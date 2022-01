Meilleures applications de santé mentale pour Android 2022

Nous vous avons déjà présenté certaines des meilleures applications de fitness et de suivi alimentaire pour votre appareil Android, mais nous avons pensé qu’il était important d’aborder un dernier élément de votre profil de santé global : votre cerveau. Pour être un élément si crucial de notre survie, de qui nous sommes, etc., il est surprenant que beaucoup d’entre nous négligent sa santé.

Ce sont donc les meilleures applications de santé mentale pour Android. Oh, et lorsque vous avez terminé ici, assurez-vous de consulter notre meilleur tour d’horizon des applications Android !

Les 3 meilleures applications :

Plus d’options:

À l’approche de cette rafle, nous avons pris une ou deux applications de différentes facettes de la santé mentale afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin. Bien que beaucoup moins que, disons, le suivi des aliments, il existe encore de nombreuses applications de santé mentale dans le Play Store à parcourir. Nous avons parcouru un tas de choses pour les découvrir et nous avons constaté qu’elles convenaient à une variété de besoins en matière de santé mentale.

Commencer notre top trois est Calme, une application de méditation très connue. Il est bien conçu et s’intègre parfaitement dans le thème de cette rafle.

La deuxième est Quoi de neuf?, une application de santé mentale générale simple mais efficace. Il contient une tonne de fonctionnalités telles que des techniques d’ancrage et de respiration, le suivi des habitudes positives et négatives, etc.

Enfin, nous avons pas d’accord, qui agit comme un système d’alerte de panique pour les personnes ayant des pensées suicidaires.

1. Calme

Calm est largement considérée comme la meilleure application de méditation, encore plus que son concurrent direct Headspace. Pour discuter de Calm, vous devez comprendre que cette application propose une tonne de différents services de méditation guidée. Vous choisissez la durée qui convient le mieux à vos besoins.

Il existe des programmes pour la relaxation, un meilleur sommeil, la détente, l’apaisement de l’anxiété, la pleine conscience, l’estime de soi et bien plus encore. Tous sont les bienvenus dans Calm, des débutants comme moi qui ont du mal à rester assis pendant plus d’une minute aux utilisateurs plus avancés.

Vous pouvez choisir parmi différents sons et scènes pour augmenter votre méditation, votre yoga ou vos tentatives d’endormissement. C’est vraiment une application impressionnante et que j’ai trouvée utile dans le passé. Le calme a quelque chose pour tout le monde.

Application de méditation calme

Universelle dans le sens où tout le monde peut trouver quelque chose pour lui, Calm est la première application de méditation guidée pour Android.

2. Quoi de neuf ?

Quoi de neuf? est une application de santé mentale générale qui emprunte des techniques à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et à la thérapie d’engagement d’acceptation (ACT). C’est-à-dire qu’il est destiné à vous aider à faire face à la dépression, à l’anxiété, au stress, aux problèmes de colère et aux attaques de panique. Il comprend un outil de suivi des habitudes pour renforcer les bonnes habitudes et éliminer les mauvaises, un journal pour le suivi des symptômes, un jeu de 100 questions pour garder les pieds sur terre, des techniques de respiration et bien plus encore.

Complet dans sa nature, What’s Up? est un très bon point de départ pour tous ceux qui cherchent à sortir un peu d’eux-mêmes pour acquérir une nouvelle perspective sur les choses. Que vous veniez d’être diagnostiqué avec quelque chose ou que vous le combattiez depuis des années, Quoi de neuf ? est un compagnon génial à avoir avec vous pour le voyage.

L’application elle-même est gratuite, mais si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via un achat intégré. Vous débloquez également des thèmes supplémentaires pour le faire.

Quoi de neuf?

L’une des meilleures applications générales de santé mentale, Quoi de neuf ? est idéal pour tous ceux qui luttent. Il offre une tonne de fonctionnalités pour vous aider à faire face.

pas d’accord

Le suicide est un problème grave, et nous sommes donc un grand fan des choses qui font de leur mieux pour l’empêcher. Les adolescents n’ont pas développé d’accord pour les autres adolescents confrontés au sombre linceul de pensées et d’idéations suicidaires. Heureusement, les adultes peuvent également en tirer les mêmes avantages. L’application fonctionne comme un système d’alarme de panique, alertant vos contacts proches que vous n’allez pas bien. Vous pouvez configurer jusqu’à cinq personnes comme réseau d’assistance depuis l’application.

