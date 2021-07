Meilleures applications de confidentialité pour Android 2021

Meilleur

applications de confidentialité pour Android Android Central 2021

La plupart des gens utilisent les termes application de confidentialité et VPN (un réseau privé virtuel) de manière interchangeable. Bien que ces programmes vous offrent une large gamme d’outils tels que le cryptage des données, la navigation sécurisée et les boucliers de localisation, il existe d’autres programmes qui vous permettent également de sécuriser votre téléphone Android.

Les 3 meilleures applications

Plus d’options

Bitdefender Mobile Security est la meilleure application de confidentialité pour Android, car elle contient la plupart des outils de confidentialité dont vous avez besoin dans une seule application, notamment un VPN, une navigation sécurisée, ainsi que la localisation et le verrouillage à distance de votre appareil.

Notre service VPN préféré est également l’une des meilleures applications de confidentialité pour Android dans ExpressVPN. Une fois installé, vous pourrez accéder aux bibliothèques de services de streaming dans d’autres pays tout en protégeant votre historique de navigation.

Si vous voulez un navigateur qui garde toute votre activité privée, Navigateur Tor est le meilleur du groupe. L’application bloque les trackers tiers, offre un cryptage multicouche et est entièrement gratuite.

1. Sécurité mobile Bitdefender

Source : Samuel Contreras / Android Central

Bitdefender est notre premier choix pour la protection antivirus sur les ordinateurs et les appareils mobiles, et une partie de son offre comprend 200 Mbps de cryptage VPN quotidien. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est suffisant pour que ce que vous faites dans les applications ou en ligne soit privé des fouineurs Internet. Il dispose également d’une navigation sécurisée qui empêche le suivi de l’historique de votre navigateur en ligne et vous avertit des sites Web dangereux avant d’y accéder, arrête les téléchargements malveillants et bloque les schémas de phishing.

Bitdefender inclut un pare-feu personnel, qui est un bon outil à avoir lorsque vous êtes connecté à des hotspots publics. Cependant, cela prend plus de ressources que les autres applications de confidentialité, ce qui entraînera un ralentissement légèrement plus important de votre appareil par rapport à d’autres solutions. Mais cela ne suffira pas à causer de vrais maux de tête.

Un autre outil de sécurité inclus avec Bitdefender Mobile Security est la localisation à distance. Cela permet de retrouver votre téléphone s’il est perdu ou volé. Vous pouvez également utiliser cet outil d’accès à distance pour verrouiller des applications ou effacer toutes les informations personnelles de votre téléphone, afin qu’elles ne puissent pas être compromises.

Meilleur dans l’ensemble

Bitdefender Mobile Security

Bitdefender protège votre Android des logiciels malveillants tout en protégeant votre vie privée grâce à son service VPN.

2. ExpressVPN

Source : Jeramy Johnson / Android Central

L’utilisation d’un VPN fait fureur de nos jours, mais la vérité est que l’utilisation d’un VPN peut vraiment vous aider à vous reposer plus facilement en sachant que vos informations sont protégées. En plus d’offrir plus de 3 000 serveurs différents dans plus de 90 pays, il est facile de comprendre pourquoi ExpressVPN est notre choix pour le meilleur service VPN.

En plus d’être l’une des meilleures applications Android, ExpressVPN fonctionne également sur bon nombre de vos autres appareils. Cela permet de garantir que votre historique de navigation restera sécurisé, quel que soit le téléphone, la tablette ou l’ordinateur que vous utilisez. Et ceux qui souhaitent consulter les bibliothèques de services de streaming à l’étranger apprécieront la possibilité de le faire pour Netflix, Amazon Prime Video et d’autres.

En ce qui concerne le cryptage, ExpressVPN propose un masquage d’adresse IP, un DNS privé et un cryptage AES-256, qui est largement considéré comme le meilleur de sa catégorie. De plus, vous pourrez utiliser ce VPN avec jusqu’à cinq appareils en même temps et aurez accès à une assistance quelle que soit l’heure du jour (ou de la nuit).

Meilleure application VPN

ExpressVPN

De la protection de votre historique de navigation au visionnage du contenu des services de streaming à l’étranger, ExpressVPN est la meilleure application VPN que vous trouverez.

