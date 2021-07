Meilleures applications en cours d’exécution pour Android 2021

Pour beaucoup d’entre nous, courir est un travail difficile. Peut-être que c’est une chose de motivation, ou peut-être que c’est une chose physique. Quelle que soit la raison, le simple fait est que la course à pied est un exercice, et l’exercice peut être une vraie douleur.

Nous examinons certaines des meilleures applications en cours d’exécution pour Android, et nous avons ici quelques types d’applications différents. Certains sont plus de la variété inconditionnelle, pour les personnes habituées à faire de l’exercice qui cherchent peut-être à augmenter et à améliorer leur façon de faire les choses. La meilleure partie de la plupart de ces applications est qu’elles peuvent s’intégrer aux meilleurs trackers de fitness, de sorte que vous pouvez avoir toutes vos informations d’entraînement en un seul endroit. D’autres sont plus simples : suivre uniquement les pas ou les mouvements de base. Il y a une place pour tout cela, et certains fonctionnent plutôt bien avec les meilleures applications de fitness.

Les 3 meilleures applications

Plus d’options

Lorsque vous recherchez une application solide sur le Play Store, vous devez prendre en compte de nombreuses options. L’application doit fournir un suivi détaillé, des fonctionnalités premium potentielles et la possibilité de se synchroniser avec vos trackers de fitness ou vos applications de santé. Strava fait l’affaire dans ces trois catégories en offrant une excellente application de suivi d’exécution tout-en-un.

Si vous avez déjà essayé Strava et que vous n’êtes pas très satisfait, alors RunKeeper est une autre application fantastique pour suivre vos courses et autres entraînements, le tout dans une interface soignée et simplifiée.

Nike Run Club est le choix évident dans les trois premiers, et ce n’est pas seulement parce que c’est gratuit. Jeter un coup d’œil à tout ce que vous obtenez sans dépenser plus d’argent est quelque chose qui ne peut être négligé, et cela aide que l’application du CNRC soit fantastique.

1. Strava

Source : Andrew Martonik / Android Central

Strava est l’application de course tout-en-un que vous devriez au moins essayer. L’application suit vos entraînements de course à pied, vos balades à vélo et votre natation tout en vous montrant de nouveaux endroits à explorer.

L’application elle-même enregistrera vos itinéraires tout en suivant diverses informations, puis en présentant les informations analysées dans un format facile à comprendre. Il y a des défis mensuels pour que vous puissiez rivaliser avec vos amis.

Bien que de nombreuses fonctionnalités soient disponibles gratuitement, la puissance de Strava est fournie avec l’abonnement Strava. Cela vous donnera des plans d’entraînement personnalisables, un créateur d’itinéraire et la possibilité de fournir des commentaires en direct.

Facile à comprendre

Strava

Idéal pour tout le monde

Strava a du punch pour ceux qui se lancent dans la course à pied ou ceux qui recherchent simplement une nouvelle application.

2. Runkeeper

Le plus grand avantage de Runkeeper est le nombre de fonctionnalités que vous obtenez sans dépenser un centime. Avec des fonctionnalités telles que la création d’itinéraires, des plans d’entraînement, des défis et des signaux audio, Runkeeper est une excellente application tout-en-un pour suivre vos courses et autres entraînements.

Avec les Défis, vous pourrez amener vos amis à se dépasser les uns les autres. Et il y a des récompenses et des réalisations à viser pour ajouter du carburant à la motivation. Pour ceux qui ne veulent pas embarquer des amis au début, vous pouvez facilement partager vos progrès et vos activités sur la plate-forme de médias sociaux de votre choix.

Lorsqu’il s’agit de trouver une bonne application en cours d’exécution, vous en voudrez une avec une certaine intégration avec vos produits et services existants. Runkeeper est à la hauteur de la tâche, avec une intégration avec des appareils Bluetooth tels que des montres intelligentes et des trackers de fitness, ainsi qu’un partenariat avec des applications populaires telles que Spotify et MyFitnessPal.

