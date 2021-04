Meilleures applications VPN mobiles 2021

De nos jours, la plupart des gens passent une grande partie de leur temps à utiliser des smartphones et des tablettes. Ces appareils sont tellement pratiques, permettant aux utilisateurs de naviguer sur le Web, de parcourir les flux de médias sociaux, de jouer à des jeux, de diffuser des films et bien plus encore quand et où qu’ils se trouvent.

Bien que les appareils mobiles offrent déjà une excellente expérience utilisateur, les réseaux privés virtuels vous permettent d’en tirer beaucoup plus. Qu’il s’agisse de renforcer votre confidentialité, de débloquer du contenu restreint, de trouver les meilleures offres en ligne, de mettre un terme à la limitation de la bande passante, de se débarrasser des publicités ennuyeuses ou d’accélérer le jeu, il y a un certain nombre d’avantages à utiliser un VPN sur votre smartphone ou tablette.

Mais avec des centaines d’applications VPN disponibles sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple (dont beaucoup sont malveillantes et ne devraient pas faire confiance), vous aurez peut-être du mal à sélectionner le fournisseur idéal. Heureusement, tous les meilleurs services VPN fournissent des applications pour les utilisateurs mobiles, et nous avons rassemblé les meilleurs d’entre eux dans cet article.

1. ExpressVPN

La meilleure application VPN mobile

Compatible avec: Windows, Mac, iOS, Android, Linux | Services de streaming débloqués: Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon, YouTube | Les serveurs: 3 000+ | Emplacements des serveurs: 160 dans 94 pays | Période d’essai: 30 jours

Avantages

Applications faciles à utiliser pour iOS et Android Excellentes fonctionnalités de sécurité Grand réseau de serveurs

Les inconvénients

Ne peut connecter que 5 appareils

Basé aux îles Vierges britanniques, est le VPN le plus puissant que vous puissiez obtenir sur le marché, et en plus d’être notre VPN global préféré, nous le classons également comme la meilleure application VPN mobile.

Comme tout grand fournisseur de VPN, il propose des applications faciles à utiliser et riches en fonctionnalités pour les systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires au monde: Android et iOS. Vous pouvez facilement vous connecter au meilleur serveur grâce à une fonction de test de vitesse intégrée, et si vous souhaitez contourner les restrictions géographiques dans une région particulière, plus de 3000 serveurs sont disponibles.

Si vous utilisez votre appareil mobile pour le streaming, vous pouvez accéder à Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, YouTube et de nombreuses autres plates-formes en ligne via ExpressVPN. Et comme ExpressVPN offre une bande passante illimitée, vous n’avez pas à vous soucier des limites de données.

Du point de vue de la confidentialité et de la sécurité, ExpressVPN est assez impressionnant. Il offre une politique de non-journalisation, un kill switch de réseau intégré, un cryptage AES-256, un DNS privé pour chaque serveur, et bien plus encore. La société fournit également de nombreux services d’assistance à ses clients, tels que des guides pratiques complets, un chat en direct 24h / 24 et 7j / 7, un blog à jour et une garantie de remboursement de 30 jours. Malheureusement, vous n’êtes limité qu’à 5 appareils auxquels vous pouvez vous connecter, mais c’est le seul véritable inconvénient que nous mentionnerions.

2. Surfshark

Un VPN mobile abordable

Compatible avec: Windows, Mac, iOS, Android, Linux | Services de streaming débloqués: Netflix, Hulu, YouTube, BBC iPlayer, Amazon | Les serveurs: 1 700+ | Emplacements des serveurs: 100+ dans 63 pays | Période d’essai: 30 jours

Avantages

Excellentes applications mobiles Tarification super bon marché Grand réseau de serveurs

Les inconvénients

Peut-être trop basique pour certains utilisateurs

Si vous êtes à la recherche d’un excellent VPN mobile qui ne vous ruinera pas, ne cherchez pas plus loin que Surfshark. Avec des prix commençant à environ 2 $ par mois, il n’y a vraiment pas de fournisseur de premier ordre qui puisse battre Surfshark sur le prix. Et nous adorons le fait qu’il offre d’excellentes applications mobiles pour les appareils Android et iOS.

Les applications mobiles de Surfshark sont vraiment faciles à utiliser, vous permettant de trouver et de vous connecter au serveur le plus rapide en un seul clic. Si vous avez un serveur régional spécifique en tête, vous avez l’embarras du choix car Surfshark exploite un réseau de 1700 serveurs dans 63 pays différents.

En ce qui concerne le streaming, Surfshark est un excellent choix et vous permettra de débloquer Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, BBC iPlayer, Hulu et de nombreuses autres plates-formes. Et contrairement à ExpressVPN, il n’y a pas de limite sur le nombre d’appareils que vous pouvez utiliser avec votre abonnement.

Pour chaque utilisateur mobile, il existe un risque accru de cybercriminalité, mais ce qui est formidable, c’est que Surfshark atténuera les logiciels malveillants, le phishing, les publicités et les traqueurs Web. Il existe également une politique de non-journalisation, un kill switch, un DNS privé et une protection contre les fuites, un cryptage robuste et un choix de protocoles. En cas de problème, Surfshark fournit une assistance 24h / 24 et 7j / 7 et une garantie de remboursement de 30 jours.

