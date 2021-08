Meilleures blagues musicales : 100 gags pour les tubes et les fous rires

Le rire et les larmes sont deux réponses à la vie de tous les jours, a déclaré Kurt Vonnegut, ajoutant: “Je préfère moi-même rire, car il y a moins de nettoyage à faire après.” La musique peut offrir certaines des expériences les plus édifiantes et spirituelles de la vie… mais il y a aussi de quoi sourire. Espérons que les blagues musicales sont votre point fort et que vous pouvez gérer toutes les blagues ici, sur tout, du rock au classique, en passant par le jazz et la musique country. Et ne vous inquiétez pas, nous n’avons pas réduit… voici, dans sept catégories différentes, 100 des meilleures blagues musicales et citations humoristiques que vous pouvez trouver.

Les meilleures blagues musicales par des comédiens

« Est-ce que tu vas venir tranquillement, ou tu veux un accompagnement musical ? »

Spike Milligan

« Quelqu’un vient de me donner une radio de douche. Merci beaucoup. Voulez-vous vraiment de la musique sous la douche ? Je suppose qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour danser qu’une surface lisse à côté d’une porte en verre.

Jerry Seinfeld

“J’ai écrit une chanson, mais je ne peux pas lire la musique donc je ne sais pas ce que c’est.”

Steven Wright

« Je joue toutes les bonnes notes, mais pas nécessairement dans le bon ordre. »

Eric Morecambe

“Je joue toute ma musique country et western à l’envers – votre amant revient, votre chien revient et vous cessez d’être alcoolique.”

Linda Smith

« La première fois que j’ai chanté dans la chorale de l’église, 200 personnes ont changé de religion.

Fred Allen

“Ma définition d’un intellectuel est quelqu’un qui peut écouter l’ouverture de William Tell sans penser à The Lone Ranger.”

Billy Connolly

« J’aime chanter et j’aime boire du scotch. La plupart des gens préfèrent m’entendre boire du scotch.

George Burns

“Quand elle a commencé à jouer, Steinway est venu personnellement et a effacé son nom du piano.”

Bob Espoir

« Je n’aime pas la musique country, mais je ne veux pas dénigrer ceux qui l’aiment. Et pour les gens qui aiment la musique country, « dénigrer » signifie « rabaisser ».

Bob Newhart

« Si la vie était juste, Elvis serait vivant et tous les imitateurs seraient morts.

Johnny Carson

“Il y a plus de mal dans les charts pop qu’une boîte à suggestions d’Al Qaida.”

Bill Bailey

« Parler de musique, c’est comme danser sur l’architecture.

Steve Martin

« Mon groupe préféré s’appelle Cockles And Mussels. Je les ai vus vivants-o en concert.

Tim Vine

« La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. »

Groucho Marx

“U2les avocats de travaillent pro Bono.

Shmouel Breban

« Je suis allé dans un magasin de disques et j’ai demandé 50 centimes, ils m’ont mis à la porte pour mendicité.

Jay Londres

« Si les avocats sont radiés et les membres du clergé défroqués, ne s’ensuit-il pas que les électriciens peuvent être ravis et les musiciens notés ?

Georges Carlin

« Nous avons idolâtré Les Beatles, à l’exception de ceux d’entre nous qui idolâtraient Les pierres qui roulent, qui à cette époque avaient encore beaucoup de leurs dents d’origine.

Dave Barry

Les meilleures blagues musicales par des musiciens

“J’avais l’habitude de faire du jogging mais les glaçons n’arrêtaient pas de tomber de mon verre.”

Dave Lee Roth, Van Halen

« Les gens dans les sièges les moins chers pourraient-ils taper des mains ? Et le reste d’entre vous, si vous voulez juste secouer vos bijoux.

John Lennon au Royal Variety Performance, 1963

“Ne pas voir mon médecin pendant 20 ans était l’une de ces phobies qui n’ont vraiment pas payé.”

