tout ce dont vous avez besoin pour commencer et repousser vos limites. Et si vous souhaitez vous inscrire à Zen Unlimited, vous disposez d’encore plus d’accès et de fonctionnalités pour maintenir votre niveau de motivation.

2. Canapé à 5K

Source : Andrew Myrick / Android Central

Couch to 5K est l’application “officielle” du programme et offre un peu plus sans avoir besoin de souscrire à un abonnement. Après avoir payé les « frais d’entrée » (le coût de l’application), vous disposez d’une multitude d’options, notamment des plans d’entraînement spécifiques, quatre entraîneurs virtuels de motivation différents et des signaux audio humains pour vous guider tout au long de vos entraînements.

Il y a un support GPS gratuit, vous pouvez donc savoir exactement quelle distance vous avez parcourue, ainsi que le rythme. Au fur et à mesure que le temps passe, des graphiques d’informations sont inclus pour vous aider à comparer votre distance entre les entraînements. Cela vous aidera à déterminer quel itinéraire, quel rythme ou quelle zone vous devez parcourir pour être dans la meilleure forme possible.

Vous n’avez pas à vous soucier d’écouter uniquement les entraîneurs intégrés à l’application, car il existe également un lecteur de musique intégré. Et ceux qui ne peuvent pas sortir pour courir n’ont pas à s’inquiéter, car l’application prend en charge le tapis roulant avec des entrées d’entraînement manuelles.

L’application officielle

Canapé à 5K

Utilisé par des milliers

L’application “officielle” Couch to 5K a tout ce dont vous avez besoin pour sortir du canapé et vous mettre en forme pour un 5K. Il existe des formateurs virtuels intégrés, ainsi qu’un accès à toutes les informations essentielles dont vous aurez besoin pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

3. Nike Run Club

C’est une période étrange dans le Play Store en ce moment, car certaines applications sont gratuites, d’autres nécessitent un paiement initial, mais les autres essaient de profiter des “achats intégrés”. Ainsi, lorsque vous trouvez une application comme Nike Run Club, qui est non seulement pleine de fonctionnalités mais entièrement gratuite, vous devez la considérer.

NRC n’est pas votre application Couch to 5K traditionnelle, mais il existe des programmes de formation conçus autour de cet objectif. En plus de fonctionner parfaitement avec la meilleure montre Wear OS, NRC propose également des “courses audio-guidées” avec divers entraîneurs et athlètes Nike. Cela vous aide à vous entraîner pour votre premier marathon, mais c’est aussi très bien si vous voulez juste l’une des meilleures applications de course pour Android.

Mais peut-être que la meilleure façon de rester motivé est de vous mettre au défi, vous et vos amis. Avec cette application, vous avez accès à toute une communauté d’utilisateurs du Nike Running Club partageant les mêmes idées. Avec l’aide de défis, vous pouvez être celui qui aide quelqu’un d’autre au lieu de l’inverse, et vous finirez par vous sentir incroyable.

Complètement libre

Nike Run Club

Gratuit et riche en fonctionnalités

Nike Run Club n’est pas conçu explicitement pour le programme Couch to 5K, mais c’est l’une des meilleures applications de course sur le Play Store. Il existe des défis, des parcours audio guidés, des plans de coaching personnalisés et même une prise en charge du système d’exploitation Wear de Google.

Bien qu’ils n’aient pas tout à fait fait partie de notre top trois, voici quelques autres excellentes applications à essayer si vous souhaitez démarrer un programme Couch to 5K.

Zombies, courez ! Formation 5k

Les zombies standard, courez ! L’application se concentre uniquement sur le suivi et le guidage de vos courses. La version d’entraînement 5K est conçue pour les débutants. En ce qui concerne le plan d’entraînement, celui-ci a été spécifiquement créé par des professionnels du fitness qui ont déjà « été là et l’ont fait ».

Au fur et à mesure que vous suivez l’histoire et échappez aux zombies, de nouveaux secrets deviendront disponibles, et vous pourrez faire tout cela tout en écoutant vos listes de lecture Spotify et Pandora préférées. Avec plus de 25 entraînements différents, ce programme de huit semaines vous permettra de distancer les zombies et de rester en dehors du canapé.

Ne te fais pas prendre

Zombies, courez ! Formation 5k

Pas pour les âmes sensibles

Ce programme de huit semaines garantit que les zombies ne vous attraperont pas tout en vous entraînant pour le 5K que vous avez toujours voulu courir. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière et partager votre histoire après avoir survécu à l’apocalypse.

Exécutez simplement : de zéro à 5 K

Source : Andrew Myrick / Android Central

Ce n’est pas souvent que vous trouvez une excellente application qui est encore développée par une seule personne. Mais c’est exactement ce que vous trouverez avec Just Run : Zero to 5K. L’application est assez simple et directe, mais vous n’aurez pas à vous soucier des publicités, et elle vous donnera accès aux voix des entraîneurs pour vous motiver.

