Meilleures applications gratuites de streaming sportif en 2021

Couper le cordon de la télévision par câble est quelque chose que beaucoup de gens ont fait au cours des cinq dernières années. Mais cela ne s’est pas avéré être le moyen le plus intelligent de continuer à regarder le sport. Si vous êtes un accro du sport, vous voulez pouvoir regarder vos équipes préférées et vos sports préférés. De nos jours, il existe des modules complémentaires dont vous avez besoin. Qu’il s’agisse d’abonnements à des sites Web sportifs premium pour garder un œil sur vos joueurs préférés ou même d’abonnements à des conseils sportifs fantastiques pour vous aider à gagner votre ligue, il existe des moyens de payer encore plus pour le sport. Mais si vous voulez pouvoir regarder du sport où que vous soyez, vous avez besoin des bonnes applications gratuites de streaming sportif.

Il y a tellement d’applications à utiliser sur votre téléphone, tablette, ordinateur et téléviseur intelligent. L’un des meilleurs moyens d’économiser de l’argent sur votre divertissement est de regarder des films gratuits sur des applications gratuites. Mais c’est plus difficile à faire quand il s’agit de sport. Alors comment regarder du sport quand on n’est pas chez soi avec son décodeur câble ? Nous avons fait nos devoirs et trouvé les meilleures applications de streaming sportif gratuites à utiliser. Jetez un œil et ne manquez jamais un match.

Meilleures applications gratuites de streaming sportif pour le stockage DVR : fuboTV

fuboTV logo Source de l’image : fuboTV/Amazon

Avantages: Vous permet de regarder en direct ou à la demande, DVR cloud inclus

Les inconvénients: Des restrictions régionales s’appliquent

Si vous cherchez à vous débarrasser du câble parce que cela coûte trop cher mais que vous voulez quand même payer pour vos sports, fuboTV est une excellente option. Il existe plusieurs options en termes de forfaits disponibles. À partir de 64,99 $/mois, vous obtiendrez 116 chaînes. Cloud DVR est inclus avec tous les forfaits, vous offrant jusqu’à 1 000 heures de stockage sur certaines options. Le téléchargement de l’application est gratuit et peut être diffusé sur votre iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android, Xbox, Chromecast, Roku, etc.

Vous pouvez regarder la même chose en même temps sur deux appareils différents. Vous pouvez également augmenter cela avec un plan familial. pour 5,99 $/mois supplémentaires. La LNH, la NFL, la MLB, la NBA, la NASCAR, la MLS et les sports universitaires ne sont que quelques-unes des options disponibles. Il y a aussi tellement de contenu de football pour vous émerveiller. Une tonne de chaînes supplémentaires sont incluses, telles que ABC, CBS, Fox, NBC, AMC, etc.

Prix ​​fuboTV : À partir de 64,99 $/mois Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Meilleures applications gratuites de streaming sportif pour les événements aux heures de grande écoute : ESPN+

L’interface ESPN+ Source de l’image : ESPN+

Avantages: Des tonnes de contenu exclusif, simple à utiliser

Les inconvénients: Ne vous donne pas toujours ce qui est actuellement sur les réseaux ESPN

Pour ceux qui essaient de regarder le football du samedi soir depuis un endroit qui n’est pas chez eux, l’application ESPN + est un must. Cela vous donne la possibilité de regarder ce qui est actuellement sur la famille de réseaux ESPN et bien plus encore (tant que vous avez un abonnement au câble). Si vous ne le faites pas, il y a encore tellement de choses que vous pouvez regarder. Vous pourrez principalement obtenir ce qui se passe à ce moment-là. De plus, vous obtiendrez tellement de contenu bonus.

Il existe des exclusivités uniquement disponibles sur ESPN +, telles que Eli’s Places, The Ultimate Fighter, et plus encore. Si vous êtes un grand fan de la série 30 pour 30, toute la bibliothèque est là pour vous permettre de diffuser. Les combats exclusifs UFC sont également fréquents et vous pouvez en profiter. Vous devrez acheter un abonnement à cela, potentiellement en plus d’un abonnement au câble, pour obtenir tout ce qu’offre ESPN. Mais l’application ne vous coûtera rien à télécharger, car vous pourrez au moins lire ou regarder les options gratuites. Vous pouvez vérifier les scores et voir ce qui se passe dans la boîte des scores depuis votre téléphone ou votre tablette.

