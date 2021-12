Meilleures batteries de contrôleurs Oculus Quest & Quest 2 2021

Meilleur

Batteries manette Oculus Quest & Quest 2 Android Central 2021

Les contrôleurs tactiles pour l’Oculus Quest 2 sont livrés avec une pile AA jetable chacun, mais vous devez investir dans les meilleures piles de remplacement Oculus Quest 2 pour vous assurer de pouvoir continuer à jouer lorsqu’elles finiront par manquer de jus. Bien que les contrôleurs tactiles durent beaucoup plus longtemps que la batterie limitée du casque – jusqu’à plusieurs mois, selon l’utilisation – il est toujours sage d’investir dans des piles rechargeables ou une pile de piles jetables pour éviter que vos sessions de réalité virtuelle ne soient perturbées. Voici les batteries et chargeurs que nous recommandons pour vos manettes Oculus Touch.

Meilleures batteries rechargeables + chargeur: Chargeur rapide Panasonic K-KJ55MCA4BA 3 heures avec 4 piles rechargeables AA eneloop



Ces batteries rechargeables stockent jusqu’à 2 000 mAh de puissance et peuvent être rechargées jusqu’à 2 100 fois. Ils peuvent être chargés complètement à partir de zéro ou partiellement chargés sans endommager la mémoire de stockage d’énergie. Nous vous recommandons de les acheter avec l’accessoire chargeur rapide, qui rechargera vos AA en 3 heures ou moins, mais vous pouvez également acheter les piles seules pour la moitié du prix si vous en avez déjà une.

30 $ sur Amazon

Potentiel de batterie supplémentaire : piles rechargeables Panasonic BK-3HCCA4BA eneloop pro AA (paquet de 4)



Stockant jusqu’à 2550 mAh d’énergie et pouvant être rechargés 500 fois chacun, ces pros eneloop donneront encore plus de temps à vos contrôleurs Oculus Touch avant de devoir les échanger. Elles ont beaucoup moins de cycles de recharge que les batteries non professionnelles, mais vous offrent la commodité supplémentaire de ne pas avoir à les recharger si souvent et devraient encore vous durer plusieurs années au moins. Assurez-vous d’acheter le chargeur si vous en avez besoin.

18 $ sur Amazon

Chargement des batteries Panasonic : Chargeur de batterie individuel avancé Panasonic BQ-CC17SBA eneloop



Ce chargeur fera passer vos batteries Panasonic Eneloop de vide à chargée en jusqu’à deux heures. Il dispose d’un indicateur LED pour vous aider à savoir quand vos batteries ont fini de charger et s’éteint automatiquement pour protéger vos batteries.

20 $ sur Amazon

Ne les ouvrez plus jamais : Kit de charge magnétique BeswinVR pour Oculus Quest 2



Ce kit de charge unique est livré avec deux batteries spéciales, des couvercles ajustés et des câbles de recharge spéciaux. Chaque batterie est dotée d’un petit connecteur magnétique qui s’insère dans l’ouverture du couvercle de la batterie, ce qui facilite la recharge de chaque contrôleur lorsque la batterie est faible. Si vous l’associez à l’une des poignées de contrôleur BeswinVR dans la même liste Amazon ci-dessous – qui présente la même découpe pour le port de charge – vous n’aurez même pas besoin de retirer vos poignées pour charger vos contrôleurs.

47 $ sur Amazon

Station d’accueil : station de charge Anker Quest 2



C’est probablement difficile à justifier à près de 100 $, mais la station de charge Anker pour Quest 2 est l’un des accessoires sur mesure les plus cool que vous trouverez pour le casque VR. Vous pouvez connecter votre casque et les deux contrôleurs dans sa conception ajustée et ne jamais avoir à vous soucier de la surcharge ou de la surtension, grâce à la série de composants de sécurité à l’intérieur. Sachez simplement que vous devrez retirer toutes les poignées du contrôleur avant l’amarrage. C’est assez ennuyeux, mais au moins vous n’aurez besoin de charger ces batteries qu’une fois tous les quelques mois !

99 $ sur Amazon

Continuez et continuez… : Piles AA universelles Energizer Recharge



Ces batteries Energizer sont abordables et fiables avec une durée de vie de cinq ans, 1 000 cycles de recharge et 12 mois de rétention de charge. Ses 2000 mAh ne sont peut-être pas idéaux pour les appareils électroniques à forte demande, mais devraient être plus que suffisants pour les contrôleurs Oculus Touch écoénergétiques.

38 $ chez Amazon (4 piles AA + chargeur) 20 $ chez Amazon (pack de 4 piles)

Rechargeables et économiques : Piles rechargeables haute capacité AmazonBasics AA



Ces batteries rechargeables sont économiques mais ont une grande capacité de 2 400 mAh. Ils conserveront 70 % de leur capacité d’origine jusqu’à six mois. Ainsi, une fois que vous aurez terminé avec les deux contrôleurs tactiles, vous pourrez toujours utiliser les deux autres du pack avec une charge décente. Nous ne savons pas combien de cycles de recharge ils devraient conserver leur pleine charge, mais Amazon dit au moins « 3 ans », ce qui devrait vous durer jusqu’à l’arrivée de l’Oculus Quest 3.