Obtenez beaucoup gratuitement

Runkeeper

Obtenez les intégrations dont vous avez besoin

Runkeeper propose non seulement une multitude de fonctionnalités gratuites, mais s’intègre également à vos accessoires et applications de fitness.

3. Nike Run Club

Source : Jordan Palmer / Android Central

Que dire de plus lorsque vous trouvez une application entièrement gratuite ? Nike Run Club est utilisé quotidiennement par des milliers de personnes pour suivre leurs courses tout en cherchant à atteindre leurs objectifs.

L’application fournit des commentaires en temps réel et des signaux audio pour vous motiver tout au long de la course. Ensuite, une fois de retour à la maison, vous pouvez vous asseoir et revoir tous les détails de votre course, y compris le rythme, l’altitude, les calories brûlées, etc.

NRC vous permet également de créer des plans d’entraînement personnalisés afin que vous vous déplaciez à votre rythme. Vous bénéficierez d’une synchronisation des données d’entraînement et de fréquence cardiaque avec Google Fit, et vos amis pourront même vous soutenir avec des acclamations audio en cours de course.

Étonnamment robuste

Nike Run Club

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour aller plus loin

De la course à pied aux entraînements généraux, NRC est un excellent compagnon pour repousser vos limites.

Bien qu’ils n’aient pas tout à fait fait partie de notre top trois, voici quelques autres excellentes applications de course que vous pouvez essayer.

Zombies, courez !

Courir, c’est nul. (Au moins si vous êtes normal, ça devrait être nul.) Cette application rend les choses amusantes. Les jeux de réalité immersive et alternative ne sont pas nouveaux, mais Zombies, Run! apporte ces idées dans l’espace de remise en forme. Vous courez. Les zombies chassent. Il y a beaucoup d’histoires pour vous divertir, donc ça rend les choses amusantes. Vous voulez un entraînement par intervalles ? Il peut le faire aussi. Si vous êtes plus un marcheur qu’un coureur, l’application peut également gérer cela. (Assurez-vous simplement de marcher plus vite que les zombies se déplacent.)

Avec plus de 200 missions personnalisées pour marcher ou courir, Zombies, Run ! est sûr de ne jamais vieillir. L’application fournit même des sauvegardes cloud gratuites pour vos courses, vous pouvez donc y accéder même si vous achetez un nouveau smartphone.

Éviter l’apocalypse

Zombies, courez !

Fuir les zombies n’a jamais été aussi facile

Zombies, courez ! transforme vos vieux entraînements de course ennuyeux en histoires passionnantes.

Map My Run par Under Armour

Source : Andrew Myrick / Android Central

Que vous débutiez ou que vous soyez un vétéran, Map My Run est un excellent compagnon. L’application a été acquise par Under Armour il y a quelques années et apporte toutes les fonctionnalités populaires auxquelles vous vous attendez, y compris des routines d’entraînement personnalisées, des plans d’entraînement et un coaching audio en temps réel. Vous trouverez même des « Défis sains à la maison » pour ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison mais qui ont besoin de continuer à s’entraîner.

Il y a une intégration profonde avec MyFitnessPal, pouvant afficher votre apport calorique et brûler. De plus, cela se synchronisera avec de nombreux trackers de fitness et applications populaires tels que Google Fit, Garmin, Fitbit, etc.

À la maison ou à l’extérieur

Map My Run par Under Armour

Entraînez-vous comme un pro

Map My Run propose plus de 600 activités à suivre, ainsi qu’un coaching en temps réel et plus encore.

Fitbit

Source : Joe Maring / Android Central

Si vous utilisez un FitBit pour compter vos pas, il y a de fortes chances que vous utilisiez l’application FitBit. Ce n’est pas une application de course/marche traditionnelle dans le sens où elle aide à guider votre exercice. L’application Fitbit consiste plus à compter qu’à suivre, nous supposons.