3. Navigateur Tor

Ce navigateur couvre vos traces lorsque vous recherchez et naviguez en ligne. Il ne vous protège pas tout à fait de la même manière qu’un VPN, mais il éloigne les publicités et efface les cookies chaque fois que vous quittez un site Web. Le navigateur Tor rend difficile pour les logiciels publicitaires de comprendre votre historique pour créer des publicités ciblées en fonction de ce que vous avez recherché ou acheté en ligne. Tous les utilisateurs de Tor se ressemblent depuis le backend.

Pendant que vous êtes dans l’application Tor Browser, vous ne pouvez pas prendre de captures d’écran de ce que vous regardez. Il s’agit simplement d’une autre couche de sécurité pour garantir la sécurité de vos informations personnelles.

Bien que Tor soit un bon outil pour protéger votre vie privée, il a la réputation de permettre à son application d’être utilisée à des fins illégales, telles que l’accès à des sites Web régionaux restreints. Je ne tolère pas les comportements illégaux, mais le navigateur Tor est un bon choix si vous avez juste besoin d’une navigation sécurisée.

Meilleure application de navigateur sécurisé

Navigateur Tor

Le navigateur Tor sécurise l’historique de votre navigateur en ligne en bloquant les logiciels publicitaires et en supprimant les cookies chaque fois que vous quittez un site Web.

Bien qu’ils n’aient pas tout à fait fait partie de notre top trois, voici d’autres des meilleures applications de confidentialité pour Android que vous devriez essayer.

1Mot de passe

Source : Joe Maring / Android Central

Si vous n’utilisez pas déjà un gestionnaire de mots de passe, vous devriez certainement l’être. Cependant, si vous avez besoin d’aide pour en choisir un, nous vous suggérons de consulter 1Password en tant que meilleur gestionnaire de mots de passe disponible sur le Play Store. En plus de simplement gérer et stocker vos mots de passe, 1Password peut être utilisé pour créer des mots de passe uniques avec autant de caractères que nécessaire.

Mais la vraie puissance de 1Password est déverrouillée lorsque vous commencez à découvrir tout ce que le service peut garder verrouillé derrière le coffre-fort. Des codes d’authentification à deux facteurs aux mots de passe de récupération et même aux informations de carte de crédit, 1Password est le guichet unique pour tout ce qui ne doit pas être noté pour les regards indiscrets.

Meilleur gestionnaire de mots de passe

1Mot de passe

1Password est le dernier gestionnaire de mots de passe dont vous aurez besoin. Il peut faire bien plus que simplement stocker les informations de compte, car il peut également être utilisé pour les codes 2FA, les notes sécurisées et même les informations de votre routeur.

Blokada

Au lieu de bloquer les publicités en utilisant un navigateur séparé et sécurisé, Blokada s’efforce de bloquer les publicités sur l’intégralité de votre appareil. De ces publicités pop-up ennuyeuses dans les jeux aux publicités qui occupent toute la page Web que vous lisez, Blokada fait l’affaire.

Pour ce faire, il crée un serveur DNS sur votre appareil, qui bloque ensuite toutes les publicités susceptibles d’apparaître lors de la navigation sur le Web. Blokada est même allé jusqu’à inclure un VPN (Virtual Private Network) intégré qui offre une couche de sécurité supplémentaire pour votre navigation. De plus, l’application est entièrement gratuite et, contrairement à d’autres bloqueurs de publicités, votre téléphone Android n’a pas besoin d’être enraciné pour l’utiliser.

Bloquer ces publicités

Blokada

Si vous êtes quelqu’un qui ne veut pas rooter son appareil mais qui veut se débarrasser des publicités, alors Blokada peut être la meilleure option. L’application est gratuite, crée un serveur DNS sur votre appareil et propose même un VPN intégré qui est facultatif.

