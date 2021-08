Meilleures cartes microSD pour Samsung Galaxy S20 en 2021

Meilleur

Cartes microSD pour Samsung Galaxy S20 Android Central 2021

Samsung démarre le Samsung Galaxy S20 avec 128 Go de mémoire. Néanmoins, si vous aimez télécharger des films pour des voyages comme moi ou si vous êtes juste un photographe absolu qui a besoin de capturer littéralement chaque instant de votre vie ou de celle de votre enfant, vous voudrez probablement investir dans une carte microSD. C’est la chose parfaite pour étendre et décharger vos médias afin que la mémoire interne puisse être utilisée pour les applications et ces super ralentis. Voici quelques-unes des meilleures cartes SD Galaxy S20 que vous pouvez acheter dès maintenant.

Idéal pour les applications : Lexar Professional 667X 256 Go microSDXC



Choix du personnel

Ne vous laissez pas tromper par ce numéro légèrement plus lent dans le nom de la carte, la carte 667x est toujours une carte V30, mais elle a la cote A2 améliorée pour stocker et exécuter des applications directement sur la carte.

Compatible 4K : microSD PNY 128 Go Elite-X Classe 10 U3 V30



La carte de PNY est classée V30, ce qui est une façon élégante de dire qu’elle prend en charge des vitesses d’écriture jusqu’à 30 Mo/s pour l’enregistrement de vidéos – et qu’elle possède une certification A1 pour le stockage des applications Android et des données d’applications.

Doublez votre stockage : SAMSUNG : EVO Select 128 Go microSDXC



Cette petite carte verte peut doubler le stockage sur votre Galaxy S20 pour moins qu’une soirée pizza pour la famille, et c’est une série qui nous a bien servi pendant des années de produits phares de Samsung.

19 $ sur Amazon

Digne d’un roi : Kingston Canvas Select Plus 256 Go



Kingston offre probablement l’expérience de navigation la plus simple pour les cartes microSD, car les trois lignes figurent sur une seule liste et ses cartes peuvent écrire à des vitesses allant jusqu’à 80 Mo/s.

Dure éternellement : SanDisk 512 Go Extreme microSDXC



SanDisk est l’un des noms les plus fiables en matière de cartes SD pour les professionnels, car ils peuvent prendre un vrai coup et parce que des cartes comme celle-ci survivront à votre S20.

Robuste et rapide : Samsung EVO Select 512 Go microSDXC



Un demi-téraoctet de stockage devrait être plus que suffisant pour contenir le marathon de films pour vos voyages internationaux, et il a été testé pour résister aux températures extrêmes et à l’eau de mer.

70 $ sur Amazon

Haute capacité pour moins cher : Lexar High-Performance 633x 512 Go microSDXC



Celui-ci arbore les mêmes certifications pour la vitesse d’écriture et les performances des applications, alors pourquoi est-il tellement plus abordable que Samsung et SanDisk ? Moins de vanité dans la marque.

70 $ chez Amazon 95 $ chez B&H Photo

Super-size : SanDisk 1 To Extreme microSDXC



Il s’agit de la plus grande carte microSD que vous puissiez obtenir pour un téléphone en ce moment, en termes de capacité, et en plus d’être une carte compatible 4K, elle est classée A2 pour l’exécution et le stockage d’applications Android.

199 $ chez Amazon 200 $ chez B&H

Ultra-durable : carte microSD Netac 128 Go



Bien que cette carte soit merveilleuse pour son ultra-durabilité qui comprend une conception résistante aux chocs, à la température, à l’eau et aux rayons X, il est difficile de ne pas remarquer qu’elle a également l’air sacrément cool.

20 $ sur Amazon

Que signifient tous ces symboles sur une carte microSD – et pourquoi ils n’ont pas toujours d’importance

Les fabricants couvrent à peu près chaque centimètre d’espace d’une carte microSD dans les classifications et les certifications, et ces symboles peuvent être utiles pour éliminer rapidement les cartes lentes. Cependant, regarder ces symboles ne devrait jamais être la fin de vos recherches sur une carte microSD.

