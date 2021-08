Meilleures caméras de sécurité sans fil avec audio bidirectionnel 2021

Meilleur

caméras de sécurité sans fil avec audio bidirectionnel Android Central 2021

Il existe une pléthore de caméras de sécurité sans fil sur le marché, et la tâche peut être un peu intimidante lorsque vous recherchez la meilleure caméra de sécurité pour votre maison. Les choses deviennent plus compliquées lorsque vous essayez de trouver une caméra de sécurité dotée de fonctionnalités spécifiques, telles qu’être sans fil et comprenant des capacités audio bidirectionnelles. Heureusement, nous avons fait le travail acharné et compilé une liste des meilleures caméras de sécurité sans fil avec audio bidirectionnel.

Le meilleur du meilleur : Arlo Pro 3 Spotlight Camera – Système de sécurité à 2 caméras



Choix du personnel

L’Arlo Pro 3 est sans doute l’un des meilleurs systèmes de sécurité sans fil disponibles aujourd’hui. Bien que le prix puisse en éloigner certains, les avantages l’emportent de loin sur les inconvénients, en particulier avec la possibilité d’enregistrer des vidéos 2K HDR, avec un projecteur intégré et une vision nocturne “couleur”. De plus, le Pro 3 comprend un essai gratuit d’Arlo Smart, qui ajoute encore plus de capacités à cet impressionnant système de caméra de sécurité.

306 $ sur Amazon

Intérieur ou extérieur : Nest Cam (2021)



La nouvelle Nest Cam (2021) comprend non seulement l’audio bidirectionnel, mais elle fonctionne sur batterie et est livrée dans un boîtier résistant aux intempéries qui la rend parfaite pour une utilisation à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de la maison. Le haut-parleur et le micro de haute qualité incluent également la suppression du bruit afin que les visiteurs vous entendent clairement et clairement.

180 $ chez Best Buy

Rapide et facile : caméra de sécurité Ring Spotlight Cam Battery HD



Les produits pour maison intelligente Ring sont extrêmement faciles à installer et à configurer, et ce sentiment sonne vrai avec la Spotlight Cam. Cette caméra arbore des LED de chaque côté de la caméra, ainsi que la possibilité d’entendre et de parler avec les gens depuis votre appareil mobile.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Sécurité ultime : caméra intérieure compatible Wi-Fi Nest Labs



La gamme de caméras de sécurité Cam IQ de Nest est absolument incroyable, avec une superbe image et des tonnes de fonctionnalités. L’IQ Indoor comprend également Google Assistant intégré, et vous pouvez l’utiliser pour parler avec quelqu’un à un autre étage ou à l’extérieur si besoin est.

299 $ sur Amazon

Stockage SD : Caméra de sécurité extérieure Reolink Argus 2



En plus d’être entièrement sans fil et étanche IP65, le Reolink Argus 2 inclut également la possibilité d’enregistrer directement sur une carte SD, et bien sûr, l’audio bidirectionnel. Cela peut être utilisé avec l’application gratuite Reolink pour communiquer avec toute personne sur votre propriété à portée de vue de la caméra.

85 $ chez Amazon 95 $ chez Newegg

Économisez de l’argent : Caméra EZVIZ C3W ezGuard



Vous pouvez être sceptique quant à la caméra intelligente EZVIZ ezGuard 1 080p, mais cette caméra de sécurité sans fil offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin avec un budget limité. Ces fonctionnalités incluent l’activation à distance de votre système d’alarme, l’audio bidirectionnel et l’étanchéité IP66.

89 $ chez Amazon 89 $ chez B&H Photo

Vision nocturne et haute résolution : Reolink E1 Pro



La caméra « budget » de Reolink, l’E1 Pro, offre une compatibilité réseau double bande, ainsi que la possibilité de panoramique ou d’inclinaison, et des capacités d’accès à distance. La caméra elle-même est capable d’enregistrer des vidéos à 2560×1440 et peut utiliser les huit lumières LED infrarouges intégrées pour voir jusqu’à 40 pieds de distance. Ce qui rend l’E1 Pro encore plus pratique, c’est que vous pouvez utiliser le Reolink NVR pour l’enregistrement toute la journée et la nuit ou profiter des enregistrements déclenchés par le mouvement avec une carte microSD.

Sécurité de toute la maison : eufy – eufyCam 2C 2-Cam Kit – Blanc



L’eufyCam 2C est un système de sécurité pour toute la maison, les deux caméras pouvant durer jusqu’à 180 jours avant de devoir être rechargées. Ces objectifs offrent un champ de vision de 135 degrés, vous pouvez donc capturer presque tout ce qui se passe, et il y a une “technologie de détection humaine” intégrée qui vous assurera d’être alerté uniquement lorsqu’une personne passe, et pas seulement le chat du quartier.

240 $ chez Amazon 240 $ chez Best Buy

Collez-le n’importe où : Ring Stick Up Cam



Avec une vidéo 1080p, des notifications en temps réel, une résistance à l’eau et à la poussière et la possibilité de revoir les vidéos enregistrées jusqu’à 60 jours, la Ring Stick Up Cam coche toutes les cases. Il existe également une intégration facile avec Amazon Alexa afin que vous puissiez diffuser un flux directement à partir de votre Echo Show ou Echo Spot. De plus, les utilisateurs peuvent créer des zones de mouvement, où la caméra commencera à enregistrer dès que la zone sera entrée.

Il y a une caméra de sécurité pour tous vos besoins

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses options intéressantes en ce qui concerne la meilleure caméra de sécurité si vous devez disposer d’un audio bidirectionnel, mais le choix dépend vraiment de l’écosystème dans lequel vous vous trouvez déjà et du montant que vous souhaitez dépenser. . Si vous débutez avec les meilleures caméras de sécurité extérieures, il est difficile de contester l’Arlo Pro 3. Cette configuration propose deux caméras qui peuvent être placées n’importe où, ainsi que le hub central. De plus, il y a une intégration Alexa intégrée.

Les capacités de conversation bidirectionnelle ne sont que l’une des fonctions premium que vous trouverez dans la nouvelle Nest Cam (2021). Il a l’avantage de fonctionner à partir d’une batterie rechargeable et avec sa conception résistante aux intempéries, vous pouvez vous sentir à l’aise de le placer à l’extérieur par la porte d’entrée ou près de votre porte arrière.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, ces caméras sont un excellent ajout à tout système de sécurité domestique intelligent.