Prix ​​ESPN+ : à partir de 6,99 $/mois Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Idéal pour le divertissement et le sport : Hulu + Live TV

Publicité Hulu faisant la promotion de son service de télévision en direct. Source de l’image : Hulu

Avantages: Vous donne la bibliothèque Hulu et les sports en direct, peut être groupé avec ESPN + et Disney Plus

Les inconvénients: Coûts supplémentaires pour plus d’espace de stockage DVR

Vous aimez regarder des films et du sport ? Hulu + Live TV est une excellente option si tel est le cas. Vous pouvez commencer avec un essai gratuit et vous pouvez l’annuler à tout moment. Cela vous permettra de voir si vous l’aimez ou non. Vous pouvez personnaliser votre expérience de fan et cela vous donnera également des suggestions d’événements à venir. L’enregistrement d’un jeu ou d’un événement est simple et vous pouvez le regarder à tout moment. Cela vous donne la possibilité de regarder le même match sur deux appareils différents.

Vous obtiendrez des chaînes en direct et à la demande telles que CBS, ESPN, FS1, Fox, NBCSN, etc. 75 chaînes en direct sont à votre disposition. De plus, toute la bibliothèque Hulu est également à portée de main. Donc, regarder des émissions comme The Handmaid’s Tale et Only Murders in the Building est à vous. Allant des produits Apple aux produits Android, vous pourrez diffuser sur de nombreux appareils. Le regrouper avec ESPN + et Disney Plus vous permet d’économiser encore plus par mois.

Prix ​​Hulu + Live TV : à partir de 64,99 $/mois Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Idéal pour couper le cordon : Sling TV

Sling TV sur une tablette Source de l’image : Sling TV

Avantages: Vous donne des appareils sur lesquels diffuser, vous permet de choisir les sports qui comptent le plus

Les inconvénients: Besoin d’une antenne HD pour les chaînes locales

Pour un moyen économique de se débarrasser du câble, Sling TV est un bon pari. Vous pouvez commencer à partir de 10 $ par mois et tous vos appareils préférés vous permettent de regarder Sling. Il s’agit essentiellement de prendre votre téléviseur avec vous ou de vous permettre de l’installer à la maison. Il existe des packs pour différents sports, vous pouvez donc obtenir le plus de basket-ball ou de football que vous voulez. NFL RedZone est le moins cher avec Sling TV. Cela rend vos dimanches encore meilleurs.

Des chaînes telles que TNT, TBS, ESPN, NBA TV et bien d’autres sont disponibles. Il existe des forfaits pour les utilisateurs individuels et les familles. Quel que soit le type de package que vous recherchez, vous pouvez le trouver avec Sling. Vous aurez besoin d’une antenne HD pour regarder les chaînes locales. Mais il y a toujours des modules complémentaires et des offres que Sling exécute. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une antenne HD si vous payez d’avance pour deux mois de Sling TV. Il n’y a pas non plus de contrats à long terme.

Prix ​​Sling TV : À partir de 10 $/mois Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Meilleur pour les fans de Premier League : Peacock

Source de l’image de paon : AP Photo/Jenny Kane, fichier

Avantages: Matchs de Premier League et événements NBS Sports, des tonnes de contenu NBC

Les inconvénients: Aucun sport n’est diffusé sur les réseaux NBC

Pour tous ceux qui sont un grand fan de Premier League, vous savez que NBC détient les droits de télévision américains. Lorsque Peacock a fait ses débuts l’année dernière, les fans ont pris connaissance des plans à plusieurs niveaux fournis avec le service de streaming. L’application est gratuite et vous pouvez regarder des émissions et des ports gratuitement juste pour avoir l’application. Mais il existe des plans mis à niveau, à partir de 4,99 $/mois, qui vous en donnent encore plus.

L’action de la Premier League est disponible en streaming sur Peacock et vous permet également de voir ce qui se joue sur la famille de réseaux NBC en même temps. Donc, s’il y a un gros match d’Arsenal que vous voulez attraper, vous pouvez le diffuser sur l’application Peacock depuis votre téléphone, tablette, téléviseur ou ordinateur. Vous pouvez également profiter de tonnes d’émissions NBC ainsi que de films et de contenu original.

Prix ​​Peacock : Commence gratuitement Acheter maintenant . peut recevoir une commission