L’application leur envoie ensuite un message indiquant que vous n’allez pas bien et que vous avez besoin d’aide (sous la forme d’une visite, d’un SMS ou d’un appel). Il envoie également vos coordonnées GPS afin que votre réseau d’assistance puisse vous trouver plus facilement. C’est une application très basique, que vous pouvez prendre en charge via des achats intégrés. Il s’agit essentiellement d’un bouton de panique rouge, mais des applications simples suffisent parfois pour sauver une vie.

pas d’accord

notOK est destiné à ceux qui luttent contre des pensées suicidaires. Il agit comme une alarme de panique pour alerter vos contacts que vous avez besoin d’aide.

Les trois premiers sont certes plus généralisés, donc beaucoup de gens peuvent y trouver quelque chose dont ils ont besoin. Cependant, cela ne signifie pas que les autres ci-dessous sont moins importants. Au contraire, ils peuvent être plus spécialisés dans une facette particulière de la santé mentale.

stoïque. formation en santé mentale.

Avec stoïc., vous plongez dans une application de formation en santé mentale, ce qui en fait une option fantastique pour ceux qui essaient d’en savoir plus sur leurs propres problèmes de santé mentale. Il y a des routines matin et soir à effectuer, ce qui vous permet de commencer plus facilement la journée l’esprit clair et de terminer la journée du bon pied avant d’aller au lit.

Tout au long de la journée, vous pouvez effectuer une série d’exercices pour vous aider à vous vider l’esprit, notamment des exercices de méditation et de respiration. Cette application vous permet également de tenir un journal facilement, ce qui peut grandement contribuer à améliorer votre santé mentale. Être capable de visualiser comment vous progressez permet de reconnaître plus facilement quand les choses tournent mal et si certaines activités vous aident plus que d’autres.

stoïque. formation en santé mentale.

Cette application est idéale pour entraîner votre santé mentale, que vous soyez débutant ou que vous sachiez déjà comment suivre votre santé mentale.

Pinson : animal de compagnie Widget de soins personnels

À première vue, Finch ressemble à une application de type Tamagotchi où vous vous occupez d’un animal de compagnie directement sur votre téléphone. Cependant, plus vous prenez soin de l’animal, plus vous réalisez que vous faites des progrès en prenant soin de vous-même. Tout au long de la journée, vous serez invité à effectuer diverses tâches qui donneront de l’énergie à Finch, chaque tâche offrant différentes quantités d’énergie.

Il y a beaucoup à explorer avec Finch, car vous pouvez utiliser l’application pour effectuer des exercices de respiration, créer et tenir un journal, et même vous aider à vous concentrer avec différents paysages sonores. Non seulement il est conçu pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé mentale, mais il peut également être utilisé comme outil de suivi des habitudes et propose des quiz pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec vous.

Pinson : animal de compagnie Widget de soins personnels

Finch peut sembler être une application de style Tamagotchi, mais ce n’est qu’un déguisement car vous finirez par découvrir que vous prenez mieux soin de vous tout en prenant soin de votre « meilleur ami des soins personnels ».

NOCD

NOCD, comme vous l’avez peut-être deviné, est destiné aux personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Souvent mal compris par le grand public, le TOC peut être débilitant dans certains cas. Cette application a été conçue par des personnes qui souffrent du trouble en tandem avec des experts qui le traitent. NOCD vous met en relation avec un thérapeute TOC agréé. En utilisant cette téléthérapie en face à face en combinaison avec des techniques de prévention de l’exposition et de la réponse, l’application vous offre les moyens de créer un plan de traitement personnalisé pour votre trouble.

Cependant, entre les sessions, vous avez accès à d’autres outils de thérapie du TOC, y compris des ressources communautaires. Gardez à l’esprit que NOCD n’est pas destiné à remplacer vos autres traitements ; Cependant, cela peut augmenter ce que vous faites pour réduire la gravité de vos symptômes. NOCD travaille avec différentes compagnies d’assurance aux États-Unis et prétend avoir des options abordables pour ceux qui paient de leur poche dont vous pouvez discuter lorsque vous réservez votre premier appel.

NOCD

NOCD est une application spécialement conçue pour les personnes souffrant de TOC. Il vous associe à un thérapeute pour les options de traitement et propose d’autres moyens d’atténuer la gravité de vos symptômes.

