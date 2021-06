Meilleures cartes microSD pour Android 2021

Meilleur

Une carte microSD pour votre téléphone Android vous permet de déplacer facilement vos fichiers, photos et musique d’un appareil à l’autre sans avoir à vous fier à un Wi-Fi stable ou à des données coûteuses. Une carte microSD Android vous permet également de charger votre téléphone avec plus d’applications, de musique et de films, ce qui est particulièrement utile si votre appareil ne dispose pas de beaucoup de stockage interne. Mais lesquels sont les meilleurs ? Voici une bonne sélection parmi laquelle choisir.

Meilleur mélange : SAMSUNG (MB-ME32GA/AM) microSDHC EVO Select



Il s’agit de notre carte préférée car elle est fiable, rapide et mise en vente fréquemment. Et il offre des vitesses fulgurantes allant jusqu’à 100 Mo/sec. lecture et 90 Mo/sec. écrivez.

À partir de 7 $ sur Amazon

Ultra abordable : SanDisk 128 Go Ultra MicroSDXC



SanDisk a des cartes plus puissantes, mais l’Ultra est la bonne réponse pour la plupart, offrant des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s.

À partir de 6 $ sur Amazon

Devenez pro : PNY 64 Go PRO Elite classe 10 U3 microSDXC



Cette carte est un excellent choix pour les utilisateurs expérimentés qui ont l’intention d’utiliser la carte pour stocker des données d’application et enregistrer des vidéos 4K.

À partir de 11 $ sur Amazon

Pour une utilisation constante : Samsung PRO Endurance



Cette carte est idéale pour l’enregistrement en boucle dans les caméras de tableau de bord et les caméras de sécurité, mais elle est également excellente pour les téléphones à mémoire.

À partir de 8 $ sur Amazon

Idéal pour la vidéo 4K : Lexar Professional 1000x



Cette carte rapide est parfaite pour filmer de nombreuses vidéos 4K et stocker de nombreuses données de jeu, grâce à cette classification de vitesse V60.

196 $ sur Amazon

Options haute capacité : SanDisk Extreme



Optimisé pour les applications, il est disponible jusqu’à 1 To ridiculement massif si vous devez tenir toute votre vie numérique.

À partir de 10 $ sur Amazon

Robuste : SanDisk High Endurance



Si vous aimez emmener votre téléphone sur les pistes de ski, à la plage ou si vous le laissez tomber beaucoup, cette carte est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.

Super résistante : Carte microSD Verbatim Premium avec adaptateur



Avec une vitesse de classe vidéo V10 et une vitesse de lecture/écriture jusqu’à 80 Mo/s, cette carte peut résister aux éléments.

À partir de 11 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Résistez aux éléments : carte microSD Netac 32 Go



Cette carte ultra-robuste peut résister à presque tout, de l’eau aux chocs, aux températures extrêmes et même aux rayons X.

À partir de 7 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Que signifient toutes ces classes pour votre carte ?

Il existe de nombreuses spécifications différentes utilisées pour classer les vitesses des cartes microSD, et la plupart des cartes ont au moins deux de ces classifications en plus des vitesses de lecture/écriture directes répertoriées pour la carte. Voici votre aide-mémoire pour ces formats et lesquels sont meilleurs que les autres :

Classe de vitesse vidéo: Indiqué par un V stylisé suivi de chiffres de 6 à 90, cette classe est l’un des systèmes de classification les plus récents et a été développée spécifiquement pour le tournage de vidéos ultra-haute définition. La V30 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, la V60 à une vitesse d’écriture de 60 Mo/s et la V90 à 90 Mo/s, mais à moins que votre téléphone enregistre une vidéo 8K, vous n’avez probablement pas besoin d’une carte V90.

Classe de vitesse UHS: Indiqué par un 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’un U, cette classe est encore utilisée sur la plupart des cartes aujourd’hui. U1 démarre à une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, U3 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, et les deux sont parfaitement adaptés à la plupart des téléphones Android.

Classe de vitesse: Indiqué par un numéro à l’intérieur d’un C, il s’agissait du système de classification original des cartes SD. La classe 10 était aussi élevée que cette classe, une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, et pratiquement toutes les cartes qui valent la peine d’être achetées aujourd’hui sont bien au-delà de cette vitesse à ce stade, ce n’est donc pas un indicateur aussi utile de puissance/qualité de nos jours.

Vous remarquerez peut-être que toutes ces spécifications sont axées sur la vitesse d’écriture – qui a tendance à être le plus bas des deux taux sur une carte SD – donc si vous voyez une carte avec une vitesse de “transfert” de 100 Mo/s mais seulement une classe U3 , il est probable que la carte ait une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 30 Mo/s.

Pour la plupart des utilisateurs qui souhaitent simplement utiliser une carte microSD pour stocker des données d’applications, de la musique et des films pour une lecture hors ligne, vous vous en sortirez parfaitement avec une carte U1 ou U3 comme la Samsung EVO Select. Si vous envisagez d’utiliser une carte microSD pour prendre de grandes quantités de photos ou de vidéos 4K, vous voudrez peut-être vous tourner vers une carte U3/V30 (30 Mo/s) ou V60, telle que la Lexar Professional 1000x.

Vérifiez votre téléphone avant d’acheter

Comme à peu près tout le reste dans un téléphone, les fabricants doivent autoriser un logiciel spécifique pour que certains formats de carte microSD fonctionnent sur leurs appareils, et c’est pourquoi certains téléphones comme le Galaxy Note 10+ disent qu’ils prennent jusqu’à une carte de 1 To. En revanche, d’autres téléphones pourraient seulement dire qu’ils n’acceptent qu’une carte de 128 Go.

Dans la plupart des cas, vous pouvez coller une carte de 256 Go dans un téléphone uniquement évalué à 128 Go et tout va bien, mais j’essaie généralement de m’en tenir aux tailles nominales en ce qui concerne les cartes micro SD Android afin que si quelque chose ne va pas, le support ne peut pas vous blâmer d’avoir utilisé une carte trop grosse. Et à moins que votre téléphone n’indique spécifiquement qu’il peut accepter une carte de 1 To, ne gaspillez pas votre argent pour une carte, car des capacités aussi élevées nécessitent un téléphone conçu pour les gérer.

