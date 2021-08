Meilleures batteries portables pour le camping et les pannes d’électricité que vous pouvez acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que les générateurs à essence restent le moyen le plus fiable de produire de l’électricité dans les situations d’urgence, les batteries portables prennent rapidement de l’ampleur.

Que vous ayez une caravane ou que vous campiez habituellement dans des régions éloignées, ainsi que si vous habitez dans un endroit où les pannes d’électricité sont fréquentes, il est judicieux d’avoir un générateur d’électricité à portée de main. Vous devez toujours être préparé, mais quel type de générateur ?

Les essences sont les plus courantes, bien qu’elles ne soient pas vraiment bon marché. C’est l’une des raisons pour lesquelles dernièrement le batteries portables de grande capacité avec une puissance de sortie suffisante pour alimenter plusieurs appareils pas de soucis pendant des heures.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il s’agit d’une sorte de Power Bank avec beaucoup plus de mAh que d’habitude dans les modèles habituellement utilisés pour les téléphones portables et les ordinateurs portables, ce qui est tout à fait logique si l’on tient compte de leur objectif principal.

De plus, la tension est également beaucoup plus élevée et certains, les plus complets, ont une recharge solaire avec panneau déroulant et Bluetooth vous pouvez ainsi contrôler le niveau de la batterie et la puissance fournie aux appareils connectés.

Générateur portable ALLPOWERS avec 164 000 mAh

Générateur portable ALLPOWERS 164 000 mAh

Ce modèle est sans aucun doute l’un des meilleurs, et pas seulement parce qu’il a beaucoup plus de capacité que les autres, mais aussi en raison de la quantité de fonctions supplémentaires qu’il offre, telles que le contrôle via l’application AllPower et la charge avec un panneau solaire.

Il dispose de 2 prises secteur, 1 connecteur Type-C, 3 ports USB, 2 prises CC et 1 allume-cigare, de sorte que la polyvalence est maximale pour connecter tous les types d’appareils avec jusqu’à 1000W de puissance de sortie.

Bien sûr, il a un prix élevé. C’est 579 euros en Amazonie Espagne avec la livraison gratuite, même si si vous allez camper régulièrement vous finirez sans aucun doute par l’amortir.

78000 mAh TOUTES PUISSANCES

Générateur 78000 mAh ALLPOWERS

Cette autre version de la même marque est plus petite, avec moins de capacité, “seulement” 78000 mAh, bien que le prix compense : 299 euros.

Il n’est pas mal du tout et il a pratiquement les mêmes rendements que son grand frère. Il se recharge également avec un panneau solaire ou, comme tous les modèles, dans une prise classique.

La livraison est gratuite et vendue par Amazon, bien qu’elle soit expédiée depuis l’Allemagne, cela peut donc prendre 4 à 5 jours pour arriver.

60000 mAh Royaume-Uni

Batterie britannique de 60 000 mAh

En descendant une marche de plus, pour seulement 209 euros, cette batterie électrique portable de 60 000 mAh est disponible, de quoi suffire pour de courtes durées.

Les sorties avec lesquelles il dispose des éléments suivants : un port de sortie AC, deux ports DC, trois ports de charge rapide USB QC3.0, un port Type-C.

Sa taille est également un peu plus compacte et offre les mêmes options de charge que les deux modèles ALLPOWER mentionnés ci-dessus.

42 000 mAh Bresser

Batterie portable Bresser 42 000 mAh

Last but not least, une batterie portable d’une capacité de 42 000 mAh, la plus faible de toutes, bien qu’elle puisse également donner plus de 100 heures d’éclairage, comme mesure pour savoir plus ou moins de quoi nous parlons.

Il se charge en environ huit heures à partir d’une prise ou d’une batterie de voiture et est parfait pour les urgences, pour charger les téléphones portables, allumer les lumières ou les glacières électriques.

Le prix est en fonction de sa capacité : 134 euros dans la boutique en ligne espagnole PcComponentes.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.