Entraîneur TSPT

Le trouble de stress post-traumatique est une maladie grave pour ceux qui ont subi un traumatisme quelconque. Bien que nous en entendions le plus souvent parler à propos des anciens combattants et des victimes d’abus et d’agressions sexuelles, cela peut arriver à n’importe qui. Et c’est là qu’intervient PTSD Coach, une application qui peut vous aider à déterminer si : a) vous devez consulter un thérapeute au sujet de la possibilité d’un TSPT, et b) gérer vos symptômes et s’améliorer avec le temps.

PTSD Coach propose une auto-évaluation basée sur 20 questions portant sur les symptômes courants du TSPT. En fonction de votre réponse, l’application vous attribuera un score et vous conseillera sur la marche à suivre. À partir de là, il vous encourage à repasser l’évaluation une fois par mois pour obtenir une jauge de votre progression. L’application propose également d’autres outils, tels que des images et des sons apaisants pour vous calmer, y compris des éléments que vous ajoutez vous-même. Vous pouvez également contacter les contacts de l’assistance directement depuis l’application si vous rencontrez des problèmes.

Entraîneur TSPT

Gérer le TSPT, ou même en recevoir un diagnostic, peut être difficile, mais PTSD Coach est là pour vous aider. Des auto-évaluations aux outils d’apaisement, il est là pour vous aider et vous guider pendant que vous travaillez sur vos symptômes.

eMoods

Le trouble bipolaire affecte un nombre surprenant de personnes. Il se présente généralement sous deux formes, avec quelques dérivés, et présente un grave problème. Comme pour de nombreux troubles de santé mentale, la TB est gravement mal comprise. Cela crée de nombreuses complications, et bien que le traitement puisse être difficile, eMoods est une application conçue spécialement pour les personnes atteintes de BD.

À première vue, eMoods est une simple application de suivi de l’humeur où les données restent locales sur votre appareil, sauf si vous les exportez expressément. Il vous permet de suivre la gravité des symptômes de manie, de dépression, d’irritabilité et d’anxiété. Vous pouvez également lui dire si vous avez eu des symptômes psychotiques ce jour-là, que ce soit dans votre état maniaque ou dépressif. À partir de là, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble du calendrier pour votre analyse, ou exporter un rapport mensuel à envoyer à votre psychiatre ou thérapeute ou aux deux.

eMoods

Traiter le trouble bipolaire n’est pas facile, mais eMoods est là pour vous aider à suivre vos humeurs et à comprendre vos symptômes. Il vous permet même d’exporter des rapports pour votre professionnel de la santé.

Entraîneur DBT

La thérapie comportementale dialectique, ou DBT, est un dérivé de la thérapie cognitivo-comportementale, destinée aux personnes souffrant de toxicomanie ou de troubles de la personnalité, d’idées suicidaires, etc. Bien que moins courante que la TCC, il existe des thérapeutes spécialisés dans cette pratique. Si vous cherchez à prendre une longueur d’avance, consultez DBT Coach.

Grâce à l’enseignement de compétences et de techniques, DBT Coach espère améliorer votre pleine conscience. Vous apprendrez différentes leçons, effectuerez des exercices similaires aux feuilles de travail DBT et effectuerez des méditations. C’est une application assez robuste si nous sommes honnêtes. Il existe même des groupes de discussion pour que vous puissiez parler à d’autres qui passent également par DBT !

Entraîneur DBT

Une application incontournable pour tous ceux qui cherchent à acquérir des compétences DBT. DBT Coach offre une tonne de fonctionnalités, comme des leçons et des exercices, et a fière allure tout en le faisant.

Youper

Pour compléter notre liste, Youper. Cette application de thérapie émotionnelle utilise la puissance de l’IA pour vous aider à gérer le stress, l’anxiété ou le sentiment d’être submergé émotionnellement. Il intègre des éléments de la thérapie cognitivo-comportementale, de la thérapie d’acceptation et d’engagement et de la pleine conscience pour vous aider à vous motiver, à gérer ce qui vous dérange ou à améliorer votre estime de soi.

Pour beaucoup de gens, une conversation suffit. L’IA de Youper détermine ce dont vous avez le plus besoin (en fonction de vos réponses) et vous le fournit. Pour moi, cela m’a fait faire des exercices de pleine conscience pour gérer certaines émotions négatives. Youper est, à la base, un chatbot développé pour vous aider à être votre meilleur moi émotionnel.

Youper

Youper est un assistant en santé émotionnelle basé sur l’IA. Cela fonctionne incroyablement bien pour les besoins de base.

