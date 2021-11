Après la sortie mobile de la bataille royale anticipée PUBG: New State, les joueurs chercheront à prendre pied dans le jeu dès que possible. Choisir la bonne arme peut faire la différence entre une mort prématurée et un délicieux dîner de poulet, et avec une grande quantité d’armes proposées, il peut être difficile de savoir laquelle choisir. Des fusils de chasse aux fusils d’assaut, ce sont les meilleures armes à utiliser dans PUBG: New state.

Meilleures armes dans PUBG: New State

AKM

Source : Krafton

L’AKM est une arme relativement courante à ramasser, il mérite donc d’être inclus dans cette liste en raison de sa cadence de tir élevée et de sa capacité à tuer les ennemis très rapidement à mi-chemin. Certes, cependant, ce n’est pas le fusil d’assaut le plus puissant. Parmi les armes à feu les plus couramment trouvées dans le jeu, l’AKM n’est pas celui que vous devriez échanger tôt.

Lance-grenades

Source : Krafton

L’inclusion d’armes lourdes telles qu’un lance-grenades sur cette liste devrait être assez explicite. La quantité de dégâts possibles ici est indéniable, et la capacité de tirer jusqu’à six grenades sur un ennemi garantit plus que sa disparition. C’est une machine à tuer essentielle, si vous pouvez mettre la main sur une.

M24

Source : Krafton

Avec ses dégâts élevés et sa capacité à toucher des cibles à très longue portée, le fusil de sniper M24 est un excellent choix, en particulier lors de la traversée de grands espaces ouverts entre les zones urbaines construites. Il est également conseillé de l’équiper d’un suppresseur, ce qui signifie que vous pouvez éliminer de nombreux joueurs alors qu’ils ne sont pas plus sages. Parfait.

S12K

Source : studios PUBG

Alors que les autres fusils de chasse de PUBG: New State sont à pompe ou à double canon, le S12K est semi-automatique, ce qui en fait un excellent choix. Bien adapté pour éliminer une équipe d’ennemis très unie au corps à corps, ou tout simplement comme arme de secours au cas où vous seriez envahi, le S12K vaut la peine d’être conservé si vous le rencontrez.

Vecteur

Source : Krafton

Autre excellent choix pour le combat rapproché, la mitraillette Vector se distingue par sa cadence de tir rapide et son faible recul. Il est également utile comme arme de secours lorsque vous devez vous sortir du pétrin, car il excelle à envoyer rapidement des ennemis à proximité et a beaucoup plus de punch que les autres du même type.

Groza

Source : Krafton

Sans aucun doute, la meilleure arme actuelle du jeu est le Gorza, qui a un recul extrêmement faible, de gros dégâts et une grande précision. Ce fusil d’assaut est même efficace lors du tir à la hanche, le recul étant suffisamment faible pour réduire le besoin de regarder vers le bas si vous devez tirer rapidement. Ceux qui l’essaient ne devraient pas être découragés par le fait qu’il s’agit d’une arme à feu en rafale, car les dégâts infligés compensent largement cela.

Le meilleur jusqu’ici

D’autres armes sont susceptibles d’être ajoutées à l’avenir, tandis que certaines d’entre elles peuvent être nerfées ou améliorées au fil du temps. Cependant, ce sont les meilleures armes actuelles que vous pouvez obtenir dans PUBG: New State. Avec la possibilité de personnaliser les armes, les joueurs peuvent encore améliorer les entrées de cette liste, une fonctionnalité qui ne manquera pas d’exciter ceux qui cherchent à accumuler ces victoires.

