Meilleures applications d’apprentissage des langues pour iPhone – gratuites et payantes

Envie d’apprendre une nouvelle langue? Que vous souhaitiez l’aborder avec désinvolture ou sérieusement, il existe d’excellentes options disponibles sur iOS. Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleures applications d’apprentissage des langues sur iPhone.

Du gratuit au payant et que vous ne puissiez pas parler un mot ou que vous repreniez là où vous vous étiez arrêté en apprenant une nouvelle langue, les options ci-dessous offrent des stratégies éprouvées pour faire de réels progrès avec votre iPhone ou iPad.

Meilleures applications d’apprentissage des langues pour iPhone

Duolingo

Au cours des dix dernières années, Duolingo est devenu l’un des moyens les plus populaires et les plus efficaces d’apprendre une nouvelle langue.

Créée par des experts linguistiques de l’Université Carnegie Mellon, l’application gratuite Duolingo pour iPhone et iPad (également sur le Web) est conçue autour de «leçons rapides et simples». L’application utilise une approche de style jeu qui la rend amusante avec les objectifs de rétention de la langue et de construction d’une habitude d’apprentissage quotidienne. Plus de 35 langues sont disponibles, même le klingon 😅.

La version gratuite est prise en charge avec des publicités, mais elles ne sont pas désagréables avec des bannières persistantes, mais plutôt des publicités vidéo courtes et la fin de certaines leçons. Vous pouvez également opter pour des fonctionnalités supplémentaires et supprimer les publicités avec les forfaits Duolingo Plus à partir de 9,99 $ / mois ou 79,99 $ / an.

Duolingo pour iPhone / iPad a remporté un prix Editors ‘Choice d’Apple et est très bien noté à 4,7 / 5 étoiles sur plus d’un million de critiques.

pierre de Rosette

Rosetta Stone est probablement le nom le plus connu en matière de logiciel d’apprentissage des langues. La société est un chef de file de l’industrie depuis plus de 25 ans et offre toute cette expérience dans son application iPhone et iPad.

Avec un choix de 24 langues, Rosetta Stone sur iOS comprend des plans d’apprentissage personnalisés basés sur sa méthode d’immersion, des commentaires sur la prononciation, des leçons téléchargeables pour une utilisation hors ligne, la synchronisation entre les appareils, etc. Rosetta utilise également l’approche de la taille d’une bouchée avec des leçons de 10 minutes.

Rosetta Stone sur iPhone et iPad est disponible en tant qu’application gratuite avec des achats intégrés pour déverrouiller tout le contenu. Il existe des options d’abonnement de 3 mois et 1 an de 44,99 $ à 109,99 $, ainsi qu’une option d’accès à vie au prix de 199,99 $.

Rosetta Stone pour iPhone et iPad a obtenu de bonnes notes à 4,8 / 5 étoiles sur près de 150 000 avis.

Memrise

Ceci est une autre application d’apprentissage des langues iPhone très appréciée. Memrise est construit autour de la capacité de parler dans des situations réelles et utilise des vidéos de locuteurs natifs pour vous aider à apprendre.

Les principaux objectifs de l’application sont d’aider les utilisateurs:

Connaître la traduction des mots et des phrases Comprendre les quand ils sont utilisés dans des situations réelles Pouvoir discuter avec d’autres personnes



Memrise propose plus de 20 langues avec des abonnements à partir de 8,99 $ / mois à un achat unique de 139,99 $ pour un plan à vie. Vous pouvez télécharger et tester gratuitement votre première leçon Memrise sur iPhone et iPad. Comme Duolingo, Memrise a également remporté un prix Apple Editors ‘Choice.

HelloTalk

HelloTalk propose une approche différente des applications ci-dessus, l’objectif principal étant «une communauté mondiale d’apprentissage des langues et d’échange de cultures».

Le but est d’être un lieu pour s’exercer à parler, lire, écouter et écrire dans des scénarios réels. Le développeur souligne que «HelloTalk est basé sur la communication, pas sur le curriculum. Vous n’avez pas de devoirs! Au lieu de cela, discutez et amusez-vous tout en apprenant une nouvelle langue. »

En plus de l’objectif de la communauté, HelloTalk propose des cours de chant de 5 minutes «HelloWords» ainsi qu’une offre de cours en direct.

HelloTalk pour iPhone et iPad est un téléchargement gratuit (financé par la publicité) avec les plans VIP allant de 6,99 $ / mois, 39,99 $ / an ou 89,99 $ en achat unique. Les utilisateurs VIP obtiennent des traductions illimitées, 3 langues en même temps, une recherche affinée de partenaires linguistiques et aucune publicité.