Warren Zevon

« J’avais un petit ami qui m’a dit que je ne réussirais jamais, que je ne serais jamais nominé pour un Grammy, que je n’aurais jamais de chanson à succès, et qu’il espérait que j’échouerais. Je lui ai dit : ‘Un jour, quand nous ne serons pas ensemble, tu ne pourras plus commander une tasse de café au putain de charcuterie sans m’entendre ou me voir.’ »

Lady Gaga

« Le jazz n’est pas mort. Ça sent juste drôle.

Frank Zappa

“Le cadeau de l’Australie aux insomniaques… la blonde qui chante le fade.”

Minnie Riperton

« Toute musique est une musique folklorique. Je n’ai jamais entendu un cheval chanter une chanson.

Louis Armstrong

« J’en ai marre que les gens disent que nous avons fait 11 albums qui sonnent exactement de la même manière. En fait, nous avons fait 12 albums qui sonnent exactement de la même manière.

Angus Young, AC/DC

« Si je ne faisais pas bien la musique, je n’aurais rien à faire… Je ne sais pas cuisiner et je serais une terrible femme au foyer.

Freddie Mercury

“Je n’ai pas de problème d’alcool, sauf quand je ne peux pas boire.”

Tom attend

« Je ne mérite pas un prix du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs. Mais il y a 15 ans, j’ai subi une opération au cerveau et je ne le méritais pas non plus. Alors je vais le garder !

Quincy Jones

“Si vous vouliez me torturer, vous m’attacheriez et me forceriez à regarder nos cinq premières vidéos.”

Jon Bon Jovi

« Je ne joue pas… les phoques jouent. »

Morrissey

« Pour le Carême, j’ai renoncé à la musique… il y a un Dieu.

James Blunt

« Lève-toi de ce piano. Tu blesses ses sentiments.

Jelly Roll Morton

« Vous auriez dû être ici la semaine dernière. Quelqu’un aurait dû être ici la semaine dernière… nous avons eu les videurs qui les ont jetés. Un type a appelé pour demander à quelle heure le spectacle commençait et nous avons dit : « À quelle heure pouvez-vous venir ici ? Le groupe jouait ‘Tea For One’ et le public était debout. C’était deux heures avant que nous découvrions que le caissier était mort… »

Ronnie Scott, propriétaire du club et saxophoniste

« Je l’ai rencontrée au musée de paléontologie. Et je ne m’en cache pas.

Jarvis Cocker

« Le sexe n’a jamais été une obsession pour moi. C’est comme manger un sac de chips. Assez sympa, mais rien de merveilleux.

Garçon George

« Dans les années 60, les gens prenaient de l’acide pour rendre le monde étrange. Maintenant, le monde est bizarre, les gens prennent du Prozac pour le rendre normal.

Damon Albarn

« Dans les années 60, les maisons de disques semblaient signer n’importe quoi avec les cheveux longs ; si c’était un chien de berger, et alors ?

Nick Mason

« Si vous avez 28 ans et que vous chantez sur la colline, vous faites semblant. Quand tu as 67 ans et que tu chantes à ce sujet, tu sais de quoi tu parles.

Loudon Wainwright

“Nous ne connaissions que quatre accords, mais nous les avons assez bien arrangés.”

Lemmy, sur Hawkwind

« Me connaissant, je vais probablement me faire arrêter à mes propres funérailles. »

Jimi Hendrix

« La vie est comme un égout – ce que vous en retirez dépend de ce que vous y mettez. »

Tom Lehrer

“Mes chances d’entrer dans le Rock And Roll Hall Of Fame sont à peu près aussi bonnes que celles de Milli Vanilli.”

Bizarre Al Yankovic

“Ma seule inspiration est un appel téléphonique d’un producteur.”

Cole Porter

« Soyons clairs à ce sujet : je n’ai pas de problème de drogue ; J’ai un problème avec la police.

