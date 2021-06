Meilleures cartes microSD pour Galaxy S9 en 2021

Meilleur

Avec des options de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go, le Samsung Galaxy S9 vous couvre, quels que soient vos besoins. Cependant, si vous achetez le téléphone et réalisez que vous avez besoin de plus d’espace après coup, l’emplacement pour carte microSD du Galaxy S9 facilite la mise à niveau de votre stockage à tout moment. Il existe une tonne de cartes microSD parmi lesquelles choisir, mais quelle est la meilleure carte microSD Galaxy S9 ? Sans aucun doute, ce sont les meilleurs que vous puissiez obtenir.

Choisissez la meilleure carte microSD qui vous convient

En ce qui concerne les cartes microSD, votre utilisation et vos habitudes sont les facteurs les plus importants pour décider laquelle est la meilleure carte microSD Galaxy S9. Bien que cela ne s’applique certainement pas à tout le monde, nous pensons que le Samsung 128 Go EVO Plus est la meilleure carte microSD pour le Samsung Galaxy S9. En plus des 64 Go intégrés du S9, cela vous donne une allocation de stockage combinée de 192 Go. Cela devrait être plus que suffisant pour toutes vos applications, jeux, photos et films.

Dans le même temps, n’achetez pas plus d’espace de stockage que vous n’en avez réellement besoin. Si vous avez juste besoin d’un peu plus de marge de manœuvre et que vous souhaitez dépenser le moins possible, allez-y et procurez-vous le Samsung 32 Go EVO Select. Cela vous donnera un excellent boost de stockage et ne coûte que quelques dollars.

Si vous avez besoin de beaucoup d’espace de stockage, nous vous recommandons le Samsung 256 Go EVO Plus plutôt que l’option 512 Go PNY. La carte de Samsung vous donnera une quantité totale de stockage de 320 Go après avoir pris en compte le stockage de base du Galaxy S9. Et même pour les personnes ayant beaucoup de fichiers locaux, nous n’imaginons pas que vous les remplirez de sitôt.

Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de regarder d’autres accessoires Galaxy S9 qui valent la peine d’être utilisés avec le téléphone. Et, bien sûr, prenez également cet étui de protection très important pour le Galaxy S9.

