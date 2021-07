Meilleures caméras de sécurité extérieures 2021

Meilleur

Que vous construisiez un système de sécurité domestique entièrement bricolage ou que vous souhaitiez simplement une seule caméra extérieure pour protéger votre jardin, réfléchissez bien aux fonctionnalités dont vous aurez réellement besoin. Voulez-vous un projecteur pour effrayer les intrus ou une vision nocturne IR plus subtile ? Filaire, sur batterie ou solaire ? La résolution 1080p est-elle suffisante ? Et une marque de sécurité est-elle meilleure que les autres ? Nous sommes là pour vous aider à décider, en commençant par les meilleures caméras de sécurité extérieures sur le marché actuellement dans toutes les catégories.

Projecteurs lumineux : Ring – Floodlight Cam Plus Caméra de surveillance extérieure filaire 1080p



La Ring Floodlight Cam est un bon choix si vous voulez une combinaison caméra de sécurité/éclairage de qualité avec une excellente intégration Amazon Alexa. Lorsqu’un mouvement est détecté, les projecteurs s’allument, vous êtes averti et la caméra tourne. Il y a un son bidirectionnel pour parler à quiconque se trouve de l’autre côté de l’objectif et la possibilité d’activer une sirène pour éloigner les intrus. Les deux projecteurs brillent à 1 800 lumens, projetant une lumière vive sur la zone que vous avez choisie. La caméra est résistante aux intempéries et dispose également d’une vision infrarouge pour les conditions de faible luminosité/nuit. La Floodlight Cam est câblée, vous aurez donc besoin d’une boîte de jonction à laquelle vous connecter.

Paiement unique : Eufy Security Floodlight Cam



Ces puissants projecteurs délivrent 2 500 lumens chacun, éclairant brillamment tout ce qui se trouve à portée. Ils se fixent à une caméra étanche 1080p avec stockage local et une alarme puissante de 100 dB pour effrayer les intrus. L’Eufy Floodlight Cam se connecte également à votre maison intelligente Alexa ou Google Assistant. Alors que la plupart des caméras de sécurité nécessitent un abonnement pour la détection de personnes par IA et les alertes intelligentes, Eufy le propose gratuitement. Cela vous évitera un abonnement mensuel coûteux ! Comme la Ring Cam, cela nécessite une boîte de jonction extérieure.

150 $ chez Amazon 180 $ chez Best Buy

Luminescence sans fil : caméra Floodlight Arlo Pro 3



Arlo vend des caméras de projecteurs sans fil, un gros avantage si vous souhaitez les placer loin d’une boîte de jonction. L’Arlo Pro 3 Floodlight filme en 2K HDR à 160º FOV avec une vision nocturne couleur améliorée et 2000 lumens de luminosité, vous offrant des images plus claires que la plupart des caméras de projecteur 1080p. Vous pouvez même passer jusqu’à 3000 lumens si vous achetez le câble de chargement USB de 25 pieds. Il fonctionne également avec Alexa et Google Assistant et dispose d’une sirène intégrée. Vous voudrez vous abonner à Arlo Smart pour des alertes intelligentes et un stockage dans le cloud.

230 $ chez Amazon 250 $ chez Best Buy

Protection plus subtile : Arlo Pro 4



Les projecteurs attirent plus de puissance et d’attention sur eux-mêmes tout en coûtant plus cher ; vous voudrez peut-être plutôt une simple caméra de projecteur qui capture toujours des images lumineuses. L’Arlo Pro 4 (comme le Pro 3 Floodlight) enregistre en 2K HDR à 160º FOV, avec une batterie rechargeable pouvant durer jusqu’à 6 mois par charge. Il se connecte directement à votre réseau Wi-Fi sans hub, mais soyez prêt à payer pour le stockage en nuage et la détection de l’IA. Découvrez également l’Arlo Essential pour des enregistrements 1080p moins chers ou l’Arlo Ultra 2 pour une mise à niveau 4K.

