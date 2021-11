Meilleures cartes de capture pour le streaming Nintendo Switch 2021

Meilleur

cartes de capture pour le streaming Nintendo Switch iMore 2021

De nos jours, le streaming de jeux vidéo est plus courant que jamais et incroyablement facile à faire. Vous pouvez diffuser directement sur des sites de streaming populaires comme Twitch depuis votre Playstation ou Xbox, mais pas depuis votre Nintendo Switch. Ne pas s’inquiéter! Si vous souhaitez diffuser les meilleurs jeux Nintendo Switch, tout ce dont vous avez besoin est l’une de ces cartes de streaming pour commencer. Voici les meilleures cartes de capture pour diffuser votre Nintendo Switch. Vous pouvez diffuser votre Nintendo Switch avec Elgato HD60 S en un rien de temps.

La crème de la crème : Elgato HD60 S Capture Card pour Nintendo Switch



Compacte et facile à installer, l’Elgato HD60 S est la carte parfaite pour diffuser votre Nintendo Switch en streaming. Il est capable de capturer des séquences à 1080 et à 60 FPS, ainsi que de diffuser instantanément votre vidéo sur Youtube ou Twitch avec Instant Gameview.

120 $ sur Amazon

Un excellent choix : Elgato Game Capture HD60 Pro pour Nintendo Switch



Les produits Elgato sont le choix incontournable des streamers et des créateurs de contenu depuis des années, et pour cause. L’Elgato Game Capture HD60 produit une image 1080p à 60FPS, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Le mauvais côté? La qualité vient à un prix élevé. Il n’est pas non plus portable et doit être connecté à un slot PCI-e.

163 $ sur Amazon

Pas besoin d’ordinateur : AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus pour Nintendo Switch



Cette carte de capture portable est incroyablement simple à utiliser, ce qui en fait l’une des meilleures cartes de capture pour Nintendo Switch. Connectez simplement les câbles HDMI à l’appareil et le tour est joué. Vous n’avez pas non plus besoin d’un ordinateur pour enregistrer ; passez simplement en mode sans PC et enregistrez en 4k. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas diffuser en 4k. Ce n’est peut-être pas trop un problème, car la Nintendo Switch produit de toute façon native une image 1080p.

120 $ sur Amazon

Extrême haut de gamme : Elgato 4K60 S+



Si vous avez l’intention d’enregistrer bien plus que du gameplay sur Nintendo Switch, pensez à l’Elgato 4K60 S+. Bien que très coûteux, il est équipé de toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, y compris vous permettant d’enregistrer directement sur une carte SD ou directement sur votre ordinateur, capturant jusqu’à 4K 60 FPS avec prise en charge HDR.

400 $ sur Amazon

Une carte de joueur : Razer Ripsaw HD Game Streaming Capture Card



Le Razer Ripsaw est un appareil de qualité. Il dispose de capacités audio matérielles, d’un micro câblé et de prises casque pour la surveillance. Il peut également être compatible 4K, bien que le Razer Ripsaw ne dispose pas de son propre logiciel.

160 $ ​​sur Amazon

Support supplémentaire inclus : AVerMedia Live Gamer Mini pour Nintendo Switch



L’AVerMedia Live Gamer Mini est une excellente option bon marché pour ceux qui cherchent à diffuser leurs jeux Nintendo Switch. Il peut capturer en 1080p complet et comprend le logiciel RECentral, qui peut vous aider à modérer votre flux.

90 $ sur Amazon

Pour une vérification future : Elgato Game Capture 4K60 Pro pour Nintendo Switch



Une carte 4k n’est pas vitale pour la Nintendo Switch, nous vous recommandons donc d’investir dans cette carte uniquement si vous êtes intéressé par la pérennité. Il prend en charge les logiciels de streaming comme Streamlabs OBS prêts à l’emploi. Il est même livré avec une suite logicielle propriétaire. Vous pouvez immédiatement commencer à diffuser le jeu Nintendo Switch à la résolution la plus élevée possible sur Twitch ou YouTube sans problème en utilisant cette carte.

250 $ chez Amazon 250 $ chez Newegg

Plug and play : carte de capture vidéo USB 2.0 DIGITNOW



L’option la plus abordable de la liste, cette carte de capture est parfaite pour tous ceux qui cherchent à diffuser avec un budget limité. C’est très simple à brancher et à jouer. Le seul problème est qu’il ne sort qu’en 1080p à 30FPS. Cela fera à peine l’affaire pour le Switch, mais ce n’est pas idéal si vous utilisez d’autres consoles.

16 $ sur Amazon

Conçu pour la Switch : GENKI ShadowCast



Le Genki ShadowCast est une petite centrale électrique qui fonctionne avec à peu près toutes les consoles disponibles, mais il est spécialement conçu pour se cacher à l’intérieur de la station d’accueil Nintendo Switch. Lancez simplement l’application GENKI Arcade sur un ordinateur, connectez le câble USB-C à ShadowCast et insérez le ShadowCast pour commencer à diffuser.

50 $ sur Amazon

Pass-through puissant : Mirabox USB3.0 4K HDMI Video Capture Card



Un pass-through HDMI sans latence simple à utiliser, la carte de capture Mirabox fournira une résolution de capture jusqu’à 1080/60Hz, avec une option 4K. Parfait pour diffuser vos jeux Switch sur Youtube ou Twitch.

40 $ sur Amazon

La bonne carte pour toutes les occasions

Ce ne sont là que quelques-unes de nos cartes de capture préférées pour la Nintendo Switch. Bien qu’elle soit chère, la meilleure carte globale est la Elgato HD60 S Capture Card. Il est simple à utiliser et est parfait pour la Nintendo Switch, même si vous êtes passé à la Nintendo Switch OLED.

Bien qu’extrêmement coûteux, si vous optez pour un modèle encore plus haut de gamme tel que l’Elgato 4K60 S+, vous serez à l’épreuve du temps. Vous pouvez également utiliser ces cartes de streaming pour d’autres appareils, alors assurez-vous de prendre cela en considération et d’autres accessoires Nintendo Switch avant de faire des achats. Avez-vous simplement l’intention de capturer le gameplay de la Nintendo Switch ou devez-vous être prêt à tout ?

Si vous avez uniquement l’intention de capturer le gameplay de la Nintendo Switch, vous n’avez pas besoin de vider votre portefeuille avec une option haut de gamme. Si, d’un autre côté, vous capturez également des séquences PC haut de gamme, ou même un gameplay à partir d’une console plus récente, alors vous voudrez envisager de dépenser plus,

Si le prix n’est pas votre tasse de thé, l’AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus est également une excellente option. Le mode sans PC est idéal pour capturer le jeu Switch lorsque vous êtes loin de votre ordinateur.

