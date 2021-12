Meilleures banques d’alimentation pour charger un ordinateur portable avec USB Type C | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces batteries peuvent charger votre mobile, votre tablette, mais elles sont également capables de fournir suffisamment d’énergie pour charger un ordinateur portable via USB-C.

Les batteries portables vous offrent l’énergie dont vous avez besoin pour continuer à utiliser vos appareils, comme un téléphone portable ou une tablette, lorsque vous n’avez pas de prise à proximité. Mais saviez-vous que vous pouvez utiliser ces batteries pour charger un ordinateur portable ?

Ces batteries portables sont adaptées pour charger la plupart des ordinateurs portables avec connexion USB-C sur le marché. De plus, vous pouvez toujours les utiliser pour recharger n’importe quel autre appareil via USB traditionnel.

Il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques de ces batteries pour savoir si vous pouvez les utiliser pour recharger votre ordinateur portable.

Le plus important, plus que la capacité, c’est que sont capables d’émettre la puissance nécessaire et compatibles avec votre ordinateur. Aujourd’hui, la plupart des ordinateurs portables sont livrés avec des chargeurs de 65 W, vous devez donc rechercher des batteries qui ont cette puissance de sortie, ou aussi proches que possible.

Une autre qualité est la capacité. Si vous voulez qu’il soit maniable et ne pèse pas lourd, vous pouvez le trouver avec une capacité de 20 000 mAh, bien qu’il existe des modèles plus avancés de 40 000 mAh ou jusqu’à 60 000 mAh.

Vous devez également tenir compte du fait qu’il existe des restrictions sur les batteries au lithium dans les moyens de transport tels que les avions, où il est interdit de transporter des batteries en soute et le maximum qu’ils vous permettent de transporter dans un bagage à main est jusqu’à 160Wh.

Une fois ces détails réglés, voici quelques-uns des les meilleures batteries pour charger votre ordinateur portable via USB-C que vous pouvez acheter dès maintenant.

Meilleur rapport qualité/prix : Anker PowerCore III Elite

Anker PowerCore III Elite sur Amazon

Anker a de nombreuses batteries portables et parmi elles vous avez ceci Anker PowerCore III Elite avec une sortie 65W et divers ports.

Vous pouvez l’utiliser avec des ordinateurs portables populaires tels que MacBook Air ou Pro, Dell XPS et de nombreuses autres marques. La capacité est de 25 600 mAh et il dispose d’un port USB-C avec PowerDelivery et de deux ports USB-A jusqu’à 18 W chacun.

Son prix est de 119 euros et est disponible sur Amazon.

Pour une utilisation occasionnelle : Baseus PowerBank PD 65W

Baseus Power Bank PD 65 W sur Amazon

Est Batterie portable Baseus Il a une capacité de 20 000 mAh, parfait pour une utilisation avec des mobiles ou des tablettes et pour être rechargé plusieurs fois.

Il a un puissance 65W au total, mais avec la possibilité d’être distribué par plusieurs appareils en même temps. Vous pouvez charger un ordinateur portable à 45 W via USB-C et un mobile à 18 W via USB-A, mais si vous branchez simplement l’ordinateur portable, il utilisera toute la puissance disponible.

Il dispose d’un écran LCD avec le niveau de charge de la batterie et vous pouvez le trouver sur Amazon pour moins de 50 euros.

Le moins cher : Charmast PW 65W

Charmast PD 65W sur Amazon

Batterie charme Il a un design traditionnel Power Bank, mais à l’intérieur il a un Capacité de 23 800 mAh et sortie de 65 W.

Il n’a pas beaucoup plus de fonctionnalités que 2 ports USB-A et un port USB-C avec PowerDelivery jusqu’à 65W. Mais rappelez-vous que ce ne sera que 65W lorsqu’il n’y aura qu’un seul produit connecté.

Il est compatible avec presque tous les ordinateurs portables USB-C du marché, de marques telles que Lenovo, HP, Dell ou Apple.

Son prix est très bon marché, seulement 45 euros avec la livraison gratuite.

Le plus complet : OmniCharge Omni 20+

OmniCharge Omni 20+ sur Amazon

Batterie portative Omnicharge Omni 20+ il est parfait pour tous ceux qui ont besoin d’une alimentation de secours dans n’importe quelle situation.

Il a un Capacité de 20 000 mAh et puissance de sortie de 100 W, en plus d’avoir une prise européenne et américaine pour connecter tout produit électrique qui le nécessite.

Il dispose de 2 ports USB-A et d’une entrée UBS-C à la fois pour charger la batterie elle-même et pour charger d’autres appareils, tels que les ordinateurs portables. Il dispose également d’une entrée DC pour une recharge directe.

L’écran LCD d’un côté indique la capacité, la charge restante ou la puissance fournie par chaque connexion à ce moment-là. Il a même une recharge sans fil pour les mobiles sur le dessus.

Une batterie très complète que vous pouvez emporter partout et qui est désormais en vente à moins de 195 euros.

Pour les longs séjours : Litionite Raiden 160W

Litionite Raiden 160W sur Amazon

C’est la batterie la moins portable de cette liste, mais certainement celle avec la plus grande capacité et toujours relativement « portable ».

Litionite Raiden C’est une batterie au lithium portable qui est plutôt destinée à être utilisée dans des endroits fixes, comme dans les voitures, les caravanes ou dans les maisons pour accumuler de l’énergie.

Il a une puissance de sortie jusqu’à 160W et dispose d’une connexion internationale. Il dispose également de quelques connexions USB-A et USB-C, où il est capable de produire jusqu’à 100W.

La capacité totale est de 41 600 mAh Et cela dépendra toujours du nombre de produits que vous avez connectés pour savoir combien de temps cela va durer.

Vous pouvez l’obtenir pour 199,90 euros sur Amazon.

