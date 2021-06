Meilleures caméras de sécurité qui fonctionnent avec Amazon Alexa 2021

Meilleur

Une caméra de sécurité compatible Wi-Fi est un excellent moyen de garder un œil sur votre maison pendant votre absence. Si vous pouvez trouver des caméras de sécurité compatibles Alexa, cela facilite grandement la surveillance de votre maison. Vous pouvez surveiller les animaux pendant que vous êtes au travail, et dans le cas de ceux qui ont des microphones intégrés, dites rapidement à votre enfant qu’ils sont censés étudier au lieu de jouer à des jeux vidéo. Avec ces caméras, vous pouvez demander à Alexa de vous montrer ce qui se passe à tout moment et connecter vos caméras aux routines Alexa pour plus de domotique.

Choix de budget: Wyze Cam v3 avec Color Night Vision



Choix du personnel

La dernière Wyze Cam v3 est livrée avec toutes les fonctionnalités de la caméra v2 préférée, ainsi que le bonus de vision nocturne en couleur 1080p grâce à son impressionnant capteur Starlight. Cela signifie que vous pourrez facilement repérer votre chien en train de jouer dans l’arrière-cour même après le coucher du soleil. De plus, contrairement à son prédécesseur, il est résistant à l’eau avec un indice de protection IP65, ce qui vous permet de l’utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

33 $ chez Amazon 43 $ chez Walmart

Marque phare : Caméra Spotlight Arlo Pro 3



Les caméras Arlo Pro sont parmi les meilleures que l’on puisse acheter, point final. Le nouvel Arlo Pro 3 perpétue cet héritage et le développe avec des images désormais en 2560×1440 (ainsi qu’en 1080p et 720p), une vision nocturne infrarouge haute puissance, un projecteur 6500K et une autonomie de 3 à 6 mois. Disponible en packs de deux, trois, quatre ou six.

Intérieur ou extérieur : Logitech Circle 2 Caméra de sécurité domestique filaire intérieure/extérieure



Cette caméra de sécurité filaire est idéale à l’intérieur comme à l’extérieur avec des séquences de diffusion en direct grand angle 1080p, et vous pouvez stocker jusqu’à 24 heures de séquences gratuitement. Vous bénéficiez également d’un time-lapse quotidien gratuit de 30 secondes et les alertes intelligentes sont accompagnées de vignettes.

200 $ chez Amazon 180 $ chez Walmart

Maison intelligente : Google Nest Cam Indoor – Caméra intérieure filaire pour la sécurité à domicile



La Google Nest Cam au design élégant vous offre une diffusion en direct 24h/24 et 7j/7 de votre maison, et vous recevrez des alertes dans l’application Nest Aware, avec la possibilité de contrôler tous vos produits Nest à partir d’un seul endroit. Vous obtiendrez également un son bidirectionnel et vous pourrez le cacher à peu près n’importe où, grâce à sa petite taille.

Panoramique et inclinaison : Panoramique Wyze Cam Pan 1080p



Une autre option économique, Wyze Cam’s Pan, a une plage horizontale de 360 ​​degrés et une plage verticale de 93 degrés. Lorsqu’il détecte un mouvement, il suivra même la cible et la marquera dans son champ de vision. Vous bénéficiez de 14 jours de stockage cloud glissant à partir de la vidéo d’alerte, qui est de 180p à 15FPS.

34 $ chez Amazon 38 $ chez Walmart

Sécurité intégrée : Ring Spotlight Cam Wired



Pour une surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7, la Ring Spotlight Cam est votre meilleure option puisque Ring propose des plans Protect. Ces caméras disposent également d’une diffusion et d’un enregistrement en direct Full HD, d’un son bidirectionnel et d’une protection à vie des achats de Ring. De plus, les caméras volées sont couvertes.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Ancien favori : Wyze Cam v2 1080p Caméra d’intérieur Smart Home



La Wyze Cam de deuxième génération est tout ce que vous avez aimé de la première génération, mais en mieux. Il offre une diffusion et un enregistrement en direct 1080p avec une portée de vision nocturne allant jusqu’à 30 pieds, et il marque le mouvement à la fois dans le flux en direct et dans la vidéo enregistrée, en détectant et en décrivant les objets en mouvement, les personnes ou les animaux. Bien qu’une caméra Wyze de troisième génération soit disponible, cette caméra offre toujours un excellent rapport qualité-prix.

47 $ chez Amazon 26 $ chez Walmart

Blink out : Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries



La nouvelle caméra extérieure de Blink a un prix raisonnable pour l’ensemble de fonctionnalités, offrant une autonomie de deux ans, qui peut être portée à quatre ans avec un accessoire de batterie. Vous pouvez stocker des fichiers localement avec le Blink Sync Module 2, ou vous pouvez profiter des plans de stockage cloud abordables de Blink.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Blink in : Blink Indoor – caméra de sécurité HD sans fil



La caméra d’intérieur Blink partage toutes les spécifications et fonctionnalités de la nouvelle caméra d’extérieur de l’entreprise, moins la protection contre les intempéries. Cela explique la différence de prix, donc si vous n’avez pas besoin de résistance aux intempéries, c’est une alternative Blink solide et plus abordable pour vos espaces intérieurs ou abrités.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

Petit : Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte



Bien qu’il s’agisse d’une caméra filaire uniquement, elle offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que la caméra intérieure Blink plus chère à une fraction du prix. Il est très simple à configurer et à démarrer, et il est facile à utiliser avec vos appareils Echo Show ou Fire TV. De plus, vous pouvez utiliser le module de synchronisation complémentaire Blink 2 pour stocker vos fichiers vidéo localement.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Crème de la crème

Les meilleurs appareils Alexa combinent des fonctionnalités impressionnantes avec une facilité d’utilisation et une commodité. Pour une excellente caméra de sécurité compatible Alexa, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec la Wyze Cam v3 car c’est un moyen peu coûteux de commencer votre voyage de sécurité intelligent, offrant un excellent rapport qualité-prix. C’est la caméra de sécurité intelligente parfaite pour les personnes qui ne recherchent pas de fioritures mais qui souhaitent tout de même des fonctionnalités de base avec Alexa.

Si vous cherchez un peu plus dans votre appareil photo, alors inscrivez-vous pour la surveillance et prenez la Ring Spotlight Cam. Les plans Ring Protect sont peu coûteux et ils sont dotés d’autres fonctionnalités impressionnantes, telles que Ring Neighborhoods, qui vous envoient des alertes de criminalité et de sécurité en temps réel provenant d’autres utilisateurs Ring dans votre région.

