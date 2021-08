Meilleures cartes graphiques 2021 : les meilleurs GPU pour les jeux

O ACHETER LES MEILLEURS GPU MAINTENANT

Les meilleures cartes graphiques pour 2021 peuvent vous accompagner dans vos besoins de montage vidéo ou de conception graphique, ainsi que gérer tout jeu graphiquement intensif à haute résolution. Et, il existe des cartes vraiment impressionnantes comme la Nvidia GeForce RTX 3080.

Malheureusement, les cartes graphiques AMD et Nvidia sont actuellement rares, ce qui entraîne une flambée des prix sur le marché de l’occasion. Les dernières cartes de la gamme AMD RDNA 2 et Nvidia Ampere en valent vraiment la peine, mais vous voudrez vous assurer de choisir la bonne carte avant de perdre des centaines de dollars.

Quelle que soit la direction que vous prenez, que vous mettiez à niveau votre ancien ordinateur portable de jeu ou que vous construisiez votre propre PC, vous avez besoin de l’un des meilleurs GPU pour une expérience immersive et transparente avec les meilleurs jeux PC ou le logiciel de création de contenu le plus exigeant. Jetez un œil à notre liste pour trouver la solution qui vous convient le mieux.

(Crédit image : Nvidia)

1. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Meilleure carte graphique

Caractéristiques

Processeurs de flux : 4 864

Horloge de base : 1,41 GHz (augmentation de 1,67 GHz)

Mémoire : 8 Go GDDR6

Horloge mémoire : 14 Gbit/s

Sorties : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Connecteurs d’alimentation : 1x PCIe 8 broches (adaptateur vers 1x 12 broches inclus)

Raisons d’acheter

+Excellentes performances 1080p+Les performances de traçage des rayons sont solides

Raisons à éviter

-Seulement des performances 4K d’entrée de gamme

AMD n’est-il plus le roi des GPU de grande valeur ? La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti menace certainement cette affirmation avec son rapport qualité-prix. Dernière arrivée dans la gamme RTX 3000, cette carte graphique dépasse largement sa catégorie de poids, offrant des performances qui pourraient rivaliser avec celles de la RTX 2080 Super tout en gardant son prix incroyablement abordable pour la plupart des gens. Et, c’est avec un lancer de rayons impressionnant inclus. Les jeux 1080p n’ont jamais été aussi bons et aussi abordables.

Lire la critique complète : Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

(Crédit image : Nvidia)

2. Nvidia GeForce RTX 3080

La meilleure carte graphique, haut la main

Caractéristiques

Processeurs de flux : 8 704

Horloge de base : 1,44 GHz (augmentation de 1,71 GHz)

Mémoire : 10 Go GDDR6X

Horloge mémoire : 19 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 2x PCIe 8 broches

Sorties : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Raisons d’acheter

+Excellentes performances de jeu 4K+Faibles températures

Raisons à éviter

-Encore un peu cher

Avec la Nvidia GeForce RTX 3080, les jeux 4K sont devenus beaucoup plus accessibles. Auparavant, vous deviez débourser plus de 1 000 $/1 000 £ pour obtenir des fréquences d’images jouables avec le RTX 2080 Ti. Cependant, avec la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, le prix des jeux 4K a été réduit de près de moitié, grâce au RTX 3080. Il bénéficie de l’un des plus grands sauts générationnels de l’histoire du GPU, offrant une amélioration des performances de 50 à 80 % par rapport à le RTX 2080 et une augmentation de 20 à 30% par rapport au RTX 2080 Ti, tout en gardant le même prix que le RTX 2080. C’est à la fois une puissance absolue d’une carte graphique et une grande valeur, si vous avez un peu plus de l’argent qui traîne.

Lire la critique complète : Nvidia GeForce RTX 3080

(Crédit image : Avenir)

3. Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Le nouveau leader Ampère de Nvidia

Caractéristiques

Processeurs de flux : 10 240

Horloge de base : 1,37 GHz (augmentation de 1,67 GHz)

Mémoire : 12 Go GDDR6X

Horloge mémoire : 14 Gbit/s

Sorties : HDMI, 3x DisplayPort

Connecteurs d’alimentation : 2x PCIe 8 broches

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Belle carte graphique+Même taille que RTX 3080

Raisons à éviter

-Très cher-Faim gourmand en énergie

Il y a un nouveau champion Nvidia en ville, et il amène la puissance et les performances à un prix encore plus accessible. Offrant des performances de niveau RTX 3090, un exploit impressionnant en soi, le RTX 3080 Ti tant attendu est proposé à un prix encore meilleur, rendant toute cette puissance plus accessible que jamais. Il poursuit ce que le RTX 3080 a commencé – faire entrer le jeu 4K dans l’arène grand public – avec ses performances époustouflantes en 4K à 60 images par seconde tout en réduisant de quelques centaines de dollars le prix élevé du 3090. C’est la meilleure carte graphique du marché en ce moment, surtout si vous vous souciez du lancer de rayons.

Lire la critique complète : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

(Crédit image : Nvidia)

4. Nvidia GeForce RTX 3090

Meilleure carte graphique pour les créatifs

Caractéristiques

Processeurs de flux : 10 496

Horloge de base : 1,40 GHz (augmentation de 1,70 GHz)

Mémoire : 24 Go GDDR6X

Horloge mémoire : 19,5 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 2x PCIe 8 broches

Sorties : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Raisons d’acheter

+Performances GPU à battre+Performances jusqu’à 8k

Raisons à éviter

-Extrêmement cher-Très grand

Vous ne pouvez pas battre la Nvidia GeForce RTX 3090 en termes de performances. Avec un énorme 24 Go de RAM, aucun jeu ou, plus important encore, un projet graphique lourd ne souffrira de problèmes de performances. En fait, vous pouvez même obtenir des performances 8K à 60 ips sur le 3090. C’est une unité incroyablement chère, et assez grande aussi, donc ce sera probablement trop de GPU pour la plupart des utilisateurs. La Nvidia GeForce RTX 3090 est, par essence, un remplaçant du Titan, elle s’adresse donc davantage à l’utilisateur créatif s’attaquant au rendu 3D et vidéo intensif qu’au joueur passionné. Même ainsi, il s’accompagne d’une réduction de prix massive par rapport au Titan, même s’il reste hors du budget de la plupart des gens.

Lire la critique complète : Nvidia GeForce RTX 3090

(Crédit image : AMD)

5. AMD Radeon RX 5600 XT

Nvidia ferait mieux de se méfier

Caractéristiques

Processeurs de flux : 3 584

Horloge de base : 1 506

Mémoire : 11 Go GDDR5X

Horloge mémoire : 10 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 2 x 8 broches

Sorties : 1.4 avec DSC DisplayPort, HDMI avec prise en charge 4K60

Raisons d’acheter

+Performances qui définissent la génération+Abordable

Raisons à éviter

-Pas de ray tracing-Seulement 6 Go de VRAM

Si vous recherchez la meilleure carte graphique pour les jeux 1080p, vous voudrez peut-être examiner ce que l’AMD Radeon RX 5600 XT a à offrir. Cette carte AMD bat la Nvidia GeForce RTX 2060 avec son prix plus abordable, offrant des fréquences d’images élevées et de nombreuses fonctionnalités logicielles tout en nécessitant moins d’énergie. Bien sûr, il n’a pas le lancer de rayons et le suréchantillonnage d’apprentissage en profondeur (DLSS) de la concurrence, mais pour les performances et la valeur brutes, le concurrent d’AMD sort vainqueur.

Lire la critique complète : AMD Radeon RX 5600 XT

(Crédit image : Nvidia)

6. Nvidia GeForce RTX 3070

L’une des meilleures cartes graphiques de tous les temps

Caractéristiques

Processeurs de flux : 5 888

Horloge de base : 1,50 GHz (augmentation de 1,73 GHz)

Mémoire : 8 Go GDDR6

Horloge mémoire : 14 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 1x PCIe 8 broches (adaptateur vers 1x 12 broches inclus)

Sorties : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

Raisons d’acheter

+Performances incroyables+Carte graphique au meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui+Performances de traçage de rayons impressionnantes

Raisons à éviter

-Mêmes prix gonflés que le connecteur d’alimentation à 12 broches requis par Turing

La meilleure carte graphique du marché pour la plupart des gens, la Nvidia GeForce RTX 3070 offre d’excellentes performances – à égalité avec la RTX 2080 Ti même – sans coûter un bras et une jambe. Avant cette carte, les jeux 4K étaient hors du budget de beaucoup de gens. Le RTX 3070 l’apporte donc au grand public pour la première fois, et c’est sans que vous ayez à faire des compromis sur les paramètres de la plupart des jeux. Et avons-nous mentionné le fait que ce GPU est incroyablement bon marché ? Un prix bon marché plus un jeu 4K sur des paramètres de qualité équivaut à un excellent rapport qualité-prix, et c’est pourquoi le RTX 3070 est en tête de notre liste.