À partir de 16 $ sur Amazon

Recharge des batteries AmazonBasics : Chargeur de batterie AmazonBasics



Ce chargeur vous permet de charger jusqu’à quatre batteries AmazonBasics à la fois. Il protège vos batteries de la surcharge et des tentatives de les charger dans le mauvais sens. Il peut également changer le nombre de volts qu’il utilise en fonction du type de prise que vous utilisez. Il dispose également d’une prise rétractable, ce qui est pratique lorsque vous voyagez.

13 $ sur Amazon

Meilleurs produits jetables au lithium : piles Energizer Ultimate Lithium AA



Ces batteries ont une capacité massive de 3 000 mAh et peuvent durer jusqu’à 20 ans en stockage. Ils sont également capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de 40 à 140 degrés Fahrenheit. Vous n’utilisez probablement pas votre casque à des températures extrêmes, mais vous pouvez en prendre quelques-uns dans le pack de quatre pour votre Oculus Quest et deux autres pour des conditions plus extrêmes. Ils ne sont pas rechargeables, mais durent plus longtemps, sont moins chers en vrac et ne vous obligeront pas à acheter un chargeur.

À partir de 8 $ sur Amazon

Meilleurs produits alcalins jetables : pile alcaline EnergizerMax



Ces piles durent jusqu’à 10 ans en stockage, vous pouvez donc en sortir une paire du tiroir et garder vos contrôleurs tactiles alimentés et prêts à l’emploi. Ils sont résistants aux fuites, ce qui aide à protéger votre matériel, et le pack de 24 est disponible à un prix abordable. Les contrôleurs Oculus Touch ne demandent pas beaucoup de puissance, ce pack de 3000 mAh alcalines devrait donc vous durer des années si vous ne les utilisez que pour vos contrôleurs Oculus Touch.

17 $ sur Amazon (pack de 24)

Bonne affaire : les piles Rayovac AA



Ces batteries sont livrées dans un pack de 72 qui coûte à peu près le même prix ou moins que les packs de 48 batteries de marque. Ils sont protégés contre les fuites pour protéger votre appareil et peuvent conserver de l’énergie jusqu’à 10 ans de stockage. Nous vous garantissons que vous n’aurez pas besoin de tout cela pour votre Touch, mais c’est une bonne affaire si vous avez besoin d’AA pour vos autres contrôleurs ou appareils.

25 $ sur Amazon (paquet de 72)

Continue à jouer

En tant que casques sans fil avec contrôleurs sans fil, les casques Quest et Quest 2 n’ont pas une autonomie particulièrement longue, mais les contrôleurs Touch sont une toute autre histoire. C’est pourquoi nous vous recommandons de vous procurer des piles AA rechargeables, car vous pourrez facilement en avoir une paire à portée de main lorsque les piles seront faibles et vous serez averti à l’avance. La seule chose pire que de devoir arrêter de jouer aux meilleurs jeux Oculus Quest 2 pour remplacer vos batteries est de ne pas avoir de batteries de rechange à échanger !

Lorsque vous choisissez les meilleures batteries de remplacement Oculus Quest 2, faites attention aux informations qu’elles donnent sur les cycles de recharge et la durée de vie de la batterie. Vous aurez besoin d’au moins 500 cycles de recharge et de plusieurs années de durabilité promise pour vous assurer que votre batterie ne s’arrêtera pas soudainement de fonctionner ou ne perdra pas sa charge. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons les piles rechargeables Panasonic Eneloop, qui peuvent se recharger 2 100 fois avant que vous n’ayez enfin à en acheter de nouvelles.

La capacité de la batterie est également un facteur essentiel à prendre en compte, bien que peut-être pas aussi vital qu’on pourrait le penser. Plus la valeur mAh que vous voyez est élevée, plus la batterie durera longtemps et plus elle pourra gérer des appareils électroniques exigeants. Mais les contrôleurs Oculus Touch ne sont pas si exigeants et sont souvent en mode veille. Étant donné que le mode veille n’utilise pas de puissance réelle, il est important d’avoir des piles qui peuvent conserver leur jus pendant longtemps, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Pour des performances fiables dans les deux domaines, les Panasonic Eneloop Pros ont un solide 2 500 mAh tout en conservant 85 % de leur charge pendant une année entière. Ou, si vous ne voulez pas vous embêter avec des batteries rechargeables, les batteries Energizer Ultimate Lithium ont une énorme capacité de 3 000 mAh et peuvent durer jusqu’à 20 ans en stockage.

Si vous recherchiez quelque chose d’un peu plus sur mesure que les piles AA génériques, Anker et BeswinVR proposent des stations de charge ou des câbles et des piles spéciaux qui feront le travail sans avoir à retirer à nouveau le couvercle des piles. Elles sont un peu plus chères que les batteries ordinaires mais ne devraient jamais avoir besoin d’être remplacées pendant que vous avez votre Quest 2, grâce à la longévité de la batterie.

Une fois que vous avez choisi les batteries dont vous avez besoin, cherchez des moyens de vous assurer que votre casque reste également correctement chargé. Vous pouvez rechercher les meilleurs packs de batteries Oculus Quest 2 à attacher au Quest 2, ou acheter un câble de charge de remplacement Quest 2 qui vous permettra de rester au top pendant que vous jouez.

