Meilleures applications Nintendo Switch : Pokemon TV, Hulu, etc.

La Nintendo Switch est avant tout une console de jeu. Alors que des concurrents comme la Xbox Series X et la PS5 offrent de nombreuses options de divertissement en dehors du jeu, le Switch est resté une plate-forme axée sur les logiciels de jeu depuis son lancement en 2017. Cependant, cela ne signifie pas que le Switch n’a pas de -applications de jeux qui valent la peine d’être téléchargées. Par exemple, Nintendo a récemment ajouté l’application Pokemon TV à l’eShop pour élargir la gamme d’applications de divertissement et d’autres contenus que vous pouvez télécharger sur votre Switch. En plus des applications de streaming, il existe des applications pour les artistes, les musiciens et les développeurs de jeux amateurs. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures applications Nintendo Switch sur l’eShop.

Comme mentionné déjà, il n’y a pas beaucoup d’applications non liées au jeu disponibles nativement pour Nintendo Switch. Le Switch n’a même pas Netflix, mais il existe des moyens d’ajouter des applications comme Netflix et d’autres services de streaming au Switch (pas Switch Lite).

Meilleures applications Nintendo Switch

Nous avons dressé une liste de 11 applications Nintendo Switch, dont certaines sont disponibles gratuitement. Nous continuerons d’ajouter à cette liste à mesure que davantage de divertissements seront ajoutés à l’eShop (si cela se produit).

Hulu

Le seul service de streaming majeur disponible sur Nintendo Switch est Hulu. Cela dit, Hulu est l’un des meilleurs services de streaming grâce à sa grande variété de télévision en réseau, d’émissions originales et de films. Si vous avez un forfait Hulu + Live TV, vous pouvez utiliser le Switch pour regarder des événements sportifs, des actualités et des émissions de télévision pendant leur diffusion. L’application Hulu est téléchargeable gratuitement et les forfaits commencent à 6 $ par mois (7 $ à partir du mois prochain).

Youtube

YouTube n’a pas besoin d’une introduction, mais si vous voulez regarder vos créateurs préférés sur votre Nintendo Switch, l’application est disponible sur l’eShop. Alors que YouTube proprement dit contient une goutte infinie de contenu qui fait perdre du temps, vous ne pouvez pas accéder à YouTube TV sur Switch. Si vous souhaitez une option de télévision en direct sur Switch, vous devrez opter pour Hulu. L’application YouTube fonctionne bien sur Switch, même s’il est probable que votre téléphone ait un meilleur affichage (mais probablement plus petit).

Télévision Pokémon

Comme mentionné déjà, l’application Pokemon TV est récemment arrivée sur Nintendo Switch, et c’est une excellente source de contenu Pokemon gratuit. En plus d’une écurie tournante d’épisodes complets de l’anime, l’application Pokemon TV propose également un jeu de cartes à collectionner Pokemon et un contenu de compétition de jeux vidéo. Pour les plus jeunes, l’application contient des comptines sur le thème de Pokemon et des pistes à chanter.

Piano

Sans surprise, Piano est une application de piano numérique destinée aux enfants. L’application vous apprend à jouer neuf chansons différentes au piano, dont “Twinkle Twinkle Little Star” et “London Bridge is Falling Down”. Il existe également un mode de jeu gratuit pour ceux qui veulent s’essayer à jouer d’autres morceaux. Le piano est jouable avec un contrôleur, mais c’est plus naturel avec l’écran tactile. Le piano coûte 10 $ sur le Switch eShop.

KORG Gadget

KORG Gadget est un kit de production musicale tout-en-un qui comprend des boîtes à rythmes, des synthétiseurs, des claviers et un tas d’autres instruments. La version Nintendo Switch de KORG Gadget intègre des commandes de mouvement Joy-Con, vous permettant de créer de la musique en tournant la main. KORG Gadget est un logiciel impressionnant, mais il est également assez cher à 48 $. Des modules complémentaires sont également disponibles pour 10 $ chacun sur l’eShop.

InkyPen

Les fans de bandes dessinées ont une option sur Nintendo Switch : InkyPen. Cette application de lecture propose une grande variété de bandes dessinées et de mangas populaires, et l’expérience de lecture est optimisée pour l’affichage de la Nintendo Switch. Les abonnements InkyPen coûtent 8 $ par mois, mais vous pouvez lire une sélection de contenus gratuitement sans vous inscrire.

Livre de coloriage

Coloring Book est une application pour enfants qui propose une pléthore de dessins et de tableaux blancs différents. L’application est téléchargeable gratuitement et contient 12 dessins à colorier sans dépenser un centime. Le reste des dessins et des tableaux blancs est disponible à l’achat dans la “Creative Edition” pour 8 $.

Couleurs en direct

Colors Live ne sortira que le 14 septembre sur Nintendo Switch, mais cela vaut la peine de le mentionner ici pour les artistes qui souhaitent une expérience plus robuste. Ce studio d’art portable est livré avec un stylet sensible à la pression appelé Colors SonarPen. Colors Live vous permet de créer vos propres peintures ainsi que de relever des défis dans Colors Quest, qui vous donne un thème quotidien et un ensemble de règles à suivre. Vous pouvez télécharger vos peintures sur les serveurs Colors Live pour que les autres puissent les voir. L’un des aspects les plus intéressants de Colors Live est la façon dont il vous enseigne les techniques. Vous pouvez regarder le processus de la toile vierge à la peinture finie sur l’un des millions de peintures de la galerie en ligne. Colors Live est disponible pour 50 $ chez les principaux détaillants (fourni avec le SonarPen). Alternativement, vous pouvez le télécharger depuis l’eShop pour 30 $ et peindre avec votre doigt ou un autre stylet.

Garage de constructeur de jeux

Nintendo Labo est peut-être mort (et très étrange), mais l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes perdure dans Game Builder Garage. Ce logiciel récemment publié s’appuie sur les fondations de Toy-Con Garage pour apprendre aux utilisateurs à concevoir leurs propres jeux et applications à l’aide d’outils de programmation intuitifs basés sur des nœuds. Outre divers didacticiels guidés qui vous apprennent à créer des applications, vous pouvez concevoir vos propres créations à l’aide du mode de programmation libre. Il a obtenu un 7/10 dans notre revue Game Builder Garage. Game Builder Garage propose une démo gratuite sur l’eShop et l’expérience complète coûte 30 $.

RPG Maker MV

La boîte à outils populaire RPG Maker a fait son chemin vers Nintendo Switch avec RPG Maker MV. Le logiciel intuitif encourage les développeurs de jeux amateurs et débutants à créer leurs propres RPG de haut en bas à l’aide d’une collection massive d’actifs prédéfinis. Bien que RPG Maker MV ne nécessite techniquement pas de connaissances en programmation, il est utile de maîtriser la logique de programmation pour créer des jeux plus élaborés.

Fuze4

Fuze4 est un autre outil de création de jeux qui vous permet de créer des jeux 2D et 3D dans l’application sur Nintendo Switch. C’est un choix intéressant pour les développeurs débutants, car il utilise un langage personnalisé assez similaire à Python. Une fois que vous aurez appris à programmer en utilisant le langage Fuze, il sera plus facile d’apprendre d’autres langages de programmation. Fuze4 prend en charge l’écran tactile ainsi qu’une compatibilité Joy-Con soignée pour la mise en œuvre des commandes de mouvement et du grondement HD dans vos créations. Pour être clair, vous ne pouvez publier aucun jeu créé dans Fuze4, il s’agit donc strictement d’un outil pour le plaisir/apprentissage. Fuze4 coûte 20 $ et est disponible au téléchargement sur le Switch eShop.