Lire la critique complète : Nvidia GeForce RTX 3070

(Crédit image : AMD)

7. AMD Radeon RX 6700 XT

Un autre swing haut de gamme d’AMD

Caractéristiques

Processeurs de flux : 2 560

Horloge de base : 2,32 GHz (augmentation de 2,58 GHz)

Mémoire : 12 Go GDDR6

Horloge mémoire : 16 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 8 broches + 6 broches

Sorties : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 avec DSC

Raisons d’acheter

+Excellentes performances 1440p+Ray tracing+Carte légère sans affaissement

Raisons à éviter

-Les performances de traçage des rayons sont faibles-Pas de super résolution FidelityFX

Ceux qui sont à l’aise avec votre BIOS et qui recherchent une carte graphique 1440p légèrement plus accessible, en termes de prix, apprécieront la dernière offre haut de gamme d’AMD. Ce rival Nvidia GeForce RTX 3060 Ti offre une performance solide de 1440p avec le lancer de rayons pour démarrer. Cela arrive également au bon moment, avec la popularité croissante des moniteurs de jeu 1440p. Son prix est un peu plus proche du RTX 3070 plus puissant, mais si vous êtes un fan d’AMD, c’est toujours un excellent concurrent.

Lire la critique complète : AMD Radeon RX 6700 XT

(Crédit image : AMD)

8. AMD Radeon RX 6800

Le retour d’AMD sur le marché des cartes graphiques haut de gamme

Caractéristiques

Processeurs de flux : 3 840

Horloge de base : 1,82 GHz (augmentation de 2,10 GHz)

Mémoire : 16 Go GDDR6

Horloge mémoire : 16 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 2 x 8 broches

Sorties : DisplayPort 1.4 avec DSC, HDMI 2.1 VRR et FRL

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Enfin, le ray tracing AMD

Raisons à éviter

-Conception de division

Si vous pensez qu’AMD est toujours bloqué sur les marchés budget et milieu de gamme, détrompez-vous. L’AMD Radeon RX 6800 marque le retour d’AMD sur le marché des cartes graphiques haut de gamme, et c’est un as premium sans le prix incroyablement premium. Ce GPU offre de solides performances de jeu 4K et un lancer de rayons impressionnant à 1440p, tout en étant un meilleur rapport qualité-prix que son rival direct, le RTX 3070, grâce à sa VRAM. De plus, la technologie Smart Access Memory d’AMD le rendra encore plus rapide.

Lire la critique complète : AMD Radeon RX 6800

(Crédit image : MSI)

9. Trio de jeu X MSI RTX 3090

Pour quand vous avez besoin du meilleur

Caractéristiques

Processeurs de flux : 2 176

Horloge de base : 1 650

Mémoire : 24 Go GDDR6X

Horloge mémoire : 19,5 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 3 x 8 broches

Sorties : DisplayPort 1.4a x3, HDMI 2.1

Raisons d’acheter

+Incroyablement puissant+RVB élégant

Raisons à éviter

– Si cher

Si vous recherchez la Nvidia GeForce RTX 3090, vous en voudrez une avec un refroidisseur plus que suffisamment puissant pour gérer toute la puissance offerte. Le MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio a la puissance de refroidissement non seulement pour gérer ce GPU avec ses paramètres d’origine, mais a assez de punch pour l’overclocker pour le rendre encore plus puissant. Pour un GPU qui rigole déjà face à tous les jeux PC en 4K, cette puissance supplémentaire n’est que la cerise sur le gâteau.

Lire la critique complète : MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio

(Crédit image : PNY)

10. PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

La meilleure carte graphique eSports

Caractéristiques

Processeurs de flux : 1 536

Horloge de base : 1 500 MHz

Mémoire : 6 Go GDDR6

Vitesse de la mémoire : 12 Gbit/s

Connecteurs d’alimentation : 1 x 8 broches

Sorties : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Raisons d’acheter

+Abordable+Excellentes performances 1080p

Raisons à éviter

-Bande passante mémoire limitée

Lorsque Nvidia a dévoilé pour la première fois sa gamme Turing, il était difficile de trouver un modèle qui ne coûte pas un bras et une jambe. Néanmoins, avec le lancement de la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti – en particulier le modèle PNY XLR8 Gaming OC – les performances de nouvelle génération sont devenues accessibles à tous. Vous n’aurez pas accès aux jeux 4K 60 ips avec cette carte, mais c’est l’une des meilleures cartes graphiques pour tous ceux qui utilisent encore un écran 1080p, et elle peut gérer la plupart des jeux d’esport bien au-dessus de 60 ips. À cette résolution, vous aurez du mal à trouver un titre qu’il ne peut pas gérer.

Lire la critique complète : PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Michelle Rae Uy a également contribué à cet article.

