Meilleures caméras maléfiques de 2021 avec des fonctionnalités modernes incroyables

Le téléphone portable et les améliorations continues de ses appareils photo ont éclipsé certaines fonctions des appareils photo plus traditionnels, mais pas toutes. De plus, si vous voulez vraiment prendre une photo de haute qualité, la chose la plus simple et la plus conseillée à faire est d’utiliser un bon appareil photo. Il n’est pas nécessaire que ce soit un modèle professionnel, mais l’un des soi-disant maux peut suffire. le caméras maléfiques Ils sont appelés ainsi par son acronyme en anglais : Electronic Viewfinder Interchangeable Lenses, ce sont des appareils photo sans miroir, ce qui leur permet un boîtier plus compact qu’un reflex et un poids inférieur à ceux-ci. Certains viennent avec le possibilité d’utiliser un adaptateur pour utiliser des objectifs reflex. Bien qu’elles aient commencé avec des prix très élevés, chaque jour, de plus en plus de marques rejoignent ce segment avec de multiples améliorations et de meilleurs prix.

Choisir la Caméras EVIL En 2020, ce n’est pas facile dans la large gamme qui existe, cependant, ce sera un pari parfait si nous voulons obtenir une performance exceptionnelle et un résultat exquis.

Dans cet article, nous allons parler de certains des meilleures caméras EVIL du marché, bien que nous examinions auparavant certaines caractéristiques que vous devriez considérer pour acquérir l’une de ces unités.

Fonctionnalités pour choisir les meilleures caméras EVIL

Ces dispositifs, également appelés CSC, sont caméras sans miroir avec lentilles interchangeables. Si ce que vous voulez, c’est avoir cette liberté lors de la manipulation de la caméra pour obtenir le meilleur résultat, cette fonctionnalité, la caractéristique principale de ce type d’appareil, est la clé. Mais c’est vrai que il n’est pas facile de choisir l’objectif idéal, surtout si vous n’avez pas beaucoup d’expérience dans le monde de la photographie.

En plus de cette fonctionnalité, il y en a une autre qui se démarque lors du choix d’un appareil photo comme celui-ci : le taille de votre capteur. Ceci est similaire aux appareils photo reflex, ce qui signifie qu’il est capable de rivaliser avec ceux-ci et même de les surpasser lors de la prise de vue.

Pour décider quels sont les meilleurs caméras sans miroir, vous devez tenir compte de plusieurs aspects importants qui vous feront choisir le plus approprié :

– La résolution, qui se mesure en mégapixels.

– Le lentilles ou objectifs, éléments clés de ce type d’appareil photo : ultra grand angle, grand angle, téléobjectif, etc.

– Taille et type de capteur.

– Sensibilité ISO, idéal pour prendre des photos en basse lumière.

– Visière.

– Stabilisateur d’image.

– Durée de la batterie.

– Taux de prise de vue en continu.

– Si vous avez la fonction de enregistrement.

– Les différents modes de caméra.

– Possibilité de Connexion Wifi.

– Système GPS.

Alpha 7C : un appareil photo qui a de la personnalité

Entre les meilleurs appareils photo maléfiques de 2021, vous trouvez celui-ci de Sony. Que vous soyez novice ou professionnel, avec ce produit vous aurez tout à fait raison. Pour commencer, cette caméra est dimensionnée pour un stockage et une portabilité faciles.

Bien entendu, la qualité des photos n’est plus à faire. Il vous offre une mise au point automatique, rapide et précise pour que vous puissiez réaliser les meilleures photos de portrait grâce à ses 24 mégapixels. Concernant l’enregistrement vidéo, ce produit enregistrer en 4K et 120 FPS avec des effets de mouvement rapide et lent.

Lumix DMC : n’hésitez pas à acheter des appareils photo Evil sur Amazon

Parmi les meilleurs de Caméras maléfiques sur Amazon, Panasonic propose un produit adapté à tous les budgets et doté de fonctionnalités haut de gamme. Cet appareil photo sans miroir à objectif unique vous offre un excellente résolution 4K pour enregistrer des vidéos ou capturer des photos de 8 mégapixels.

D’autre part, il utilise un mode auto-intelligent pour obtenir les meilleurs clichés. Il dispose également de la technologie DFD, qui vous offre la meilleure netteté dans les captures.

Cet appareil photo comprend une fonction Wi-Fi pour que vous puissiez transférer toutes vos créations facilement et sans câbles. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte SD Speed ​​​​Class.

