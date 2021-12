Meilleures bandes-annonces de jeux de 2021

2021 a été une excellente année pour les jeux, en plus d’offrir un aperçu de ce que nous pouvons jouer en 2022. Nous avons pu voir des regards étendus sur God of War: Ragnarok, Elden Ring, l’assurance que Bayonetta 3 sortait également. comme un aperçu sournois du gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel. Pour fêter ça, voici quelques-unes de nos bandes-annonces préférées de 2021. Quelles bandes-annonces nous avons-nous manquées que vous avez appréciées à partir de 2021 ? Laissez un commentaire plus bas!

