Meilleures cartes SD et microSD pour Chromebooks 2021

Cartes SD et microSD pour Chromebooks Android Central 2021

Votre Chromebook mérite la meilleure carte microSD possible, que vous ayez acheté un modèle économique ou le meilleur Chromebook du marché. Le modèle de sécurité de Chrome traite le stockage amovible différemment du stockage que vous ne pouvez pas – et toutes les applications Android ne peuvent pas utiliser le stockage SD pour les données – mais un emplacement pour carte microSD signifie un espace de stockage supplémentaire pour les photos, les vidéos, les documents ou tout autre élément intéressant à conserver. Que vous ayez besoin d’une carte microSD ou d’une carte SD pleine taille pour un ordinateur portable plus ancien, ce sont vos meilleurs paris pour un stockage fiable et abordable pour votre Chromebook.

Passez au micro: carte microSD Samsung EVO Select



Choix du personnel

Aujourd’hui, la plupart des Chromebooks sont livrés avec un slot microSD, et la carte microSD que nous aimons le plus est la Samsung EVO Select. Il est disponible dans des capacités de 32 Go à 512 Go. Cette petite carte rapide est une marque renommée fiable.

À partir de 7 $ chez Amazon À partir de 7 $ chez Samsung

Toutes les tailles: SanDisk Extreme



SanDisk propose cette carte dans une variété impressionnante de tailles, allant jusqu’à 1 To, bien que cette carte coûte plus cher que certains Chromebooks! Optimisée pour les applications Android, cette carte offre des vitesses d’écriture allant jusqu’à 90 Mo / s.

Grande capacité à moindre coût: Lexar 633x



Lexar fabrique des cartes microSD plus rapides et plus sophistiquées, mais j’aime le 633x pour Chromebooks car vous pouvez obtenir une énorme carte – jusqu’à 512 Go – avec une qualité de marque sans débourser des centaines de dollars comme Samsung et SanDisk l’exigent.

À partir de 7 $ chez Amazon À partir de 10 $ chez Newegg

Devenez pro: PNY PRO Elite



La carte PNY est disponible dans des tailles allant de 64 Go à 1 To avec des vitesses d’écriture et de lecture allant jusqu’à 90 Mo / s. C’est durable et fiable. J’ai une carte PNY de quatre ans qui fonctionne toujours dans mon Chromebook actuel après avoir été utilisée dans deux téléphones différents.

À partir de 14 $ chez Amazon À partir de 24 $ chez Walmart

Prêt pour vos enfants: SanDisk High Endurance



Cette carte est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, des températures extrêmes aux environnements sujets aux déversements et aux chutes. Les tailles vont de 32 Go à 256 Go, ce qui est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour étendre un Chromebook.

À partir de 10 $ chez Amazon À partir de 12 $ chez Best Buy

Choix de valeur: SP Silicon Power Superior



Bien qu’il s’agisse d’une marque moins connue, vous pouvez toujours obtenir de bonnes vitesses et des capacités élevées sans vous faire cracher beaucoup d’argent. Silicon Power offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 80 Mo / s et des tailles de 128 Go et 256 Go, de sorte qu’il quadruplera au moins votre stockage interne.

À partir de 19 $ chez Amazon À partir de 12 $ chez B&H

Pour les anciens Chromebooks: carte SD Lexar Professional 633x



Les nouveaux Chromebooks sont presque toujours livrés avec microSD de nos jours, mais si vous avez besoin d’une carte SD pleine taille pour un modèle plus ancien comme le Lenovo C330, le Lexar Professional vous offre une carte SD de 32 Go à 1 To et des vitesses de lecture allant jusqu’à 95 Mo / s.

À partir de 7 $ chez Amazon

Amusement en taille réelle: Kingston Canvas Go! Plus carte SD



Que vous ayez l’intention d’échanger la carte SD entre votre Chromebook et votre appareil photo ou de la laisser dans un stockage extensible, le Canvas Go peut vous donner de l’espace pour grandir et créer tout en étant suffisamment durable pour résister.

