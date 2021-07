Meilleures batailles royales pour Android 2021

Nommé pour le film Battle Royale de 2000, le genre Battle Royale a commencé avec des joueurs modifiant les jeux de survie, mais est depuis devenu le concept de base de nombreux titres extrêmement populaires, y compris certains des meilleurs jeux Android. Les joueurs s’affrontent en solo ou au sein d’une petite équipe pour tuer la concurrence, généralement sur une carte qui se rétrécit rapidement où ils vont également chercher de l’équipement et des ressources. Si vous cherchez à tester vos compétences et que vous voulez pouvoir participer à un match où que vous soyez, ce sont les meilleurs jeux de bataille royale sur Android.

Battlelands Royale

Une version plus décontractée du genre, les matchs de Battlands Royale ne prennent que trois à cinq minutes et ne nécessitent pas de temps d’attente dans les halls. Vous sauterez en parachute sur le lieu d’atterrissage de votre choix, puis vous récupérerez l’armure et les armes dont vous aurez besoin pour combattre les 31 autres joueurs répartis sur une immense carte. Les commandes sont suffisamment simples pour reprendre facilement le jeu, que vous jouiez en solo ou avec un partenaire. Aiguisez vos compétences pour collecter de nouveaux personnages, émoticônes et parachutes.

Battlelands Royale

Joués sur trois à cinq minutes, les matchs à 32 joueurs de Battlelands Royale offrent une entrée facile dans le genre, que vous jouiez en solo ou en équipe de deux.

Appel du devoir : mobile

La franchise de jeu de tir à la première personne Call of Duty s’est lancée dans la bataille royale en incluant le mode dans Black Ops 4 et en a fait une partie importante du jeu mobile lancé en 2019. 100 joueurs peuvent s’affronter sur des cartes classiques des jeux Black Ops et Modern Warfare. soit en solo, soit en équipe de deux ou quatre personnes, chaque joueur choisissant sa propre capacité spéciale. Essayez les différents modes et débloquez des personnages et des armes de la série.

Appel du devoir : mobile

Participez à des champs de bataille de bataille royale à 100 joueurs, des batailles de tireurs d’élite et des matchs à mort en équipe sur des cartes emblématiques de l’histoire du tireur. Gagnez de l’équipement pour personnaliser vos chargements pour les futurs matchs.

Fortnite

L’un des jeux les plus populaires au monde, Fortnite permet aux joueurs de construire des forts et de faire équipe avec des amis dans des matchs de bataille royale à 100 personnes. Le jeu publie constamment de nouveaux contenus, la saison en cours étant centrée sur une invasion extraterrestre où vous pouvez abattre des soucoupes volantes et les détourner pour déplacer votre équipe sur la carte et tirer sur vos ennemis. Rassemblez des armes et modifiez-les en fonction de votre style de jeu, et gagnez de nouvelles tenues pour un large éventail de personnages.

Fortnite

Où d’autre Loki et Superman peuvent-ils n’être que deux des 100 personnages luttant pour leur survie ? Le style loufoque de Fortnite et ses énormes liens avec la culture pop en font l’un des jeux les plus populaires pour les joueurs de tous âges.

Garena Free Fire

50 joueurs doivent s’affronter pour survivre dans des matchs de 10 minutes qui commencent lorsque vous sautez en parachute sur une île éloignée. Vous pouvez vous cacher de vos adversaires pour leur tendre une embuscade ou conduire des véhicules sur les grandes cartes à la recherche d’endroits sûrs et d’armes. Vous pouvez également participer à un mode de jeu 4v4, où vous devrez acheter des armes pour vaincre vos ennemis. Le jeu introduit constamment de nouveaux contenus, avec une collaboration avec Street Fighter à partir de juillet.

Garena Free Fire

Choisissez parmi une grande variété de personnages allant d’un DJ à un robot et utilisez leurs capacités spéciales pour vaincre vos adversaires dans des matchs de 10 minutes à 50 personnes sur des cartes au terrain complexe.

PUBG Mobile

Le premier vrai jeu de bataille royale, PlayerUnknown’s Battlegrounds, est très populaire sur consoles. Cette version est conçue spécifiquement pour les mobiles, permettant à jusqu’à 100 joueurs de s’affronter sur des cartes massives avec des conditions météorologiques, des terrains et des éclairages variables. Vous pouvez également opter pour des matchs à mort en équipe 4v4 plus rapides tout en vous coordonnant avec vos amis via le chat vocal. Le jeu évolue constamment avec des défis quotidiens pour vous garder engagé et des mises à jour introduisant de nouveaux modes et fonctionnalités.

PUBG Mobile

Profitez d’effets visuels et sonores de haute qualité alors que vous affrontez 99 autres joueurs en récupérant des fournitures et en explorant la carte qui rétrécit. Le jeu Battle Royale original est toujours l’un des meilleurs du genre.

Prêt à gronder

De nouveaux jeux de bataille royale sortent constamment, alors revenez régulièrement pour les mises à jour de cette liste. Nous attendons particulièrement la sortie d’Apex Legends Mobile. Étant donné que tous les meilleurs jeux de bataille royale pour Android sont gratuits, vous pouvez les essayer et voir ce que vous aimez le plus. Si vous avez des favoris que nous avons manqués, faites-le nous savoir dans la section commentaires.