200 $ chez Amazon 179 $ chez Best Buy

Option de détection humaine uniquement : caméra de sécurité extérieure Foscam G4



En plus d’offrir une détection de mouvement, la caméra Foscam Outdoor peut être réglée sur une détection humaine uniquement, ce qui minimise les alertes indésirables dues aux débris volants, aux feuilles qui tombent ou au passage d’un animal. Il est résistant aux intempéries, a une portée de vision nocturne jusqu’à 66 pieds et a un angle de vue de 112 degrés. Vous bénéficiez de 7 jours de stockage cloud gratuit inclus, et vous avez également la possibilité d’utiliser une carte microSD jusqu’à 128 Go. C’est l’une des meilleures caméras d’extérieur qui ne coûtera pas autant que ses rivaux.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Newegg

Imagerie intelligente : Google Nest Cam Outdoor



La Nest Cam Outdoor a établi la norme pour les caméras de sécurité intelligentes et tient toujours la route aujourd’hui. Cette caméra 1080p atteint un zoom 8X à un champ de vision de 130º, dispose d’un son bidirectionnel avec détection de mouvement et de son, d’étanchéité et d’alertes intelligentes via un abonnement Nest Aware. Vous pouvez voir les 3 dernières heures d’alertes par défaut, mais vous avez besoin d’un abonnement pour plus. Il dispose d’un câble d’alimentation de 25 pieds, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie, mais devrez trouver une boîte ou une prise à proximité. Nous aimons particulièrement la Nest Cam IQ Outdoor – qui atteint une résolution 4K et un zoom 12X – mais elle est pour la plupart en rupture de stock aujourd’hui.

199 $ chez Amazon 199 $ chez Best Buy

Placement polyvalent : Ring Spotlight Cam Battery



Vous pouvez acheter la Ring Spotlight Cam avec batterie, filaire, solaire ou un support pour le câblage à un boîtier électrique. L’option de batterie peut durer jusqu’à 6 mois par charge, et vous pouvez acheter plusieurs packs pour échanger rapidement une charge complète – ou vous pouvez la garder constamment chargée avec des panneaux solaires. Indépendamment de ce qui fonctionne pour vous, vous obtiendrez une caméra fiable avec un champ de vision horizontal de 140º, un son bidirectionnel, une sirène, Fonctionne avec le support Alexa, une résistance aux intempéries et une détection intelligente avec un abonnement.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Protection abordable 24h/24 et 7j/7 : Caméra de sécurité extérieure EZVIZ



La caméra de sécurité EZVIZ a une base pivotante à 360 degrés, vous permettant de la positionner au meilleur angle possible pour votre maison. Comme c’est généralement le cas avec ces caméras de sécurité, vous serez alerté une fois que la caméra détectera un mouvement, mais elle déclenchera également une sirène et activera les lumières stroboscopiques. La caméra a une vision nocturne et est résistante aux intempéries et à la poussière. Vous avez le choix entre deux objectifs focaux, l’un qui vous offre une vue plus large et l’autre qui se verrouille pour un examen plus approfondi. Cette caméra comprend un mois gratuit de stockage dans le cloud ainsi qu’un emplacement microSD pour un enregistrement non-stop.

Stockage en ligne gratuit : Eufy Cam 2



Ces caméras de sécurité IP67 résistantes aux intempéries ont des batteries qui durent un an avec une charge et sont faciles à installer et à recharger. Ils viennent dans un pack de deux packs (bien que vous puissiez également y ajouter des caméras supplémentaires), et ils offrent à la fois un stockage gratuit dans le cloud et la possibilité de stocker des vidéos localement. L’inconvénient est que vous devez brancher un concentrateur, mais ce concentrateur peut parfois améliorer la connexion Wi-Fi de vos caméras.