3. NordVPN

Un VPN adapté aux mobiles

Compatible avec: Windows, Mac, iOS, Android, Linux | Services de streaming débloqués: Hulu, Netflix, YouTube, iPlayer, Amazon | Les serveurs: 5 300+ | Emplacements des serveurs: 80+ dans 59 pays | Période d’essai: 30 jours

Avantages

Grand réseau de serveurs Excellentes fonctionnalités de sécurité et de confidentialité Adapté aux mobiles

Les inconvénients

Ne peut connecter que six appareils

NordVPN se classe régulièrement parmi les meilleurs VPN du marché et offre également aux utilisateurs une expérience mobile impressionnante. Le fournisseur basé au Panama propose des applications riches en fonctionnalités pour Android et iOS.

L’une de nos choses préférées à propos de NordVPN est qu’il fournit un impressionnant 5459 serveurs dans 59 pays. Et avec la possibilité de débloquer Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, BBC et Disney Plus, NordVPN est un excellent choix pour la diffusion multimédia en continu sur votre smartphone ou votre tablette.

NordVPN offre également d’excellentes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, y compris une politique de non-journalisation, un logiciel malveillant et un bloqueur de publicités, des tests de fuite DNS, Double VPN (qui utilise deux serveurs pour gérer le trafic Internet) et Onion Over VPN (qui améliore en ligne anonymat).

Si vous finissez par choisir NordVPN, il convient de noter que vous ne pourrez l’utiliser qu’avec six appareils sur un seul abonnement. Bien que cela devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs individuels, les accumulateurs de gadgets peuvent être découragés. Comme d’habitude, vous bénéficiez d’une assistance 24h / 24 et d’une garantie de remboursement de 30 jours.

4. CyberGhost

Le VPN avec un gigantesque réseau de serveurs

Compatible avec: Windows, Mac, iOS, Android, Linux | Services de streaming débloqués: Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon, YouTube | Les serveurs: 6 400+ | Emplacements des serveurs: 110+ dans 90 pays | Période d’essai: 45 jours

Avantages

Réseau de serveurs impressionnant Assez abordable Idéal pour le streaming

Les inconvénients

Nous avons constaté des performances incohérentes lors de notre examen

En ce qui concerne les serveurs, CyberGhost est bien en avance sur la concurrence en proposant un vaste réseau de plus de 6200 serveurs dans 90 pays. Cela signifie que vous n’aurez aucun mal à contourner les restrictions géographiques pour améliorer votre expérience en ligne.

Mais à part une tonne de serveurs, qu’obtenez-vous d’autre? Eh bien, comme c’est le cas avec tous les principaux fournisseurs de VPN, il existe des applications mobiles décentes pour Android et iOS. Et vous pouvez accéder à des plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, etc. Pour une excellente expérience de streaming, CyberGhost promet «pas de blocage géographique, pas de limitations de réseau, pas de mise en mémoire tampon, seulement des possibilités de streaming illimitées».

En termes d’autres fonctionnalités impressionnantes, CyberGhost est livré avec une connexion en un clic, un cryptage 256 bits, une protection contre les fuites DNS / IP, une politique d’enregistrement zéro, une bande passante illimitée, un trafic illimité et la possibilité de connecter 7 appareils. De plus, vous bénéficiez d’un support client 24/7 et d’une impressionnante garantie de remboursement de 45 jours.

5. IPVanish

Un VPN robuste qui a d’excellentes applications mobiles

Compatible avec: Windows, Mac, iOS, Android, Linux | Services de streaming débloqués: Netflix, YouTube, Hulu | Les serveurs: 1,400 | Emplacements des serveurs: 75+ dans 50 pays | Période d’essai: 30 jours

Avantages

Applications pour Android et iOS Réseau de serveurs décent Connexions illimitées

IPVanish est un autre VPN très populaire et riche en fonctionnalités, offrant des applications mobiles pour les utilisateurs d’Android et iOS. La société américaine prétendant offrir « une suite robuste d’outils de confidentialité avec une conception cohérente et une simplicité à l’esprit », vous pouvez vous attendre à une expérience globale exceptionnelle.

Avec IPVanish, vous obtenez une sélection de plus de 1 500 serveurs et plus de 40 000 adresses IP partagées. Ils sont parfaits pour accéder à des services de streaming tels que Netflix, Youtube, Spotify, etc., bien que les utilisateurs aient signalé des difficultés en essayant de débloquer BBC iPlayer.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, IPVanish a un cryptage 256 bits; une politique de non-journalisation; un choix des protocoles VPN aKEv2, OpenVPN et L2TP / IPsec; un proxy Web SOCKS5; 250 Go de stockage et de sauvegarde cryptés SugarSync; connexions illimitées afin que vous puissiez connecter un nombre illimité d’appareils; Support client 24/7; et une garantie de remboursement de 30 jours.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