Mais il fait un excellent travail avec la distance pure et les calories brûlées, et il séparera les minutes actives des minutes pendant lesquelles vous êtes en train de tourner. L’application est gratuite et certains téléphones peuvent en profiter sans acheter la gamme d’accessoires FitBit.

A ton poignet

Fitbit

Utilisez-le n’importe où

Bien qu’il ne soit pas spécialement conçu pour les entraînements, Fitbit offre bien plus que vous ne le pensez.

Application de course à pied Adidas – Votre tracker de sport et de course

Source : Andrew Myrick / Android Central

Runstastic est un autre moyen de longue date et excellent de suivre vos entraînements. Il y a un essai gratuit, mais si vous êtes comme nous, vous vous lancerez rapidement dans la version Pro. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités standard : cartographie de votre itinéraire, calendrier des objectifs à long terme et toutes sortes de partages sociaux. De plus, vous pouvez ajouter manuellement des activités.

Runtastic Pro ajoute un coach vocal, une recherche d’itinéraire, des acclamations audibles, une surveillance de la fréquence cardiaque, des entraînements à intervalles et des informations météorologiques. Il arbore également l’une de nos fonctionnalités préférées; la possibilité de suspendre automatiquement le suivi si vous vous arrêtez pour une raison quelconque. Non pas que vous deviez vous arrêter, mais parfois nous nous arrêtons tous. Ça arrive.

Personnaliser le tableau de bord

Application de course à pied Adidas – Votre tracker de sport et de course

Relevez le défi et voyez les résultats

Des défis au suivi en direct, Runtastic vous aidera à atteindre vos objectifs et plus encore.

C25K – Entraîneur de course 5K

L’un des plus gros obstacles pour ceux qui veulent commencer à courir est de trouver un programme d’entraînement qui vous convient. C25K aide à alléger cette pression, car l’application est conçue pour les débutants qui veulent passer de la patate de canapé à la course 5K pour la première fois. Après avoir tout configuré, il vous suffira de courir 30 minutes par jour, trois jours par semaine, pendant huit semaines.

Une partie de la raison pour laquelle l’application est notre premier choix pour les meilleures applications de canapé à 5K est due à son intégration avec certains des meilleurs trackers de fitness, y compris le meilleur Fitbit. Bien que le C25K propose de nombreuses fonctionnalités gratuitement, le Zen Unlimited Pass en débloque encore plus, y compris des listes de lecture musicales organisées, ainsi que des mesures de suivi de santé supplémentaires.

Hors du canapé

C25K – Entraîneur de course 5K

Descend du canapé et frappe le trottoir

C25K offre tout ce dont vous aurez besoin si vous voulez prendre l’habitude de courir, mais avez besoin d’un peu de conseils.

Revivez : Courez, roulez, faites de la randonnée et plus encore

Source : Android Central

Considérez Relive plus comme une application compagnon que comme une application pour vous donner un tas d’informations détaillées. Par exemple, si vous aimez courir sur des sentiers tout en vous arrêtant pour prendre des photos et admirer la nature, alors vous voudrez utiliser Relive. L’application vous permet de prendre des photos, de créer des histoires, puis de les partager avec vos amis.

Ces histoires ne sont pas seulement des livres d’images numériques, car vous pouvez réellement voir votre itinéraire dans un paysage 3D. Ensuite, vos photos apparaîtront le long du parcours et vous pourrez les partager avec vos amis. De plus, vous pouvez synchroniser Relive avec d’autres applications d’entraînement telles que Garmin Connect, Polar, etc. Les développeurs prévoient également d’intégrer davantage d’applications de fitness à l’avenir.

Créer des vidéos 3D

Revivez : Courez, roulez, faites de la randonnée et plus encore

Raconter une histoire

Relive permet de partager vos entraînements de course d’une manière qui n’est pas possible autrement.

Cela ne devrait pas être difficile

