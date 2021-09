Meilleures caméras de sécurité intelligentes en 2021 : protégez votre maison

Les caméras de sécurité sans fil pour la maison constituent l’un des segments les plus populaires du marché de la maison intelligente, et il est facile de comprendre pourquoi. Ces appareils géniaux vous permettent de voir exactement ce qui se passe dans et autour de votre maison à tout moment, de n’importe où dans le monde. Ils peuvent même vous alerter en cas de mouvement dans certaines zones et capturer automatiquement la vidéo. Vous pouvez les synchroniser avec vos autres appareils domestiques intelligents pour vous montrer ce qui se passe.

Parce que les caméras de sécurité à domicile sont populaires, il existe de nombreuses options. Il peut être difficile de déterminer lequel vous convient le mieux. C’est pourquoi nous sommes ici. Nous avons sélectionné à la main cinq de nos caméras de sécurité domestiques préférées pour vous donner une idée des meilleurs choix. Voici nos choix pour les meilleures caméras de sécurité intelligentes.

Meilleure caméra d’entrée de gamme : WYZE Cam v3

WYZE Cam v3 Source de l’image : WYZE/Amazon

Avantages: Aucun abonnement requis, peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur

Les inconvénients: Doit être branché

La WYZE Cam d’origine n’était rien de moins qu’un changeur de jeu sur le marché des caméras de sécurité à domicile. Mais le Caméra WYZE v3 c’est encore mieux. Il offre les mêmes fonctionnalités que des modèles beaucoup plus chers, mais pour une petite fraction du prix. Cela a 14 jours d’enregistrements stockés dans l’application WYZE Cam. Vous pourrez enregistrer des vidéos de nuit en pleines couleurs vives. Le Starlight Sensor fonctionne dans des environnements 25 fois plus sombres.

Aucun abonnement n’est requis, ce qui vous permet d’économiser des frais supplémentaires. C’est l’une des meilleures caméras de sécurité intelligentes car elle possède à la fois une détection de mouvement et de son et peut envoyer des alertes directement sur votre téléphone. Il enregistrera en continu pendant 24 heures par jour. Il est également résistant aux intempéries IP65, vous pouvez donc le garder sous la pluie.

WYZE Cam v3 avec vision nocturne couleur, caméra vidéo HD intérieure/extérieure filaire 1080p, audio bidirectionnel, W… Prix:$35.44 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure caméra sans fil : Blink Outdoor

Blink Outdoor Source de l’image : Blink/Amazon

Avantages: Autonomie de deux ans, vision nocturne infrarouge

Les inconvénients: Se stocke localement sur un lecteur flash que vous devez fournir

Les caméras de sécurité sans fil sont formidables car elles sont faciles à installer, mais les caméras sans fil font passer cette commodité au niveau supérieur. Puisqu’ils sont alimentés par des piles, ils n’ont pas besoin d’être branchés sur un mur. La plupart des caméras alimentées par batterie ne durent que quelques mois avant de devoir être rechargées, mais les caméras du Blink Outdoor durent 2 ans avant de nécessiter de nouvelles batteries. Vous pouvez le configurer en quelques minutes.

Cela stockera des clips et des photos dans le cloud avec un plan d’abonnement Blink. Vous recevrez des alertes de détection de mouvement sur votre téléphone et vous pourrez les personnaliser. Cela comprend également l’audio bidirectionnel, utilisé via l’application Blink Home Monitor. Vous pouvez également utiliser Alexa pour le contrôler avec votre voix.

Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries, autonomie de deux ans, motion d… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 69,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures caméras de sécurité intelligentes pour le panoramique : YI Smart Dome Security Camera X

Caméra de sécurité YI Smart Dome X Source de l’image : YI/Amazon

Avantages: Rotation de 340° et inclinaison de 95°, capacités de plage dynamique étendue

Les inconvénients: Problèmes de confidentialité

La caméra de sécurité YI Smart Dome X vous permet de voir tout autour de vous. Cela vous donnera des alertes importantes et vous aidera à différencier les humains des animaux domestiques. Cela a une rotation de 340° et une inclinaison de 95°, vous permettant de voir plus de ce qui se passe. Il a une conception de paupière unique qui permet à l’objectif de disparaître dans le boîtier lorsqu’il est éteint. Il existe également un mode de confidentialité qui compresse jusqu’à six heures de séquences en clips de cinq à 30 secondes.

Le mode Croisière automatique surveille continuellement la zone et vous pouvez choisir entre huit emplacements. Cela fonctionne avec Alexa et Google pour les commandes vocales. Il y a une fonction audio bidirectionnelle. La plage dynamique étendue vous couvre dans les situations où l’éclairage change. Vous pouvez stocker des clips sur le cloud ou avec une carte SD que vous fournissez.

YI Smart Dome Security Camera X, système de surveillance domestique IP WiFi 1080p alimenté par l’IA avec 24/7 Em… Prix:$49.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur pack de caméras de sécurité intelligentes : Arlo Essential Spotlight Camera – Pack de 3

Caméra Arlo Essential Spotlight – Pack de 3 Source de l’image : Arlo/Amazon

Avantages: Aucun hub requis, toutes sortes de notifications

Les inconvénients: Les charger peut être un problème

Configurez davantage de caméras pour couvrir plus de terrain avec le pack de 3 caméras Arlo Essential Spotlight. Ceux-ci peuvent être connectés directement au Wi-Fi. La configuration sans fil offre une flexibilité d’installation accrue. Cela enregistrera la vidéo en 1080p pour une image claire, quelle que soit l’heure de la journée. L’audio bidirectionnel est également rapide.

Cela vient avec trois caméras, vous permettant de les placer stratégiquement autour de votre maison. Les caméras peuvent voir les visages ou les plaques d’immatriculation en couleur, de jour comme de nuit. Vous recevrez des notifications sur les personnes, les véhicules, les colis ou plus. Il existe également des options de stockage local.

Caméra Arlo Essential Spotlight – Pack de 3 – Sécurité sans fil, Vidéo 1080p, Vision nocturne couleur,… Prix : 349,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure caméra de sécurité intérieure : Google Nest Cam Indoor

Google Nest Cam Indoor Source de l’image : Google/Amazon

Avantages: Confidentialité et sécurité de votre flux, historique des instantanés de trois heures

Les inconvénients: Abonnement requis,

La Google Nest Cam Indoor garde un œil sur vos pièces. Cela vous donne un flux en direct 24h/24 et 7j/7 en Full HD 1080p. Il se connecte à votre Wi-Fi et vous permet d’envoyer des clips à votre famille et vos amis. La vision nocturne comprend huit LED infrarouges haute puissance pour une vidéo claire. Il existe des alertes et des notifications mobiles qui vous informent dès qu’une activité est détectée.

Cela fonctionne avec un essai gratuit de Nest Aware pendant 30 jours, puis vous pouvez payer 6 $ par mois pour un abonnement de stockage. L’audio bidirectionnel fonctionne bien. Vous pouvez également le configurer sans problème. Il peut être monté et il y a de la flexibilité là où vous le faites. L’application Nest vous permet de communiquer avec ceux qui sont dans le champ de vision de la caméra.

Google Nest Cam Indoor – Caméra d’intérieur filaire pour la sécurité à domicile – Contrôle avec votre téléphone et Ge… Prix : 129,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission