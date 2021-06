Meilleures cartes microSD pour Galaxy Note 9 en 2021

Meilleur

Le Galaxy Note 9 est livré avec une grande quantité de stockage avec le modèle de base à 128 Go, mais si vous voulez en obtenir plus avec la variante 512 Go, vous devez débourser 250 $ supplémentaires. Certes, cette version est également livrée avec 2 Go de RAM supplémentaires, mais c’est encore beaucoup plus d’argent en plus d’un téléphone déjà cher. Heureusement, vous n’avez pas à faire des folies pour plus d’espace de stockage. Au lieu de cela, vous pouvez acheter une carte microSD pour beaucoup moins d’argent tout en vous donnant plus de marge de manœuvre. Et nous avons rassemblé une collection des meilleures cartes microSD Galaxy Note 9 que vous pouvez obtenir.

Polyvalent : SAMSUNG : EVO Select 128 Go MicroSDXC



Choix du personnel

Pour pas trop d’argent, vous pouvez obtenir la carte microSD EVO Select 128 Go de Samsung et porter votre stockage total disponible à un impressionnant 256 Go. Les vitesses de lecture et d’écriture sont respectivement évaluées à 100 Mo/s et 90 Mo/s, et la carte est conçue pour fonctionner à des températures allant de -13 à 185 degrés Fahrenheit.

19 $ sur Amazon

Fiabilité sur laquelle vous pouvez compter : SanDisk 128 Go Extreme MicroSDXC



La série Extreme de SanDisk est la recommandation microSD depuis plusieurs années, et pour une bonne raison. La carte offre des vitesses de lecture jusqu’à 160 Mo/s et 90 Mo/s en écriture et est résistante à la température, à l’eau, aux chocs et aux rayons X.

Bon pour une pièce de rechange : SanDisk Ultra 32 Go – Pack de 2



Vous avez juste besoin d’un peu d’espace supplémentaire ? Cette carte est conforme aux normes UHS-U1 Classe 10 pour garantir des performances rapides, des vitesses de lecture atteignant 98 Mo/s, et l’adaptateur inclus vous permet de l’utiliser dans un emplacement pour carte SD pleine taille. Si vous ne prévoyez pas de stocker beaucoup de fichiers locaux, c’est un excellent achat. Et vous en avez deux pour pouvoir en garder un en réserve.

16 $ chez Amazon 32 $ chez Walmart

Facile sur le portefeuille: SanDisk 64 Go Ultra MicroSDXC



Pour quelques dollars de plus, vous pouvez passer à la carte SanDisk Ultra 64 Go. Outre l’espace supplémentaire, les vitesses de lecture sont également un peu plus rapides à 100 Mo/s. SanDisk comprend également un adaptateur SD standard, et juste pour être sûr, vous avez des évaluations pour l’imperméabilisation, la résistance aux chocs et la résistance à la température.

15 $ sur Amazon

Idéal pour beaucoup de photos : Samsung 256 Go EVO Plus Class



Si vous avez un peu plus d’argent à dépenser, vous pouvez passer à la carte microSD Samsung EVO Plus Class 10 avec un énorme espace de 256 Go. En plus de tout ce stockage, vous bénéficiez également d’une imperméabilisation, d’une protection contre la température et de vitesses de lecture/écriture ultra-rapides ; de plus, il est livré avec un adaptateur SD.

40 $ sur Amazon

Délicieusement exagéré : SanDisk 400 Go Ultra microSDXC



Besoin d’une quantité folle de stockage? Vous pouvez aller jusqu’au bout pour la carte microSD de 400 Go de SanDisk – portant votre Note 9 de 128 Go à un monstrueux 528 Go d’espace disponible ! Il y a une vitesse de lecture maximale de 100 Mo/s, une vitesse d’écriture minimale de 10 Mo/s, une étanchéité, une protection contre les températures intenses, etc.

50 $ sur Amazon

La plupart que vous pouvez obtenir : Carte MicroSDXC PNY Elite 512 Go



Nous ne savons pas qui a besoin d’une carte microSD de 512 Go, mais si vous vous sentez obligé d’en acheter une, PNY est là pour vous. Cette quantité ridicule d’espace peut contenir jusqu’à 100 000 images de 18 MP et offre des vitesses de 90 Mo/s. C’est de loin la carte la plus chère de la liste, mais vous pouvez être tranquille en sachant que vous ne manquerez jamais d’espace.

87 $ sur Amazon

Achetez la carte qui vous convient le mieux

Quelle est la meilleure carte microSD Galaxy Note 9 ? Cela dépend en fin de compte de la façon dont vous utilisez votre téléphone et du nombre de fichiers locaux avec lesquels vous prévoyez de le charger. Je recommanderais d’utiliser le Samsung EVO Select 128 Go car il double le stockage sur votre Note 9 pour seulement 20 $.

Si vous savez qu’il n’y aura toujours pas assez d’espace pour tous vos films, jeux, applications, etc., les Samsung EVO Plus 256 Go et SanDiskUltra 400 Go offrent beaucoup plus d’espace tout en étant relativement abordables compte tenu de ce qu’ils apportent à la table.

À l’opposé, il y a le SanDisk Ultra 32 Go. C’est une augmentation modeste du stockage qui vous donnera beaucoup plus de marge de manœuvre, et pour les personnes qui n’ont pas besoin de beaucoup d’espace supplémentaire, c’est un bon ajustement. La meilleure partie? Vous pouvez obtenir un pack de deux pour un prix assez raisonnable, en garder un pour une pièce de rechange ou en utiliser un pour stocker du contenu professionnel et un pour les photos personnelles et autres fichiers.

Il existe de nombreuses excellentes cartes microSD pour les appareils Android, et chacune d’entre elles serait un bon choix pour le Note 9.