EOS M50 : une merveille apportée par Canon

Vous pouvez avoir des doutes quant à acheter des caméras maléfiques, mais c’est jusqu’à ce que vous tombiez sur ce fascinant capteur de mémoire. Canon ne voulait pas être laissé pour compte et a conçu un Appareil photo 24,1 mégapixels, avec capteur APS-C et pour l’enregistrement 4K et Full HD.

Pas étonnant que ce soit l’un des meilleures caméras EVIL de 2021 pour les banderoles Oui les youtubeurs grâce à sa polyvalence. Il possède un port pour connecter un microphone et une sortie HDMI. Vous pourrez faire des enregistrements en direct sans inconvénient ni perte momentanée de la connexion Internet.

Appareil photo EVIL plein format Sony Alpha 7 III

Appareil photo avec un capteur d’image de 24,2 MP, lisant les pixels complets sans agglutination pour un enregistrement professionnel de vidéos 4K HDR haute résolution. Il dispose également d’une stabilisation optique de l’image sur 5 axes.

Il offre une autonomie plus longue, car il est compatible avec une batterie Z de grande capacité, ce qui vous permettra d’avoir des séances de prise de vue en continu. Sans aucun doute, l’appareil photo parfait si vous recherchez la meilleure qualité d’image. De plus, son capteur plein format 24MP associé à des capacités ISO élevées permettent d’obtenir des images optimales en basse lumière.

Appareil photo sans miroir Nikon Z50

Cet appareil photo se distingue par son système hybride AF (autofocus) rapide, précis et fluide. Grâce à cette technologie, vous pouvez réaliser des photos et des vidéos 4K parfaitement focalisées. Vous obtiendrez également une netteté adéquate d’un bord à l’autre, car les collimateurs AF sur le capteur couvrent 90 % du cadre horizontalement et verticalement.

En revanche, il dispose d’un mode photographie silencieux, de 20 effets créatifs pour photos et vidéos, il est facile à transporter grâce à son corps léger et il s’adapte parfaitement à vos mains grâce à sa taille et le positionnement optimal de ses boutons.

Sony Alpha 6400

Appareil photo compact qui se démarque par la vitesse et la qualité de son autofocus, 0,05s et sa multitude de points AF du système hybride (425 par détection de phase et 169 par détection de contraste), ce qui se traduit par une efficacité à maintenir la mise au point dans des scènes en mouvement constant . Il met également en évidence la vitesse de prise de vue jusqu’à 11 ips, ainsi que la légèreté et la petite taille. Il offre une qualité d’image grâce à son capteur et processeur 24MP et une bonne plage dynamique et un contrôle du bruit. Enregistrez des vidéos en 4K HDR.

Panasonic Lumix DMC-GX80K

Appareil photo 16MP Evil avec écran 3 “, équipé d’un stabilisateur optique 5 axes, d’une capacité de prise de vue RAW et d’une connectivité Wi-Fi. Le stabilisateur d’image permet de capturer des photos nettes dans des environnements difficiles ou avec beaucoup de mouvement, et la fonction Post Focus donne vous avez la liberté de choisir le point focal même après avoir pris l’instantané, dans le cadre du mode 4K, vous pouvez enregistrer en qualité 4K à 30 images par seconde (fps) et extraire l’image 8MP parfaite.

Stylo Olympus E-PL9

Appareil photo compact avec capteur CMOS de 16 mégapixels qui offre une plage dynamique remarquable et un puissant processeur d’image TruePic VIII. Connexion facile au téléphone grâce au Bluetooth et au WLAN. Même avec l’objectif M. Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake, l’Olympus PEN E-PL9 est facilement transportable et apporte une esthétique unique. Design intemporel et élégant dans un boîtier compact et léger. Écran tactile LCD haute résolution rabattable.

Canon EOS M100

Appareil photo numérique avec capteur APS-C de 24,2 mégapixels et DIGIC 7. Il offre une capacité de mise au point de précision maximale avec l’AF CMOS Dual Pixel, qui suit le sujet rapidement et avec précision. AF 49 points et prise de vue en continu à 6,1 ips. Affichez et modifiez des images sur votre smartphone ou votre tablette et partagez-les avec vos contacts. L’écran tactile LCD pliable de 8 cm s’incline à 180 degrés pour une prise de vue et des selfies pratiques.

le meilleurs appareils photo sans miroir ou appareils photo EVILEnfin, ce sont ceux qui s’adaptent à ce que vous attendez dans différents types de situations.