Le développeur a également fait en sorte que vous puissiez utiliser vos services de streaming de musique préférés tout en laissant Just Run continuer à vous avertir lorsqu’il est temps de courir ou de marcher. Et ceux qui souhaitent se lancer dans Premium auront accès à davantage de voix d’entraîneur à suivre, ainsi qu’à quelques nouveaux thèmes qui ne sont pas disponibles pour la version standard.

Une seule personne

Exécutez simplement : de zéro à 5 K

Développeur indépendant FTW

Just Run: Zero to 5K fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous entraîner pour un 5K. Le développeur a même débloqué temporairement toutes les fonctionnalités premium pour tout le monde.

Commencez à courir. Courir pour les débutants

Source : Andrew Myrick / Android Central

À première vue, Start to Run vise simplement à vous faire prendre l’habitude de courir. Il existe des fonctionnalités standard telles que le suivi de la distance et du rythme, ainsi qu’un compteur de calories et un podomètre intégré. Mais Start to Run a également un plan d’entraînement “alternatif” intégré pour ceux qui veulent courir un 5K.

Il existe quatre niveaux d’entraînement différents, chacun devant être effectué trois fois par semaine. Finalement, vous atteindrez votre objectif et pourrez participer à un 5K près de chez vous ou simplement continuer à suivre le plan pour devenir un coureur encore meilleur.

Sortez et commencez

Commencez à courir. Courir pour les débutants

Commencez simplement à courir

Commencer l’entraînement 5K peut être difficile, mais Start to Run le rend facile. Il existe différents niveaux, ainsi que les graphiques et les cartes nécessaires pour suivre vos progrès.

Canapé à 10K Running Trainer

Source : Andrew Myrick / Android Central

Zen Labs Fitness propose déjà une multitude d’excellentes applications de course et d’entraînement. Nous avons même présenté leur application Couch to 5K comme notre préférée de ce lot. Mais Zen Labs l’a poussé d’un cran avec l’application Couch to 10K. La société s’est même associée à Samsung et Fitbit, donc que vous ayez la Samsung Galaxy Watch 3 ou la Fitbit Sense, l’application Couch to 10K Running Trainer fonctionnera parfaitement.

Si vous avez déjà commencé le programme Couch to 5K, vous pouvez simplement aller de l’avant et continuer sur la route du 10K. Mais si vous n’avez pas encore commencé, l’application vous guidera tout au long du programme de 14 semaines, avec toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin.

L’intensifier

Canapé à 10K Running Trainer

Repoussez vos limites

Si vous voulez franchir la barrière des 5 km et intensifier les choses, l’application Couch to 10K Running Trainer est parfaite. Commencez par le début ou reprenez les choses après la fin de la formation 5K.

Course de 5 km – Entraînement par intervalles de 5 km à pied/jogging sur canapé

Lorsqu’il s’agit de courir ou même de faire du jogging, il peut être un peu intimidant de se lancer. C’est pourquoi l’utilisation d’une application telle que 5K Run est si utile, car l’entraîneur vous dira quand courir, marcher, vous calmer et vous arrêter. Jouer de la musique en arrière-plan ne pose aucun problème et vous obtenez un aperçu de votre programme de course.

La meilleure partie est que vous n’avez même pas besoin de courir à l’extérieur, car vous pouvez courir sur le tapis roulant si cela vous convient mieux. Si vous devez arrêter ou mettre en pause la course plus tôt, vous ne serez pas coupable et pourrez simplement la reprendre lorsque vous serez prêt.

Construisez votre force

Course de 5 km – Entraînement par intervalles de 5 km de marche/de jogging sur canapé

Le guidage vocal dont vous avez besoin

D’un aperçu du programme de course au contrôle de vos intervalles, 5K Run est un excellent compagnon pour se mettre en forme. Cette application s’assurera que vous avez le cardio et la force corporelle pour terminer un 5K avec facilité.

Application de course à pied Adidas – Votre tracker de sport et de course

Comme Nike Run Club, l’application adidas Running ne vous aide pas exactement à suivre les étapes pour passer de zéro à héros, mais elle suivra tous vos entraînements, courses et tout le reste. Vous ne connaissez peut-être pas cette nouvelle application, mais il s’agit en fait de l’application Runtastic renommée après l’acquisition de la société par Adidas. L’application est gratuite lorsque vous bénéficiez d’un suivi GPS intégré et de la possibilité de suivre votre activité sur 120 entraînements différents.

Comme vous pouvez vous y attendre dans l’une des meilleures applications de course à pied, l’application de course à pied adidas s’intègre assez bien avec les applications et les appareils tels que MyFitnessPal, Garmin et autres. Vous pouvez participer à des courses virtuelles pour vous aider à rivaliser avec d’autres qui ne courent pas sur le trottoir juste à côté de vous, ajoutant probablement le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Vieux mais nouveau

Application de course à pied Adidas

Laissez les jours de la pomme de terre derrière vous

5K Runner vous transforme d’une patate de canapé en une machine bien huilée en seulement huit semaines. Avec tous les outils et le coaching audio, la formation pour un 5K n’a jamais été aussi accessible.