Meilleures applications iPhone pour améliorer votre expérience avec Apple Music

Bien qu’iOS soit livré avec une application Apple Music native, certaines applications tierces offrent des expériences encore meilleures pour ceux qui s’abonnent au service de streaming d’Apple. Si vous êtes abonné à Apple Music et que vous souhaitez découvrir comment mieux profiter de votre bibliothèque musicale, découvrez certaines des meilleures applications iOS avec intégration Apple Music.

Au lieu de fonctionner comme un lecteur alternatif à Apple Music, Next apporte des fonctionnalités qui vous aideront à redécouvrir votre bibliothèque musicale actuelle. L’application utilise des algorithmes pour générer des listes de lecture intelligentes et des Magic DJs, qui contiennent un mélange de chansons de vos artistes et genres préférés.

Bien que ce soit toujours une bonne chose de découvrir de nouvelles chansons, nous avons parfois de bonnes chansons dans notre bibliothèque qui finissent par être oubliées après un certain temps. C’est pourquoi l’une de mes fonctionnalités préférées de Next est la liste de lecture Forgotten Songs, qui fait exactement ce que son nom suggère. Il rassemble toutes vos chansons préférées du passé en un seul endroit.

Vous trouverez également d’autres listes de lecture intelligentes avec les chansons les plus jouées d’artistes et de genres spécifiques, sans parler de la liste de lecture avec les chansons que vous avez ajoutées à votre bibliothèque mais que vous ne les avez jamais jouées. Les listes de lecture sont générées automatiquement en fonction de vos données Apple Music et mises à jour chaque fois que vous ouvrez l’application.

Next est disponible sur l’App Store pour 4,99 $ en achat unique.

Marvis

Peut-être que vous êtes abonné à Apple Music mais que vous n’aimez pas l’application musicale officielle. L’application Marvis est une excellente alternative à l’application officielle Apple Music car elle apporte toutes les fonctionnalités que vous attendez pour vous permettre d’explorer votre bibliothèque musicale par albums, listes de lecture, genres, etc.

L’écran d’accueil de l’application peut être personnalisé avec uniquement les sections dont vous avez besoin et comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez choisir parmi les chansons récemment jouées, les chansons les plus jouées, les chansons préférées, les meilleurs classements, les nouvelles versions, les stations de radio et plus encore pour rendre votre expérience à la maison unique dans l’application.

Une autre caractéristique intéressante de l’application Marvis est un menu latéral accessible avec des gestes, ce qui est idéal lorsque vous devez utiliser le téléphone avec une seule main. Vous trouverez également une interface géniale et intuitive qui fonctionne à la fois en mode portrait et paysage.

Marvis est disponible sur l’App Store pour 6,99 $ en achat unique – et il offre une intégration supplémentaire avec Last.fm qui peut être déverrouillée avec un achat in-app de 3,99 $.

Soor

Tout comme Marvis, Soor est une autre alternative à l’application officielle Apple Music pour iOS – et il apporte également des fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de l’application iPhone Music par défaut. L’interface de Soor est hautement personnalisable avec des options pour modifier les sections d’accueil, définir un thème clair ou sombre, réorganiser les listes de lecture, etc.

En plus des sections de votre bibliothèque musicale locale, telles que des albums et des listes de lecture, vous pouvez également ajouter pour vous, de nouvelles chansons, des morceaux populaires et d’autres sections directement depuis Apple Music. Avec une fonctionnalité appelée Magic Mix, vous pouvez créer des listes de lecture de type Genius avec des filtres pour les artistes, les albums, les genres, le compositeur, le nombre de lectures et autres.

L’application est également livrée avec plusieurs widgets pour l’écran d’accueil iOS, ce qui est idéal pour personnaliser votre iPhone tout en facilitant l’accès à vos chansons préférées. Cela inclut les widgets Now Playing, Magic Mix et Music Collection. Il a même Cover Flow.

Soor est disponible sur l’App Store pour 6,99 $ en achat unique. N’oubliez pas de lire la critique complète de Soor ici sur ..

MusiquePort

Apple Music ne permet pas de suivre vos artistes préférés afin de suivre leurs derniers albums et chansons à venir, mais MusicHarbor fait exactement cela. Au lieu de proposer des suggestions ou de fonctionner comme un lecteur alternatif à Apple Music, MusicHarbor est conçu pour les utilisateurs qui savent exactement qui ils veulent suivre.

Il vous suffit d’ouvrir l’application, de rechercher des artistes et de commencer à les suivre – et MusicHarbor fait le reste. L’application propose une liste de tous les albums publiés par chaque artiste et affiche également tout contenu à venir tel que des singles et des clips vidéo. Vous pouvez également activer les notifications push pour être averti chaque fois que l’un des artistes que vous suivez sort une nouvelle chanson.

De plus, MusicHarbor a un bouton qui vous redirige vers une page Web avec les dernières nouvelles sur l’artiste et un onglet dédié pour afficher les concerts programmés. Des widgets, une synchronisation des données iCloud et des options de thème sont également disponibles pour les utilisateurs.

Vous pouvez essayer MusicHarbor gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent des achats intégrés pour être déverrouillées.

Longue durée

Longplay est également une application intéressante qui a été introduite cette année pour permettre aux utilisateurs de redécouvrir leur bibliothèque musicale. Contrairement à toutes les autres applications de cette liste, Longplay se concentre sur l’exploration d’albums et de listes de lecture entiers que vous possédez, à l’exception de ceux pour lesquels vous n’avez ajouté que certaines de ses chansons à la bibliothèque Apple Music.

Une fois que vous ouvrez l’application, elle n’affiche que les illustrations de vos albums et listes de lecture. Vous pouvez réorganiser la vue principale de l’application en sélectionnant uniquement des albums, des listes de lecture ou en utilisant l’une des options intelligentes « Trier par ». Il n’y a pas d’options supplémentaires ou quoi que ce soit qui vous fasse réfléchir par où commencer. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur un album ou une liste de lecture et de commencer à l’écouter.

En appuyant longuement sur les albums, Longplay propose des options pour le lire en mode aléatoire ou pour utiliser AirPlay. C’est une application amusante et les utilisateurs d’Apple Music devraient l’essayer.

Longplay est disponible sur l’App Store pour 3,99 $ en achat unique.

Avec ces applications, vous pouvez certainement vivre une toute nouvelle expérience avec Apple Music. Vous pouvez remplacer l’application Musique officielle ou redécouvrir des chansons dont vous ne vous souvenez même pas maintenant.

Il convient de mentionner que bien que ces applications fonctionnent mieux avec un abonnement Apple Music, elles fonctionnent également avec des chansons achetées sur l’iTunes Store ou synchronisées depuis un ordinateur vers l’application Musique.

