Meilleures cartes microSD pour Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2021

Meilleur

Cartes microSD pour Samsung Galaxy Note 20 Ultra Android Central 2021

Le Samsung Galaxy Note 20 ordinaire a laissé de côté un emplacement microSD, mais, en comparaison, le Note 20 Ultra prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To. Alors que la plupart d’entre nous n’auront pas vraiment besoin de ce niveau de stockage TÉLÉCHARGER TOUTES LES CHOSES, c’est une excellente idée d’investir dans une bonne carte microSD afin que vous puissiez stocker de la musique, des films et des photos dessus et laisser le stockage interne pour plus intensif des fichiers tels que des jeux et des applications. Voici les meilleures cartes microSD pour le Note 20 Ultra, que vous ayez besoin d’un peu de place ou de beaucoup.

Quelles sont les meilleures cartes microSD pour le Note 20 Ultra ?

Lorsque je sélectionne une carte microSD, j’ai tendance à acheter une carte légèrement plus grande que ce dont je pense avoir besoin. Ainsi, par exemple, si vous avez tendance à n’avoir besoin que d’un peu d’espace supplémentaire pour de la musique et des films hors ligne, vous pourriez être d’accord avec une carte de 64 Go, mais je vous recommande de prendre une carte de 128 Go comme la PNY Elite-X. Après tout, si vous manquez de place, vous devrez acheter une nouvelle carte et passer par les tracas de tout transférer.

Étant donné que le Note 20 Ultra commence avec 128 Go de stockage, la meilleure carte microSD pour le Note 20 Ultra que vous puissiez obtenir est le Samsung Evo Select de 256 Go. Cela triplera l’espace disponible et vous laissera beaucoup de place pour les téléchargements de films de haute qualité pour les longs trajets sur la route – oui, j’écoute des films pendant que je conduis, ça bat le pantalon des podcasts – et stocker toute votre bibliothèque musicale si vous en avez besoin . Vous pourrez également conserver des mois et des mois de photos et de vidéos sur l’Evo Select. Cependant, il est important de noter que Samsung enregistre toujours les photos en rafale et les vidéos Super Slow-Mo sur le stockage interne, quelle que soit la vitesse à laquelle vous avez inséré une carte microSD.

Que signifient tous ces symboles sur une carte microSD – et pourquoi ils n’ont pas toujours d’importance

Les fabricants couvrent chaque centimètre d’une carte microSD dans des classifications et des certifications comme s’il s’agissait d’une voiture de course miniature. Pourtant, je suis ici pour vous dire que la plupart de ces symboles ne signifient pas grand-chose (voire rien). Celles qui comptent le plus sur une carte microSD sont les valeurs ci-dessous, et elles mesurent toutes la même chose : la vitesse d’écriture.

Classe de vitesse vidéo: Indiqué par un V stylisé suivi de chiffres de 6 à 90, cette classe est l’un des systèmes de classification les plus récents et a été développée spécifiquement pour le tournage de vidéos ultra-haute définition. Le V30 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, le V60 à une vitesse d’écriture de 60 Mo/s et le V90 à 90 Mo/s, mais à moins que votre téléphone n’enregistre une vidéo 8K, vous n’avez probablement pas besoin d’une carte V90.

Classe de vitesse UHS: Indiqué par un 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’un U, cette classe est encore utilisée sur la plupart des cartes aujourd’hui. U1 démarre à une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, U3 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, et les deux sont parfaitement adaptés à la plupart des téléphones Android.

Classe de vitesse: Indiqué par un numéro à l’intérieur d’un C, il s’agissait du système de classification d’origine des cartes SD. La classe 10 était aussi élevée que cette classe, une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, et pratiquement toutes les cartes qui valent la peine d’être achetées aujourd’hui sont bien au-delà de cette vitesse à ce stade, ce n’est donc pas un indicateur aussi utile de puissance/qualité de nos jours.

Autre remarque importante : la vitesse de lecture est presque toujours plus rapide que la vitesse d’écriture, donc si vous voyez une carte qui ne mentionne que “vitesse de transfert” de 100 Mo/s mais est une carte V30, on peut en déduire que la vitesse de lecture est de 100 Mo/s et la vitesse d’écriture est d’au moins 30 Mo/s.

Il est essentiel de regarder au-delà des symboles d’une carte microSD. Par exemple, certaines cartes V60 ont une vitesse d’écriture répertoriée de 80 Mo/s, et il existe des cartes V30 avec des vitesses d’écriture de 90 Mo/s. Alors lisez les spécifications !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

déplacer des souvenirs

Ce sont les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter

Une carte microSD permet de déplacer facilement vos fichiers, photos et musique d’un appareil à l’autre sans avoir à compter sur une connexion Wi-Fi stable ou des données coûteuses. Cela aide également si vous aimez charger votre téléphone avec des applications. Ce sont les meilleures cartes microSD que vous puissiez acheter.