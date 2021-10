Meilleures cartes microSD pour Galaxy S8 en 2021

Meilleur

Le Galaxy S8 offre 64 Go de stockage interne, ce qui pourrait être plus que suffisant pour certains. Mais supposons que votre téléphone soit presque à pleine capacité avec toute votre musique, vidéo ou photos. Dans ce cas, vous devriez profiter du stockage extensible du Galaxy S8 et vous procurer une carte microSD Galaxy S8 de qualité. Malheureusement, Samsung ne vous permet pas d’utiliser votre microSD pour un stockage adoptable, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l’utiliser comme vous le faites pour le stockage interne du téléphone. Pourtant, c’est un endroit idéal pour stocker vos précieuses photos et vidéos ou pour charger latéralement votre musique, vos médias et vos jeux préférés.

Pour le long terme : Samsung EVO Select 128 Go – MicroSDXC



Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 90 Mo/s, c’est la carte la plus rapide de Samsung qui est également classée U3, ce qui la rend parfaite pour la vidéo 4K. La capacité de 128 Go triplera votre espace de stockage et contiendra des dizaines de films ou des milliers de chansons.

18 $ sur Amazon

Valeur extrême : SAMSUNG : EVO Select 128 Go MicroSDXC UHS



La carte microSDHC UHS-I hautes performances de SanDisk offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 80 Mo/s, et avec sa classification U3, elle est plus que capable de gérer la vidéo 4K. Les 64 Go doubleront votre stockage pour le coût d’une grande pizza.

Un choix d’élite : PNY 128 Go PRO Elite Class 10 U3



La carte U3 Pro Elite 128 Go de PNY offre beaucoup de stockage et les vitesses dont vous avez besoin. Classé à U3, il est idéal pour la vidéo et est capable de vitesses de lecture jusqu’à 95 Mo/s et d’écriture de 90 Mo/s. Compte tenu du prix des autres cartes PNY, c’est certainement votre meilleur rapport qualité-prix.

20 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Samsung moins cher : Samsung 32 Go EVO Plus classe 10 Micro SDHC



Samsung propose des cartes beaucoup plus grandes que 32 Go, mais vous n’aurez peut-être pas besoin de beaucoup plus de stockage supplémentaire que cela. Si vous avez juste besoin d’un peu d’espace supplémentaire et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup pour une carte, cette carte EVO+ fait parfaitement l’affaire.

10 $ sur Amazon

Haute capacité, prix bas : carte mémoire SanDisk 200 Go Ultra microSDXC UHS-I



SanDisk est une marque respectée pour les cartes mémoire et les produits de stockage et les cartes comme celle-ci vous montrent pourquoi. La SanDisk Ultra 200 Go est une carte de classe 10 avec une garantie de 10 ans et des vitesses de transfert rapides (jusqu’à 100 Mo/s).

34 $ sur Amazon

Meilleur rapport qualité-prix : Carte Micro SD Lexar 32 Go



Cette carte V10 est classée A1 et offre un espace de stockage supplémentaire simple pour des photos, de la musique et plus encore. Et le prix ne peut pas être battu par une marque aussi réputée. De plus, il est étanche, antichoc et résistant aux températures extrêmes.

7 $ sur Amazon

Donnez à votre téléphone une marge de manœuvre supplémentaire avec une carte microSD

Il y a de fortes chances que vous possédiez votre Galaxy S8 depuis un certain temps maintenant et que vous approchez de la capacité de stockage. Donc, que vous supprimiez constamment des photos ou des applications pour libérer de l’espace sur votre téléphone ou que vous souhaitiez charger le téléphone avec vos médias préférés, il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour acheter une carte microSD Galaxy S8. Cependant, il est important de noter que la popularité et la petite taille des microSD en font une cible de choix pour les contrefacteurs. Alors lisez les petits caractères.

Notre meilleur conseil est d’essayer de vous en tenir aux marques de confiance de vendeurs de confiance, de toujours vérifier les cartes à leur arrivée et de déposer immédiatement une réclamation pour retourner ou échanger la carte si vous pensez avoir acheté une contrefaçon.

La meilleure carte que vous devriez obtenir est la Samsung EVO Select 128 Go, qui est disponible à un prix avantageux qui chute régulièrement encore plus bas en vente. Samsung est un choix naturel pour un téléphone Samsung, mais SanDisk propose également une option assez intéressante pour les cartes de 200 Go et 256 Go.