Verrouillage de dossier

Source : Andrew Myrick / Android Central

Comme j’ai testé des logiciels de cryptage au fil des ans, j’ai toujours été impressionné par la rapidité et la sécurité de Folder Lock. Ce programme envoie des données importantes via ses programmes et les brouille afin que vos fichiers ne puissent pas être piratés par des fouineurs ou des ransomwares. Folder Lock utilise un algorithme de clé AES-256 bits, le code le plus sécurisé disponible et utilisé par les institutions financières et militaires pour crypter et sécuriser leurs données. C’est aussi rapide. Lors de nos tests du programme de cryptage, Folder Lock a crypté 123 Mo de données en moins de six secondes et compressé le fichier à 97 % de sa taille d’origine.

Tous les documents cryptés sont sécurisés avec un mot de passe que vous avez configuré. Vous pouvez choisir de crypter un coffre-fort où toutes les données cryptées sont stockées ou de protéger par mot de passe chaque échec individuel. Malheureusement, parce que Folder Lock est si sécurisé, il n’a aucun moyen de récupérer les mots de passe perdus ou oubliés. Cela signifie que vous aurez besoin d’une bonne mémoire ou d’un endroit sûr pour noter ou mémoriser vos mots de passe afin que les documents importants ne soient pas perdus.

Meilleure application de cryptage

Verrouillage de dossier

Folder Lock crypte et verrouille les fichiers importants à l’aide d’un cryptage 256 bits et d’un mot de passe que vous définissez.

Google Localiser mon appareil

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Find My Device by Google est un outil pratique pour localiser un téléphone ou une tablette qui a été perdu ou volé. Il ping votre appareil pour savoir où il se trouve. Trouver l’appareil vous montrera toujours la dernière allure qu’il a utilisée avant sa mort ou a été éteint si l’appareil n’est pas allumé. Ces informations sont toujours utiles pour retrouver un téléphone perdu. Pour utiliser cette application, vous devrez créer un compte Google afin que Find Device puisse accéder aux ressources de Google Map.

Lors de la recherche de votre téléphone, Find Device affiche un message sur le téléphone perdu mentionnant que vous le recherchez. Cela n’est pas utile si l’appareil est volé, mais peut l’être s’il est simplement perdu et retrouvé par quelqu’un. Une fois votre téléphone localisé, vous pouvez utiliser l’application pour placer un message d’aide sur l’écran de verrouillage qui comprend votre adresse ou votre numéro de téléphone. De cette façon, s’il est récupéré par quelqu’un, il pourra plus facilement vous trouver pour le retourner.

Cependant, Find Device n’a pas de meilleures options pour sécuriser un appareil volé. Par exemple, vous ne pouvez pas effacer les données sensibles ou verrouiller à distance des applications. De plus, vous ne pouvez pas modifier le mot de passe de votre téléphone ou effacer des informations personnelles de celui-ci.

Meilleur localisateur d’appareils

Google Localiser mon appareil

Find My Device utilise Google Maps pour vous aider à trouver un appareil manquant. Par exemple, vous pouvez voir combien de temps il reste de la batterie et quand elle a été utilisée pour la dernière fois.

Fil de verre

Source : Andrew Myrick / Android Central

Une question que vous pouvez vous poser lorsque vous utilisez votre téléphone est de savoir quelles applications utilisent réellement vos données. Peut-être essayez-vous de trouver une application malveillante qui continue de gruger votre allocation mensuelle de données ou essayez de déterminer si une application fait quelque chose qu’elle ne devrait pas faire. Glasswire est l’application parfaite pour vous aider à déterminer quelles applications utilisent vos données.

Vous pouvez définir des notifications de données lorsque vous approchez des seuils de données, ainsi que voir quelles applications utilisent des données, que vous soyez en Wi-Fi ou en utilisant votre réseau cellulaire. En plus de visualiser l’utilisation des données en temps réel, Glasswire vous permet de visualiser l’historique passé. Vous pouvez même aller jusqu’à empêcher des applications spécifiques de se connecter au réseau au cas où vous ne voudriez pas les désinstaller.

Surveillez vos données

Fil de verre

Glasswire permet de surveiller facilement et sans effort la quantité de données utilisées par les applications installées sur votre téléphone. Il existe également des outils intégrés pour restreindre l’accès aux données ou le bloquer complètement sans rien désinstaller.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

