Meilleures barres lumineuses de moniteur 2021

Les meilleures barres lumineuses de moniteur peuvent éclairer votre espace de travail pour une lecture plus facile sans augmenter la luminosité de l’écran, ce qui peut être éprouvant pour vos yeux. Ils sont également utiles lors des appels vidéo en fournissant un éclairage approprié lorsque vous êtes dans un environnement sombre. Les barres lumineuses ne prennent généralement pas beaucoup ou pas d’espace supplémentaire sur votre bureau et ne coûtent pas cher. Et cela est particulièrement important si vous utilisez un moniteur, un clavier et une souris externes avec un ordinateur, comme un Chromebook, et que vous disposez donc d’un espace de bureau minimal. Alors que vous vous efforcez d’améliorer votre bureau à domicile avec des éléments qui aident à augmenter la productivité et à mieux organiser l’espace, nous avons recherché les meilleures barres lumineuses de moniteur pour votre espace de travail à domicile.

Idéal pour la personnalisation : LOFTER Screen Bar Light



Choix du personnel

Avec trois modes d’éclairage, dont chaud, froid et naturel, et 10 niveaux de luminosité via un total de 84 LED, le design mince et élégant de cette lampe permet de libérer de l’espace sur le bureau. Grâce à l’angle pratique, il n’y a pas d’éblouissement ni d’ombre, et il est facile à installer, en se branchant via USB.

60 $ chez Walmart

Lumière dirigée : Baseus Screen Light Bar



La suspension et la conception asymétrique de la lumière garantissent que cette barre lumineuse de moniteur n’éclaire que le clavier et le bureau. La commande tactile et les trois niveaux de température de couleur sont compatibles avec les écrans droits et incurvés.

38 $ chez Amazon 55 $ chez Walmart

Reconnaissance de la marque : BenQ ScreenBar



Des personnes de confiance de BenQ, cette lampe de travail à LED offre des fonctions de gradation automatique, de réglage de la teinte et est conforme aux niveaux d’éclairage standard définis par la norme nationale américaine pour l’éclairage de bureau. Il est alimenté par USB et sa conception asymétrique aide à éliminer les reflets.

109 $ chez Amazon 139 $ chez B&H Photo

Soulager la fatigue oculaire : lampe de travail de lecture électronique Quntis



Idéale pour les longues sessions de lecture à l’écran, cette lampe utilise une conception de suspension qui empêche l’éblouissement de se refléter sur l’écran. Il émet également une lumière douce qui n’entraînera pas de scintillement pouvant être gênant pour vos yeux, surtout après avoir examiné un rapport de 20 pages.

31 $ sur Amazon

Achetez et essayez : Lampe de travail à LED de lecture électronique USB Anpro



Vous pouvez obtenir cette lampe de travail pour votre moniteur, qui offre des couleurs à intensité variable, trois températures de couleur, une installation facile et une réduction des reflets de l’écran sans souci, grâce à la généreuse politique de remboursement inconditionnel de 60 jours. L’entreprise propose également un service de remplacement de 365 jours pour plus de tranquillité d’esprit.

22 $ ​​chez Amazon 37 $ chez Walmart

Placement polyvalent : barre lumineuse tactile à intensité variable WILLED



Cette barre lumineuse ne se connecte pas directement à votre moniteur comme les autres, mais peut adhérer à n’importe quelle surface via le support magnétique du bâton. Vous pouvez donc l’apposer sur votre bureau au-dessus de l’écran de l’ordinateur ou de l’ordinateur portable, ou l’utiliser également dans d’autres contextes, comme près d’un miroir de maquillage ou dans un placard. Bonus : il est livré avec une batterie rechargeable intégrée de 2 000 mAh.

22 $ ​​sur Amazon

Créez l’ambiance : barre lumineuse intelligente Philips Hue Play



Celui-ci est idéal pour les moniteurs de grande taille et les expériences de divertissement comme les jeux ou regarder des films, vous permettant de créer l’ambiance en choisissant parmi des milliers de couleurs et de nuances à utiliser pour l’ambiance de fond. De plus, il est activé par la voix via Alexa, Google Assistant et Siri avec le Philips Hue Hub en option.

Le prix est correct : barre d’écran du moniteur de lecture électronique de Tomons



Vous ne pouvez pas vous tromper avec le prix de cette barre d’écran qui présente toujours l’essentiel, notamment une température de couleur réglable et aucun reflet ni scintillement de l’écran. Il dispose également d’un capteur intégré qui s’atténue automatiquement en fonction des conditions d’éclairage avec une minuterie d’arrêt automatique.

20 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Idéal pour les voyages : lampe de bureau à LED Cyezcor



Étant donné que cette lampe ne se fixe pas directement au moniteur mais est plutôt placée à côté et positionnée vers le haut de l’écran, elle est facile à débrancher et à emporter avec vous entre la maison et le bureau ou en voyage.

36 $ sur Amazon

Que devriez-vous rechercher dans une barre lumineuse de moniteur ?

Une barre lumineuse de moniteur est idéale lorsque vous avez tendance à travailler devant un écran d’ordinateur pendant des heures, surtout si vous lisez beaucoup de texte. Il est également bon pour les joueurs de fournir un éclairage suffisant qui ne fatiguera pas leurs yeux. Lorsque vous passez des appels vidéo, il peut également s’avérer utile pour vous aider à obtenir le bon éclairage. Les meilleures barres lumineuses de moniteur devraient offrir des angles réglables, comme toutes celles-ci, afin que vous puissiez les placer juste pour éviter les reflets et l’éblouissement de l’écran. La conception de la suspension de la lampe de bureau Quntis E-Reading qui maintient la lumière à l’avant et au centre en est un bon exemple.

Vous souhaitez également une température de couleur réglable, car le type d’éclairage dont vous avez besoin pour lire un livre électronique sera très différent de celui dont vous avez besoin lorsque vous jouez à un jeu vidéo sombre et bourré d’action. Les Screen Bar Lights LOFTER excellent dans cette catégorie avec trois modes : chaud, froid ou naturel, avec 10 niveaux de luminosité fournis par 84 LED.

Enfin, vous voulez que la conception corresponde à vos besoins spécifiques. Par exemple, si vous envisagez d’utiliser la barre lumineuse exclusivement pour un écran d’ordinateur qui reste dans une pièce, procurez-vous-en une qui s’y fixe directement avec une conception de pince, comme la barre lumineuse d’écran Baseus qui fonctionne avec n’importe quel moniteur de taille, incurvé ou droit.

Cependant, si vous voulez pouvoir apporter la lumière avec vous pour l’utiliser dans une chambre d’hôtel lors d’un voyage, ou peut-être que votre fille adolescente veut l’attraper pour l’utiliser à sa table de maquillage, pensez à la lampe de bureau à LED Cyezcor car elle est facile à déplacer autour et s’ajuste à l’angle droit.