Classe de vitesse vidéo — Indiqué par un V stylisé suivi de chiffres de 6 à 90, cette classe est l’un des systèmes de classification les plus récents et a été développée spécifiquement pour le tournage de vidéos ultra-haute définition. Par exemple, le V30 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, le V60 démarre à une vitesse d’écriture de 60 Mo/s et le V90 démarre à 90 Mo/s, mais à moins que votre téléphone n’enregistre une vidéo 8K, vous n’avez probablement pas besoin d’une carte V90.

Classe de vitesse UHS — Indiqué par un 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’un U, cette classe est encore utilisée sur la plupart des cartes aujourd’hui. U1 démarre à une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, U3 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo/s, et les deux sont parfaitement adaptés à la plupart des téléphones Android.

Classe de vitesse — Indiqué par un numéro à l’intérieur d’un C, il s’agissait du système de classification original des cartes SD. La classe 10 était aussi élevée que cette classe, une vitesse d’écriture de 10 Mo/s, et pratiquement toutes les cartes qui valent la peine d’être achetées aujourd’hui sont bien au-delà de cette vitesse à ce stade, ce n’est donc pas un indicateur aussi utile de puissance/qualité de nos jours.

Notez que ces spécifications se concentrent sur la vitesse d’écriture, qui est la plus faible des deux vitesses qu’une carte aura. La vitesse de lecture est presque toujours plus rapide que la vitesse d’écriture, donc si vous voyez une carte qui ne mentionne que “vitesse de transfert” de 100 Mo/s mais est une carte V30, nous pouvons en déduire que la vitesse de lecture est de 100 Mo/s et la vitesse d’écriture est d’au moins 30 Mo/s.

Il est essentiel de regarder au-delà des symboles et de voir quelles sont les vitesses d’écriture et de lecture supposées. Les cartes U3/V30 peuvent avoir des vitesses d’écriture réelles supérieures à certaines cartes V60. Si une carte V60 a une vitesse d’écriture répertoriée de 80 Mo/s, il existe des cartes V30 avec des vitesses d’écriture de 90 Mo/s. Alors lisez les spécifications !

Allez au-delà du stockage interne

Pour la plupart d’entre nous qui souhaitent simplement stocker des films, de la musique et quelques centaines de milliers de photos de nos adorables chiens et enfants, tout ce dont vous avez besoin est une carte U3/V30, qui couvre littéralement toutes les cartes ici ! À ce stade, il s’agit simplement de trouver la taille et la fiabilité que vous souhaitez. Pour un téléphone Samsung – et vraiment, pour chaque téléphone avec un slot microSD – je recommande fortement le Samsung EVO Select. C’est presque garanti pour survivre à votre téléphone. De plus, il est assez rapide pour tout, à l’exception des vidéos ultra super ralenties que Samsung ne vous permet pas d’enregistrer sur une carte microSD.

Si vous avez l’intention d’exécuter des applications sur votre carte microSD, je veux savoir comment vous avez rempli 128 Go pour avoir besoin de mettre des applications sur votre carte microSD, en passant. Les cartes A2 sont plus courantes et plus abordables à chaque saison qui passe. La Lexar Professional 667X est une excellente carte. La taille de 256 Go triplera la quantité de stockage avec laquelle vous devez travailler, ce qui signifie que vous devriez pouvoir exécuter des milliers d’applications à partir de celui-ci si vous êtes un fou complet et absolu.

Et puisque vous devrez retirer votre ancien étui délabré pour mettre la nouvelle carte microSD, il est peut-être temps de vous procurer un nouvel étui Galaxy S20 aussi !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Téléchargez et partez

Ce sont les meilleures cartes microSD pour Amazon Fire HD 8 en 2021

L’Amazon Fire HD 8 est une excellente mise à jour de l’une des tablettes économiques les plus abordables et les plus fiables du marché, mais si vous avez besoin d’un peu d’espace supplémentaire pour les films, la musique, les applications, etc., augmentez votre stockage avec une carte microSD fiable. !