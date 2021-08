Meilleures applications de dessin pour Android 2021

in

Meilleur

applications de dessin pour Android Android Central 2021

Essayer de trouver les meilleures applications de dessin pour Android est un défi de taille. Il y a tellement d’options sur le Play Store qu’il peut être difficile de toutes les passer au crible. Cependant, il existe un certain nombre d’applications qui offrent quelque chose aux amateurs, aux artistes vectoriels ou même aux professionnels à part entière. Il existe même une multitude d’applications de dessin pour les enfants, vous pouvez donc commencer tôt les plus petits. Voici les meilleures applications de dessin pour Android que vous pouvez trouver sur le Play Store aujourd’hui.

Dessinez n’importe où : Carnet de croquis



Choix du personnel

Des outils de précision à une interface utilisateur rapide et fluide, SketchBook a tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous avez le choix entre près de 200 pinceaux différents et l’application vous aidera même à tracer cette ligne droite avec “Predictive Stroke”.

Relaxant et simple : Simple Draw



Au lieu de s’appuyer sur un tas d’outils que vous n’utiliserez jamais, Simple Draw garde les choses simples. Ouvrez simplement l’application, choisissez la couleur que vous voulez et commencez à griffonner à votre guise.

Vers l’infini et au-delà : Infinite Painter



Avec toutes les applications de renom, Infinite Painter peut se perdre dans le shuffle. Cependant, ce qui manque dans le support de certaines autres applications, c’est qu’il s’agit de l’une des meilleures applications de dessin pour Android du début à la fin.

Pas seulement pour les gribouillis : Ibis Paint X



Ibis Paint X est l’une de ces excellentes applications qui peuvent avoir une multitude d’outils à votre disposition, ou juste quelques-uns. Alors commencez à apprendre à dessiner, puis à mesure que vos compétences progressent, ajoutez plus à votre répertoire avec cette application à vos côtés.

Laissez couler : Artflow



Avec Artflow, vous pouvez profiter du moteur de peinture intégré, qui rend vos créations aussi rapides qu’elles sont réalisées. Il existe même un support pour reconnaître la quantité de pression appliquée par votre stylet, à condition que vous en ayez un qui inclut cette fonctionnalité.

Pixel art de niveau supérieur : Dotpict – Facile à Pixel Arts



Certains apprécient les coups de pinceau et les différents outils pour créer de superbes œuvres d’art, mais il y a aussi le pixel art pour les nostalgiques des jours 8 bits ou qui apprécient ce style. Dotpict est la voie à suivre, car vous pouvez l’ouvrir et commencer ou parcourir la communauté pour trouver des idées.

Collaboration multiplateforme : MediBang Paint



Pour une seule personne, MediBang a tous les bons outils et un design élégant. Mais vous pouvez également partager facilement vos créations avec d’autres, ce qui permet de travailler main dans la main avec quelqu’un d’autre sur la prochaine œuvre d’art.

Correspondant : Huion Sketch – Animation & Paint & Create



Les professionnels apprécieront vraiment la compatibilité du stylet et de la tablette Huion que cette application apporte à la table. Que vous soyez un dessinateur occasionnel ou un animateur professionnel, Huion Sketch vous équipera de tous les bons outils et plus encore.

Faire de l’art avec l’art : Tayasui Sketches



La plupart des applications de dessin pour les experts peuvent être intimidantes à regarder en raison de leurs nombreuses options et fonctionnalités. Tayasui Sketches dispose d’une interface utilisateur légère, simple et fraîche qui en fait un plaisir à utiliser. L’application est si agréable à regarder que vous pouvez l’appeler une œuvre d’art.

Ce sont les meilleures applications de dessin pour Android

Sketchbook est un choix facile pour notre application de dessin préférée, car vous n’aurez pas à vous soucier des achats intégrés pour débloquer des fonctionnalités. L’application a été présentée sur les appareils Samsung Galaxy Note comme le Note 20 Ultra grâce à l’intégration transparente et à l’utilité du S Pen. Cependant, la meilleure partie est que vous n’avez pas besoin d’avoir un appareil Samsung pour profiter de tout ce que SketchBook a à offrir.

Oubliez tous les pinceaux supplémentaires et les interfaces complexes. Simple Draw est l’application que vous ouvrez lorsque vous souhaitez rédiger un message rapide, prendre des notes rapides lors d’un appel téléphonique ou dessiner un visage souriant pour vous remonter le moral tout au long de la journée. Simple Mobile Tools fournit certaines des meilleures applications que vous pouvez utiliser pour remplacer les applications “stock” sur vos différents appareils, mais il y en a d’autres comme Simple Draw qui se démarquent et vous aident à faire le travail, même si vous ne saviez pas que vous en aviez besoin ce.

Si vous possédez l’une des meilleures tablettes graphiques, il y a de fortes chances qu’elle provienne de Huion. Étant donné que la marque excelle dans la création de produits fantastiques pour les artistes, il est logique qu’elle fasse également partie des meilleures applications de dessin. Huion Sketch – Animation & Paint & Create est un merveilleux studio numérique avec de nombreux outils, pinceaux et autres fonctionnalités. Ce qui le distingue, c’est sa prise en charge des stylos et tablettes numériques Huion, vous permettant de reprendre votre projet là où vous l’avez laissé sur tous les appareils.