À partir de 15 $ chez Amazon

Pour les pros: la carte SD SanDisk Extreme Pro



Cette carte est davantage orientée vers les appareils photo que vers les Chromebooks, mais cela signifie qu’elle résistera au fil du temps. Disponible dans des capacités allant de 32 Go à 1 To, l’Extreme Pro devrait être capable de résister aux coups que vous ou votre enfant lui donnez.

À partir de 15 $ chez Amazon

Protégez votre achat pour l’avenir avec les meilleures cartes microSD pour votre Chromebook

Comme mentionné précédemment, les cartes microSD s’intègrent dans un large éventail d’appareils, des Chromebooks aux téléphones Android en passant par les appareils photo et plus encore. Il est difficile de se tromper avec le Samsung EVO Select, surtout si vous pouvez le rattraper lors de l’une de ses ventes fréquentes. SanDisk et PNY font également d’excellentes cartes, et le SanDisk Extreme peut vous offrir plus de stockage que même les Chromebooks les plus chers. En saisissant la meilleure carte microSD que vous pouvez actuellement, vous obtenez une carte facile à utiliser qui peut être utilisée dans votre Chromebook actuel et probablement dans votre prochain. J’ai des cartes microSD que j’utilise depuis cinq ans maintenant, et elles fonctionnent toujours bien.

Les emplacements pour cartes MicroSD sont ce que tous les Chromebooks actuels sont livrés, mais si vous utilisez un modèle plus ancien, il se peut qu’il y ait toujours un emplacement SD pleine taille dessus. Si c’est le cas, je recommande toujours de vous procurer une carte microSD – ils sont presque toujours livrés avec des adaptateurs SD – car ils sont compatibles avec un plus large éventail d’appareils. La seule mise en garde à cela est si l’utilisateur en question est un jeune enfant qui pourrait perdre une carte microSD de la taille de sa vignette, et dans ces cas, une carte SD pleine taille comme la Kingston Canvas Go! De plus, c’est exactement ce que l’enseignant a commandé.

Démystifier les classifications SD

La plupart des cartes SD et microSD ont au moins deux de ces classifications en plus des vitesses de lecture / écriture directes répertoriées pour la carte, et elles semblent en ajouter de nouvelles tous les 2-3 ans. Voici ce que signifient ces étranges symboles:

Classe de vitesse vidéo – Indiquée par un V stylisé suivi de nombres de 6 à 90, cette classe est l’un des systèmes de classification les plus récents et a été développée spécifiquement pour la prise de vue vidéo ultra-haute définition. V30 démarre à une vitesse d’écriture de 30 Mo / s, V60 démarre à une vitesse d’écriture de 60 Mo / s et V90 démarre à 90 Mo / s. Votre Chromebook ne filmera pas de vidéo 4K, mais c’est un bon indicateur de vitesse par rapport à UHS.

Classe de vitesse UHS – Indiquée par un 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’un U, cette classe est encore utilisée sur la plupart des cartes aujourd’hui. U1 commence à une vitesse d’écriture de 10 Mo / s, U3 commence à une vitesse d’écriture de 30 Mo / s, et l’un ou l’autre devrait convenir pour un Chromebook.

Classe de vitesse – Indiqué par un nombre à l’intérieur d’un C, il s’agissait du système de classification d’origine des cartes SD. La classe 10 (vitesse d’écriture de 10 Mo / s) était aussi élevée que cette classe, donc ce n’est pas un indicateur aussi utile de puissance / qualité de nos jours puisque presque toutes les cartes sont de classe 10.

Classe de performance d’application – Indiquée par un A stylisé suivi de 1 ou 2, cette classe est censée être une mesure signifiant qu’une carte est optimisée pour stocker et exécuter des applications Android. Vous n’aurez pas à vous soucier de celui-ci sur un Chromebook, car vous ne pouvez actuellement pas installer d’applications sur la carte SD d’un Chromebook.

Ces spécifications se concentrent sur la vitesse d’écriture, qui a tendance à abaisser les deux taux sur une carte SD. Si vous voyez une carte avec une vitesse de «transfert» de 100 Mo / s mais seulement une classe U3, il y a de fortes chances que la carte ait une vitesse de lecture de 100 Mo / s et une vitesse d’écriture de 30 Mo / s.

