Meilleures applications et jeux Google Play de 2021 : BGMI, Bitclass, Clubhouse en tête de liste en Inde

FrontRow est devenue la meilleure application pour le plaisir, tandis qu’Embibe a été nommée parmi les meilleures applications pour la croissance personnelle.

Battlegrounds Mobile India (BGMI) de Krafton est devenu le meilleur jeu de 2021 aux prix Google Play Best of 2021 en Inde, dédiés aux jeux et applications répertoriés sur la boutique d’applications Android.

« Le jeu a continué de susciter un intérêt important en Inde, de nombreux joueurs à travers le pays profitant d’une gamme d’expériences de jeu passionnantes et imaginatives », a écrit Brett Bouchard, responsable mondial de la rédaction de Google Play, dans un article de blog.

Garena Free Fire Max a été nommé le jeu Choix des utilisateurs de l’année.

Dans la catégorie Meilleurs jeux pour tablettes, choisis pour mettre en évidence les jeux axés sur les tablettes, Chicken Police, My Friend Pedro : Ripe for Revenge et Overboard ! est sorti en tête en Inde.

Bitclass est devenu la meilleure application, tandis que Clubhouse était l’application Choix des utilisateurs de 2021. Développée par des entrepreneurs basés à Bengaluru, Bitclass indique « l’émergence d’une culture d’apprentissage numérique en Inde alimentée par des solutions localisées innovantes », a déclaré Google.

Bitclass propose des cours en ligne allant de la danse et des opérations bancaires au théâtre et aux finances personnelles.

« En Inde, une fois de plus, nous avons vu une gamme diversifiée d’applications aider les gens à travers le pays avec des solutions pertinentes – et souvent uniques – à leurs besoins quotidiens », a écrit Bouchard.

« Cette année, nous avons assisté à une augmentation notable de l’apprentissage en ligne, de nombreux gagnants trouvant des moyens créatifs d’aider l’Inde à acquérir une gamme de compétences en ligne, qu’il s’agisse de maîtriser une passion grâce à des cours virtuels dirigés par des célébrités avec FrontRow, ou d’utiliser l’IA pour faire évoluer les étudiants. résultats d’apprentissage avec Embibe.

Houzz, Canva et Concepts : Sketch, Note, Draw sont devenus les trois meilleures applications pour tablettes, tandis que My Fitness Pal, Calm et Sleep Cycle : Sleep Analysis & Smart Alarm Clock ont ​​remporté les honneurs dans la section Wearables pour les meilleures applications à porter.

Les meilleurs jeux et applications de Google sur Google Play diffèrent d’une région à l’autre, le géant de la technologie qualifiant les gagnants de Google Play Best of à travers le monde de « l’étalon-or » en matière de développement de jeux et d’applications.

