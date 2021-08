Meilleures cartes microSD pour Moto G7 en 2021

Meilleur

Cartes microSD pour Moto G7 Android Central 2021

Le produit phare de Motorola en 2019 était le G7, qui est livré avec 64 Go de stockage interne – à moins que vous ne choisissiez le G7 Play ou Power, qui sont tous deux livrés avec seulement 32 Go. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser une partie de l’argent supplémentaire que vous avez économisé en achetant le téléphone pour mettre à niveau son stockage avec certaines des meilleures cartes microSD Moto G7. Les téléphones Motorola prennent en charge certaines des meilleures cartes microSD pour Android jusqu’à 512 Go, vous pouvez donc tout faire si vous le souhaitez.

Go Extreme : carte mémoire SanDisk 64 Go Extreme microSDXC UHS-I



Les cartes SanDisk Extreme sont un choix populaire pour l’enregistrement de vidéos 4K lors de tournages professionnels, et cette carte SD sera également adaptée à votre Moto G7. Avec l’application SanDisk Memory Zone, vous pouvez gérer vos fichiers plus facilement que jamais, surtout si vous ne souhaitez pas utiliser les applications de stock de Google.

15 $ chez Amazon 18 $ chez Walmart

Autre option : Kingston Canvas React 128 Go



La carte microSDXC UHS-I de classe 10 la mieux notée de Kingston offre une capacité de 128 Go et annonce des vitesses de lecture jusqu’à 80 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 40 Mo/s. De plus, Kingston comprend un adaptateur microSD vers carte SD pour que vous puissiez facilement transférer des fichiers de votre G7 vers votre ordinateur.

17 $ chez Amazon 19 $ chez Newegg

Mise à niveau abordable : Samsung EVO Select 128 Go MicroSDXC



Le Samsung EVO Select est également disponible en options 256 Go et 512 Go, mais nous recommanderons la carte 128 Go car c’est un bon prix pour un stockage suffisant. Il est également étanche, résistant à la température et même aux chocs, ce qui en fait un match parfait pour votre Moto G7.

19 $ chez Amazon 24 $ chez Walmart

Une bonne affaire pour 256 Go : SAMSUNG 256 Go EVO Plus MicroSDXC



Samsung propose toutes sortes de tailles de cartes pour votre Moto G7, mais l’une des meilleures offres actuellement proposées est cette microSD de 256 Go. Avec des vitesses de lecture/écriture de 100 Mo/s et 90 Mo/s, cette carte est l’une des plus rapides et bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans.

400 Go pour moins : Carte mémoire SanDisk 400 Go Ultra microSDXC UHS-I



Avec des vitesses de lecture jusqu’à 100 Mo/s et des vitesses d’écriture jusqu’à 90 Mo/s, cette carte de 400 Go de SanDisk vous permettra d’enregistrer des vidéos HD à votre guise. Les applications qui peuvent être chargées et utilisées sur la carte microSD se chargeront encore plus rapidement que si elles étaient installées directement sur votre appareil.

45 $ chez Amazon 70 $ chez Walmart

Un choix Elite : carte MicroSDXC PNY Elite 512 Go



La microSD de 512 Go de PNY est la plus chère de notre liste, mais elle est bien examinée et a été l’une des premières cartes de cette taille à être disponible. Cette carte a toutes les fonctionnalités, ce qui en fait facilement l’une des meilleures cartes microSD Moto G7, en particulier avec son A2 pour des performances d’application plus rapides. Il est également compatible avec de nombreux autres appareils.

88 $ sur Amazon

Pour tous vos appareils : Lexar Professional 667X 256 Go MicroSDXC



La carte Professional 667x de Lexar est conçue pour des vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s, parfaites pour la vidéo 1080p, 4K ou même 3D. Cela en fait la carte parfaite à utiliser dans votre smartphone et/ou tablette. De plus, Lexar offre une garantie à vie limitée et comprend un adaptateur de carte SD avec chaque carte microSD.

Toutes les “preuves”: Silicon Power 128 Go R/W jusqu’à 290



En plus d’offrir des vitesses de lecture/écriture rapides, le Silicon Power Superior Pro a quelques autres astuces dans son sac. Par exemple, cette carte est étanche, antichoc, résistante aux rayons X et même à la température, garantissant que la carte résistera à presque toutes les situations pouvant survenir. Et Silicon Power offre une garantie limitée de cinq ans en cas de problème.

70 $ chez Amazon 99 $ chez Walmart

Il n’y a pas de meilleur moment pour acheter une microSD

Les prix de la microSD ne cessent de baisser, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent un Moto G7 ou tout autre téléphone. Si vous cherchiez à maximiser le stockage sur votre téléphone, de nombreuses marques proposent des cartes microSD de 512 Go à des prix qui semblent baisser un peu plus à chaque fois que nous vérifions. Vous n’avez pas besoin d’autant de stockage ? Il y a encore de meilleures offres pour les petites cartes. Vous aimez une marque mais vous voulez la carte dans une taille différente ? Vous trouverez probablement la bonne taille dans la marque en laquelle vous avez le plus confiance.

Le meilleur choix budgétaire est également notre principale recommandation. Le SanDisk Extreme 64 Go offre le meilleur rapport qualité-prix avec beaucoup de stockage pour la plupart des gens. La carte est conçue pour gérer l’enregistrement vidéo en 4K UHD et est conçue pour résister aux éléments en étant résistante aux chocs, à l’eau et aux rayons X.

Enfin, si vous avez acheté un téléphone économique parce que vous êtes toujours à la recherche d’une bonne affaire, le Samsung EVO Select 128 Go offre une mise à niveau substantielle pour votre G7 à un prix abordable. Et avec la garantie limitée de 10 ans de Samsung, vous pouvez être tranquille en sachant que votre carte durera longtemps après que vous ayez quitté le Moto G7.

