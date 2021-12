Meilleures applications Mac et iOS en vente pour les vacances

C’est à nouveau cette période de l’année, et votre collection massive des meilleures offres d’applications Mac et iOS attend maintenant ci-dessous. Chaque année avant le grand jour de fin décembre, l’App Store explose avec des baisses de prix notables sur la plupart des meilleurs jeux et applications pour votre configuration Mac et iOS, et 2021 ne fait pas exception. Que ce soit 50% de réduction Pixelamator Pro, des baisses de prix géantes sur la série bien-aimée Final Fantasy, de nouveaux plus bas historiques ou certains des meilleurs puzzles occasionnels sur lesquels vous pouvez mettre la main, il est maintenant temps de charger vos bibliothèques pour les vacances et au-delà. Consultez ci-dessous notre liste des meilleures offres d’applications Mac et iOS.

Meilleures offres de jeux Mac et iOS pour les vacances :

iOS universel : Collection XCOM 2 : 15 $ (Rég. 25 $)

iOS universel : Le pari de Pascal : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Cytus II : GRATUIT (Reg. $2)

iOS universel : Course caméléon : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Attrapeurs d’été : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Coupé : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Petit malheur : 3 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : spectateur 2 : 4 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : FTL : Plus rapide que la lumière : 3 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Livre des démons : édition tablette : 7 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : TACTIQUES FINAL FANTASY :WotL: 7 $ (Rég. 14 $)

iOS universel : FF IV : LES ANNÉES D’APRÈS : 7 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : TACTIQUES FINALES FANTASY : 8 $ (Rég. 16 $)

iOS universel : FINAL FANTASY VIII remasterisé : 11 $ (Rég. 21 $)

iOS universel : FINAL FANTASY : 11 $ (Rég. 21 $)

iOS universel : FINAL FANTASY III (REMISE EN 3D) : 7 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : FINAL FANTASY IV (REMISE EN 3D) : 7 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : ANNEAUX DU CHAOS : 10 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : PROFIL DE VALKYRIE : LENNETH : 9 $ (Rég. 18 $)

iOS universel : DRAGON QUEST IV : 10 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : DRAGON QUEST V : 10 $ (Rég. 15 $)

iOS universel : Actrice Renaissance : 16 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : Grimvalor : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Titan Quest : Édition Légendaire : 13 $ (Rég. 18 $)

iOS universel : Cette guerre à moi : 2 $ (Rég. 14 $)

iOS universel : Escapists 2: Pocket Breakout: 1 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Les évadés : Évasion de la prison : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Les histoires inédites de Lovecraft : 1 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Les chemins de fer!: 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Trafic : City Rush : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Nager dehors : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Collines du Dragon : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Forfait Inc. : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Hôtel Million Onion : 1 $ (Règl. 4)

iOS universel : Une chambre noire : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Secret de Mana : 4 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : DÉCLENCHEUR CHRONO (Version de mise à niveau) : 5 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Histoires de chasseurs de monstres : 5 $ (Rég. 20 $)

iOS universel : Les épées de Idem : 1 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : En bas : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Minit : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : GRIS : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Règnes : Game of Thrones : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Règne : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : La fortune de Léo : 3 $ (Reg. $5)

Mac: Léo’s Fortune – Édition HD : 3 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Goat Simulator Gaspillage d’espace: 4 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : Simulateur de MMO Goat Simulator : 3 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Goat Simulator GoatZ : 3 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Simulateur de chèvre : 3 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Comté de Donut : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Périple: 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : CHUCHEL : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Fleur: 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : Florence: 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Gorogoa : 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : Samorost 3: 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Machinarium : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Botanique : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Iron Marines : RTS hors ligne : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Kingdom Rush Vengeance TD : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Kingdom Rush Origins TD : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Kingdom Rush Origins HD – TD : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Kingdom Rush Frontiers TD : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Kingdom Rush Frontiers TD HD : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Agent A : Un puzzle déguisé : 1 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : Personnes cachées : 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : Kenshô : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Ce qu’il reste d’Edith Finch : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Rentrés chez eux: 2 $ (Reg. $5)

Mac: Rentrés chez eux: 3 $ (Rég. 15 $)

Mac: Tacoma : 5 $ (Rég. 20 $)

Meilleures offres d’applications Mac et iOS pour les vacances :

Mac: Pixelmator Pro : 20 $ (Rég. 40 $)

iOS universel : Ordonné – Listes de tâches simples : GRATUIT (Reg. $1)

iOS universel : Swift Miles – Suivi de kilométrage : GRATUIT (Reg. $5)

iOS universel : MobileFamilyTree 9 : 15 $ (Rég. 30 $)

iOS universel : FineReader Pro : Scanner PDF : 29 $ (Rég. 60 $)

iOS universel : Informations sur Mars : 3 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : Money Pro : Finances personnelles AR : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Petit Calendrier Pro : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Carnets – Écrire et organiser : 10 $ (Rég. 14 $)

iOS universel : AtmoBaromètre : 1 $ (Reg. $2)

