Meilleures applications HomeKit pour Apple Watch 2021

Même si l’Apple Watch intègre déjà Siri et une version allégée de l’application Home, des tonnes d’applications tierces peuvent rendre le contrôle et la gestion de votre maison depuis votre poignet un peu plus rapide et plus pratique. Vous voulez accéder rapidement à la vue en direct de l’une de vos caméras HomeKit ? Ou avez-vous besoin d’aide pour dépanner un accessoire Bluetooth problématique ? Il y a une application pour ça ! Voici nos choix pour les meilleures applications HomeKit pour Apple Watch.

HomeRun 2 pour HomeKit

Source : Pearce Media Limited

HomeRun 2 pour HomeKit est de loin le meilleur moyen d’accéder à vos accessoires HomeKit lors de vos déplacements. Cette application met vos scènes HomeKit préférées directement sur le cadran de votre montre avec des complications personnalisables qui mettent tout en mouvement en un seul clic.

Puiser dans l’application HomeRun actuelle vous présente une grille propre de scènes HomeKit, que vous pouvez personnaliser avec des tonnes d’icônes et de couleurs. Si cela ne suffisait pas, l’application HomeRun 2 propose également des routines quotidiennes qui modifient les scènes affichées sur le cadran de votre montre, y compris le cadran Siri, en fonction de l’heure de la journée.

HomeRun 2 pour HomeKit

Accueil+ 5

Source : Matthias Hochgatterer

L’application Home+ 5 est la référence absolue pour les utilisateurs expérimentés de HomeKit depuis des années en raison de sa capacité à afficher des données et une automatisation que vous ne pouvez pas obtenir dans l’application Home d’Apple. Si vous avez déjà voulu modifier des éléments tels que les niveaux de microphone ou créer une automatisation complexe, cette application est faite pour vous.

Sur l’Apple Watch, Home+ 5 vous permet d’afficher les accessoires, les scènes et les appareils photo que vous considérez comme favoris. Des groupes d’accessoires et leurs données sont également disponibles, présentant des mesures telles que la durée de vie de la batterie pour tous vos appareils sans fil d’un simple mouvement du poignet.

Accueil+ 5

HomeCam pour HomeKit

Source : Pearce Media Limited

Avouons-le, essayer de visualiser une caméra HomeKit à partir de l’application Apple Watch Home peut être un peu douloureux. Heureusement, HomeCam pour HomeKit peut vous aider en supprimant tous les autres accessoires que vous pourriez avoir. Cette application place les vues de votre caméra à l’avant et au centre et à portée de main.

HomeCam ne vous montre pas seulement vos caméras ; il vous permet également d’interagir avec l’action à l’aide du microphone intégré de votre Apple Watch. Vous pouvez même utiliser la couronne numérique pour régler le volume de votre appareil photo d’un simple tour.

HomeCam pour HomeKit

Contrôleur pour HomeKit

Source : Jan André

Controller for HomeKit est une application iOS HomeKit essentielle qui combine plusieurs utilitaires puissants en une seule application que vous pouvez essayer gratuitement. Les utilitaires incluent la possibilité de sauvegarder vos scènes, les noms de pièces et l’automatisation, et il fournit également des journaux d’événements et même stocke vos codes d’appariement HomeKit.

Au poignet, l’application Controller for HomeKit vous permet d’exécuter des scènes et de créer une complication personnalisée qui s’affiche directement sur le cadran de votre montre. N’oubliez pas que vous devrez passer à un abonnement Pro pour déverrouiller les fonctionnalités les plus avancées et la possibilité de créer des écrans Apple Watch.

Contrôleur pour HomeKit

HomeScan pour HomeKit

Source : Pearce Media Limited

L’application HomeScan pour HomeKit est l’un de ces utilitaires que vous n’utilisez peut-être pas tous les jours, mais il vous sera utile à un moment donné au cours de votre voyage vers la maison intelligente. Cette application intelligente recherche les signaux Bluetooth dans votre maison et affiche la force de leur signal en fonction de votre position actuelle.

Choisissez simplement un accessoire que vous souhaitez surveiller sur la version iPhone de l’application et promenez-vous dans votre maison tout en portant votre Apple Watch. L’application Watch affichera la force du signal en temps réel d’un accessoire que vous suivez, ce qui est excellent pour diagnostiquer une connexion problématique ou déterminer le meilleur endroit pour votre dernier équipement.

HomeScan pour HomeKit

AccueilDash

Source : inbrillio UG (haftungsbeschrankt)

L’application HomeDash fait passer l’expérience HomeKit au niveau supérieur grâce à des « tableaux de bord » personnalisables que vous pouvez utiliser pour remplacer l’application vanille Home. Les curseurs lisses et les commandes pratiques sont superbes sur un iPad mural, et ils vous donnent les données qui vous intéressent le plus en un coup d’œil.

Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi flashy que ses cousins ​​iOS, HomeDash sur l’Apple Watch permet toujours de trouver vos accessoires et scènes préférés plus rapidement que l’application Home. Naviguer dans votre maison par pièce sur la montre permet de garder les choses cohérentes et les boutons de raccourci pratiques accélèrent les commandes.

AccueilDash

HomePass pour HomeKit

Source : Pearce Media Limited

Les codes d’appairage HomeKit, ces petits autocollants avec le code QR et les huit chiffres inclus avec chaque accessoire, semblent avoir le don d’être jetés ou simplement de se perdre dans la maison. Malheureusement, ces codes sont cruciaux pour le processus d’appairage, et si vous ne pouvez pas le retrouver, vous ne pourrez pas le rajouter à l’application Home.

HomePass pour HomeKit vise à résoudre ce problème en offrant un endroit pour stocker tous vos codes dans une seule application pratique. Une fois que vous avez entré l’un de vos codes, vous pouvez y accéder depuis n’importe quel appareil iOS, y compris votre Apple Watch. Vous pouvez désormais extraire le code à tout moment et l’Apple Watch peut même afficher le code QR, vous permettant de le scanner avec votre téléphone.

HomePass pour HomeKit

Contrôlez votre maison depuis votre poignet avec les meilleures applications HomeKit pour Apple Watch

Contrôler nos maisons intelligentes avec nos téléphones et Siri est génial, mais la meilleure télécommande est celle que vous avez toujours avec vous – ou sur vous – grâce à l’Apple Watch. Les meilleures applications HomeKit pour Apple Watch vous permettent de placer des commandes directement sur le cadran de votre montre, et certaines éliminent toutes les peluches, offrant un accès rapide aux flux de la caméra. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours une application pour répondre à vos besoins.