Keith Richards

George Melly à Mick Jagger : “Pourquoi ton visage est-il si ridé ?”

“Rires de rire”, a déclaré Jagger à son ami, avec un sourire.

“Rien n’est si drôle”, a plaisanté Melly

Les meilleures blagues musicales d’écrivains

« Un gentleman est quelqu’un qui sait jouer du banjo – et qui ne le sait pas. »

Mark Twain

« L’enfer est plein d’amateurs de musique. La musique est l’eau-de-vie des damnés.

George Bernard Shaw

“J’ai 42 ans. C’est 84 en années de musicien.”

Monique Bois

« La machine à écrire, lorsqu’elle est jouée avec expression, n’est pas plus ennuyeuse que le piano lorsqu’elle est jouée par une sœur ou un proche. »

Oscar Wilde

« Extraordinaire à quel point la musique bon marché est puissante. »

Noël lâche

Les meilleures blagues musicales à Hollywood

« Il a l’oreille de Van Gogh pour la musique.

La boutade de Billy Wilder sur l’acteur Cliff Ormond

« Barry Manilow sait-il que vous avez pillé sa garde-robe ? »

John Bender dans le club des petits déjeuners

Elwood : « Quel genre de musique avez-vous habituellement ici ? »

Claire : « Oh, nous avons les deux types. Nous avons du country et du western.

Des frères Blues

“L’inventeur de la cornemuse a été inspiré lorsqu’il a vu un homme portant un cochon asthmatique indigné sous son bras.”

Alfred Hitchcock

« Est-ce que j’écoute de la musique pop parce que je suis malheureux ou suis-je malheureux parce que j’écoute de la musique pop ? »

John Cusack dans le rôle de Rob Gordon dans High Fidelity

« Je crains que la personne qui a inventé le muzak pense à autre chose. »

Lily Tomlin

Les meilleures blagues musicales sur la musique classique

“J’ai essayé de résister à ses ouvertures, mais il m’a fait chanter des symphonies.”

SJ Perelman

« Les fanfares sont toutes très bien à leur place – en extérieur et à plusieurs kilomètres. »

Chef d’orchestre anglais Sir Thomas Beecham

Question : « Quelle est la différence entre un chef d’orchestre et Dieu ? »

UNE: “Dieu ne pense pas qu’il est un chef d’orchestre.”

“Wagner a de beaux moments mais de mauvais quarts d’heure.”

Gioachino Rossini

« Je ne peux plus écouter Wagner… Je commence à ressentir l’envie de conquérir la Pologne. »

Woody Allen

« Hier soir au Carnegie Hall, Jack Benny a joué Mendelssohn. Mendelssohn a perdu.

Harold C Schonberg, premier critique musical à remporter le prix Pulitzer de la critique

“Écouter la cinquième symphonie de Ralph Vaughan Williams, c’est comme regarder une vache pendant 45 minutes.”

Aaron Copland

Journaliste: « Que pensez-vous de Beethoven ? »

Ringo Starr: “Je l’aime, surtout ses poèmes.”

Lors d’une conférence de presse sur la première tournée américaine des Beatles en 1964

“La première condition pour un compositeur est d’être mort.”

Compositeur suisse Arthur Honegger

Question : « Pourquoi ne laisseriez-vous pas les enfants regarder des symphonies à la télévision ? »

UNE: « Il y a trop de sax et de violons.

Les meilleures blagues musicales sur les instruments

« J’ai pris des cours de saxophone pendant six mois jusqu’à ce que je me luxe la mâchoire. Comment pouvais-je savoir que j’étais censé souffler dans le petit bout ? »

Tommy Cooper

“Le piano a bu, pas moi.”

Tom attend

Question : « À quoi sert un accordéon ? »

UNE: “Apprendre à plier des cartes.”

Question : « Pourquoi les joueurs de cornemuse marchent-ils quand ils jouent ? »

UNE: « Pour s’éloigner du bruit.

