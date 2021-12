Meilleures cartes mémoire pour Amazon Fire Tablet 2021

Meilleur

Grâce à l’emplacement pour carte microSD inclus, vous pouvez récupérer rapidement l’une des meilleures cartes mémoire pour la tablette Amazon Fire pour étendre le stockage. Que vous ayez acheté l’une des meilleures tablettes Amazon Fire pour vous-même ou vos enfants, vous avez probablement remarqué que le stockage interne ne va pas très loin. Malheureusement, vous pouvez rapidement le remplir avec quelques jeux, quelques applications et des médias, ce qui est un peu décevant. Assurez-vous donc de coupler l’une des meilleures tablettes Android avec les meilleures cartes mémoire et augmentez le stockage.

Tout simplement le meilleur : la carte Ultra MicroSD de 64 Go de SanDisk



Une capacité de 64 Go est souvent l’endroit idéal pour de nombreuses personnes lorsqu’il s’agit de cartes microSD. Il a beaucoup de place pour les applications, la musique et les jeux sans trop dépenser.

Beaucoup d’espace : carte MicroSD Silicon Power 256 Go



Silicon Power n’est peut-être pas un nom familier pour beaucoup, mais la société propose de très bonnes options de stockage, notamment des cartes microSD. Cette carte Silicon Power Superior comprend 256 Go de stockage tout en offrant des vitesses de transfert rapides et est compatible avec de nombreux appareils, y compris les tablettes Amazon Fire.

Une beauté économique : la carte MicroSD Kingston Canvas Select de 64 Go



Vous aimez l’idée d’une carte de 64 Go mais souhaitez dépenser le moins possible ? Silicon Power offre exactement cela, et pour les chasseurs de bonnes affaires, cela est imbattable. De plus, un adaptateur de carte SD inclus rend les transferts de fichiers de votre PC vers la tablette Fire plus faciles que jamais.

Tout-en-un : microSD PNY 128 Go Elite-X classe 10 U3 V30



Pour ceux qui souhaitent stocker de nombreux fichiers locaux sur votre tablette Fire, passer à une carte de 128 Go est une décision intelligente. PNY est rapide avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s, ce qui en fait une option impressionnante pour la meilleure carte mémoire Fire Tablet.

Grand stockage, nom de marque : Samsung (MB-ME128GA/AM) Carte MicroSD 128 Go



Une autre carte de 128 Go à considérer est celle de Samsung. L’EVO Select est puissant, a beaucoup d’espace et est très abordable. Samsung offre même une garantie limitée de 10 ans sur cette carte, donc si quelque chose tourne mal, vous serez protégé.

Une valeur fantastique : la carte SanDisk Ultra MicroSD de 200 Go



Le SanDisk Ultra 200 Go est excessif pour la plupart des gens, mais si vous souhaitez stocker une quantité infinie de films et d’autres fichiers volumineux, c’est une excellente option. Avec la taille plus grande, vous aurez du mal à trouver une meilleure valeur pour la quantité de stockage avec le SanDisk Ultra.

Tout ce que vous pouvez obtenir : Carte MicroSD PNY PRO Elite 1 To V30



Si vous voulez une carte microSD pouvant contenir tout ce à quoi vous pouvez penser et bien plus encore, alors le PNY PRO Elite est la solution. Cette carte microSD de 1 To est haut de gamme avec des vitesses de lecture jusqu’à 100 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 90 Mo/s. Avec le PNY PRO Elite, vous obtiendrez même la meilleure note de performance A2, permettant d’exécuter des applications directement à partir de la carte microSD.

Plus rapide que rapide : Carte MicroSD Lexar 633x 512 Go



La Lexar 633x est l’une des meilleures cartes mémoire Fire Tablet, avec sa capacité à transférer du contenu jusqu’à 100 Mo/s. Lexar comprend également un adaptateur SD, ce qui vous permet de transférer facilement des fichiers dans les deux sens vers la tablette Fire de votre choix.

Ultra robuste : SanDisk 128 Go Extreme MicroSDXC



Parfois, c’est bien d’avoir une carte microSD de base, mais si vous avez tendance à être un peu plus brutal avec vos appareils, cela ne fera tout simplement pas l’affaire. Heureusement, le SanDisk Extreme est là pour sauver la situation avec sa capacité de stockage de 128 Go, en plus d’être résistant aux chocs, à l’eau et même aux rayons X pour les moments où vous devez monter dans un avion.

Augmentez le stockage avec les meilleures cartes mémoire pour une tablette Amazon Fire

N’importe laquelle des cartes ci-dessus donnera à votre tablette Fire un bon boost de stockage. Néanmoins, si nous en recommandons un parmi tous, notre premier choix va à la carte MicroSD de 64 Go de SanDisk. 64 Go, c’est beaucoup d’espace supplémentaire pour charger vos fichiers locaux, et lorsque vous ajoutez cela à des vitesses de transfert incroyables et à un prix solide, vous obtenez un package attrayant.

Là encore, si vous savez que vous avez beaucoup de films et de jeux à stocker, vous aurez peut-être besoin de quelque chose de plus substantiel. Dans ce cas, nous vous recommandons de faire des folies pour la carte MicroSD SanDisk Ultra 200 Go. Cette carte offre beaucoup plus d’espace sans se ruiner, ce qui en fait l’une des meilleures cartes mémoire Fire Tablet sur lesquelles vous pouvez dépenser votre argent durement gagné. Ainsi, que vous utilisiez Fire 7 pour regarder des films ou Fire HD 10 pour faire votre travail, une excellente carte microSD pour gérer tout ce dont vous avez besoin.