170 $ chez Amazon (pack de 2) 300 $ chez Best Buy (pack de 2)

Durée de vie de la batterie la plus longue : Blink Outdoor



Ces caméras Blink sans fil sont conçues pour durer deux ans avec deux piles AA, vous pouvez donc les monter n’importe où et ne pas avoir à vous soucier des recharges constantes. Sinon, vous bénéficierez d’une résistance aux intempéries, d’un son bidirectionnel et d’un stockage microSD local via le concentrateur inclus. Il n’a pas de projecteur, il dépendra donc entièrement de la vision nocturne infrarouge pour le meilleur ou pour le pire. Vous devrez payer pour le stockage dans le cloud, et il manque la détection du son ou la détection de personne par l’IA des autres caméras. Il y a une raison pour laquelle c’est plus abordable que les autres caméras extérieures.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Pas cher et coloré : Wyze Cam v3



Techniquement une caméra intérieure/extérieure, la Wyze Cam v3 et son cordon d’alimentation sont résistants aux intempéries, avec un capteur Starlight CMOS qui produira une vision nocturne en couleur sans avoir besoin d’un projecteur (elle filme en IR dans des conditions d’obscurité totale). Il dispose d’un champ de vision de 130º en 1080p, d’un son bidirectionnel, de 14 jours de clips de stockage dans le cloud gratuits, d’un emplacement pour carte microSD, d’une détection de mouvement et de son, d’une sirène et de l’intelligence artificielle avec abonnement. Vous aurez probablement besoin d’un câble d’extension pour de meilleures options de placement.

36 $ sur Amazon

Détection sonore à 360 degrés : Caméra de sécurité extérieure YI



Résistante aux intempéries, la caméra de sécurité extérieure YI enregistre en 1080p et a une vue de l’objectif de 110 degrés. Il dispose d’un son bidirectionnel, d’une vision nocturne jusqu’à 50 pieds et d’une détection sonore à 360 degrés qui, associée à sa sensibilité antibruit, aide à réduire les alertes des aboiements des chiens et autres bruits aléatoires. Vous pouvez stocker des vidéos jusqu’à sept jours, et il est également possible d’installer une carte microSD pour enregistrer vos vidéos si vous préférez le stockage local.

40 $ sur Amazon

Le projecteur aide

Lorsque vous choisissez les meilleures caméras de sécurité extérieures pour protéger votre maison, décidez à l’avance où vous souhaitez les placer et si vous avez ou non le budget pour rendre vos caméras plus intimidantes. Une caméra de projecteur ou une caméra de projecteur alertera quelqu’un qu’il est enregistré et, espérons-le, le chassera – mais pourrait également aider l’intrus à repérer et à désactiver la caméra.

Vous aurez donc besoin d’une caméra que vous pouvez monter suffisamment haut pour que les voleurs aient du mal à l’atteindre. Pour les caméras filaires, vous devrez les connecter à une boîte de jonction ou trouver une prise à proximité à laquelle quelqu’un ne peut pas accéder facilement pour débrancher la caméra ; pour les caméras sans fil, vous aurez besoin d’une caméra qui durera suffisamment longtemps pour que vous n’ayez pas à sortir une échelle pour remplacer la batterie chaque semaine.

Ainsi, selon vos besoins, vous pouvez choisir la Ring Floodlight Cam et ses deux lumières vives pour effrayer les intrus ou la Ring Spotlight Cam pour une installation plus facile. Il en va de même lorsque vous choisissez la Eufy Floodlight Camera ou la Eufy Cam 2. Votre choix dépendra également de la marque que vous préférez. Eufy ne vous fait pas payer pour la détection de l’IA, mais Ring propose désormais un cryptage de bout en bout. Vous pouvez choisir Arlo pour une résolution supérieure ou Wyze et Blink pour de meilleurs prix de caméra. Toutes ces marques se sont bâties une solide réputation auprès des consommateurs.

Choisissez simplement avec soin, car si vous envisagez également d’acheter certaines des meilleures caméras de sécurité intérieures ou une sonnette vidéo intelligente, vous voudrez probablement toutes les acheter auprès d’une seule marque. De cette façon, vous pouvez vérifier toutes les séquences à partir de la même application, et un seul abonnement vous offrirait un stockage dans le cloud et une détection de l’IA pour toutes.