Question : « Quelle est la différence entre un hautbois et un oignon ? »

UNE: “Personne ne pleure quand tu coupes un hautbois.”

Question : « Comment réparez-vous un instrument en cuivre cassé ? »

UNE: “Avec une colle de tuba.”

Question : « Qu’obtenez-vous lorsque vous laissez tomber un piano dans un puits de mine ? »

UNE: “Un bémol mineur.”

Question : « Qu’est-ce qu’un harmonica et un procès ont en commun ? »

UNE: “Tout le monde est soulagé quand l’affaire est close.”

Question : « Quelle est la définition d’un optimiste ? »

UNE: “Un joueur de harpe contracte une hypothèque.”

« Ne regardez jamais les trombones ; vous ne ferez que les encourager.

Richard Strauss

“[The piano] est actionné en appuyant sur les touches de la machine et les esprits du public.

Ambrose Bierce, Le dictionnaire du diable

Question : « Pourquoi un piano est-il si difficile à ouvrir ? »

UNE: « Parce que les clés sont à l’intérieur. »

« S’il vous plaît, ne tirez pas sur le pianiste. Il fait de son mieux.

Oscar Wilde en 1882, signalant une enseigne dans un saloon bar en Amérique

« Je dois essayer la cornemuse. C’était comme essayer de souffler une pieuvre.

James Galway

« Un hautbois est un vent mauvais que personne ne souffle bien. »

Bennett Cerf, fondateur de Random House

“[A clarinet is] un instrument de torture opéré par quelqu’un avec du coton dans les oreilles. Il y a deux instruments qui sont pires qu’une clarinette – deux clarinettes.

Ambrose Bierce, Le dictionnaire du diable

« Je n’ai pas une seule note blanche sur mon piano ; mon éléphant fumait trop.

Victor Borge

« Je jouais du piano. Quelqu’un a crié : « Lâchez-le ! Le manager a crié : « Non, il est « sans bras ! J’ai entendu quelqu’un dire : “C’est ce qu’il devrait être.”

Les Dawson

Meilleures blagues musicales : Divers

« Je suis allé hier soir dans un bar karaoké qui ne jouait pas de musique des années 70. Au début, j’avais peur. Oh, j’étais pétrifié.

Stewart François

“Jouer au bop, c’est comme au Scrabble avec toutes les voyelles manquantes.”

Duc Ellington

“Si vous êtes dans le jazz et que plus de 10 personnes comme vous, vous êtes étiqueté commercial.”

Herbie Mann

« La musique soft rock n’est pas du rock, et ce n’est pas de la musique. C’est juste doux.

Georges Carlin

“Je ne connais que deux chansons : l’une est ‘Yankee Doodle’, et l’autre non.”

Ulysses S Grant, ancien président américain

Dame: « À propos de combien d’argent vous les garçons en moyenne dans une rue ? »

Olivier Hardy : “Je dirais environ 50 cents la rue.”

Femme: « Il y a un dollar. Descendez quelques rues.

Quand Laurel et Hardy jouent des musiciens de rue dans Below Zero

Question : « Comment faire un kiosque à musique ? »

UNE: “Enlevez leurs chaises.”

Question : « De quel genre de musique les ballons ont-ils peur ? »

UNE: “Musique pop”.

“Je savais Glaçon quand il s’appelait Eau.

Question : « Quel est le premier signe de folie ? »

UNE: “Voir Suggs marcher dans votre allée.”

“Toc Toc!”

“Qui est là?”

« Une petite vieille dame. »

« Une petite vieille qui ?

“Je ne savais pas que tu pouvais yodler.”

Question : « Quel groupe de rock a quatre gars qui ne chantent pas ?

UNE: “Mont Rushmore.”

Question : « Quel genre de groupe ne joue pas de musique ?

UNE: “Un élastique.”

“Je suis allé voir un imitateur d’Elvis, mais je suis arrivé trop tard… il avait quitté le bâtiment.”